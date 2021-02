Margaret: Nie byłam gotowa na tak mocne teksty

Pamiętasz, co ci się dzisiaj śniło?

Margaret: Hmm… Dzisiaj mi się śniło – a muszę dodać, że mieszkam od niedawna w lesie – że gonił mnie dzik… Ale udało mi się wbiec do domu, nie dorwał mnie. Dziki są przerażające. (śmiech)

Otworzyłem sennikiem, bo chciałbym uchwycić moment, w którym zaczęłaś śnić po swojej poprzedniej płycie „Gaja Horby” o kolejnym albumie.

Mało śnię - if You know what I mean - ale w planach mam muzykę i w zasadzie tuż po zdaniu materiału zaczęłam zapisywać kolejne pomysły. Mam też tak, że jeśli wiem, że mam zrobić płytę, to nagle sprawy zaczynają się komplikować. Wymagania w głowie się piętrzą, ambicje biorą górę, wszystko wydaje się jakieś takie niewystarczające. To mnie często blokuje. Tuż po zdaniu mastera łapię ten moment - kiedy dźwięki wypływają bez powodu i bez celu. Często to są najlepsze pomysły.

Czyli nie należysz do tych artystek, które potrzebują wziąć głębszy oddech, odpocząć nieco po płycie.

I tak, i nie. Ostatnio robienie muzyki stało się moim everyday, nie potrzebuję specjalnie czekać na wenę - po prostu cały czas sobie coś skrobię. Oddech łapię, ale kilkudniowy. Zazwyczaj po pięciu dniach nie robienia muzy już mnie do niej ciągnie. Więc tego po prostu nie powstrzymuję.

Śpiewasz na przykład na nowej płycie: „Dla nich liczą się wyniki, to jest chore”. Odważne zdanie. Bo co innego ma się dzisiaj na muzycznej scenie liczyć?

Wyniki są ważne, ale… Te słowa padają w kontekście mojej przemiany. Na ile kiedyś potrafiłam pójść na różnego rodzaju kompromisy, a na ile ważne jest to dla mnie teraz. Dużo zmieniło się u mnie w tej kwestii. Co na przykład musiałam zrobić, by być lubianą, akceptowalną, popularną, fajną i tak dalej.

Na pewno odczuwasz teraz większą niż kiedykolwiek potrzebę pisania po polsku. Dzięki temu mam wrażenie, że pomimo twojej piątej – licząc duet z Mattem Duskiem – płyty, dopiero cię poznaję.

Kiedyś nie dość, że po angielsku, to jeszcze te teksty były dość enigmatyczne - po prostu hity. Co też sobie bardzo cenię - te doświadczenia i naukę, jakie zebrałam przez lata. Ale pisania po polsku po prostu się bałam, bo wiedziałam że nie mam żadnych narzędzi, żeby to zrobić dobrze. Język polski jest bardzo wymagający, wszystkie próby kończyły się niepowodzeniem. A że okazało się, że istnieje taki wariant rzeczywistości, w którym robienie muzy po angielsku jest możliwe i wręcz pożądane przez moją ówczesną wytwórnię... Zresztą, wracając do siebie 20-letniej - myślę, że wtedy nie byłam gotowa na tak mocne teksty, jakie piszę teraz. Inaczej - w ogóle nie miałam takich odważnych myśli, jakie mam teraz, nawet przelotnych. (śmiech) Dlatego też mam poczucie, że nowa płyta to jest właściwie mój debiut dopiero.

Margaret © Katarzyna Marcinkiewicz

To śmielsze pisanie po polsku od czego się u ciebie zaczęło?

Wzięło się z zabawy. Wraz z moim producentem oraz partnerem życiowym KaCeZetem bawiliśmy się w gry słowno-muzyczne. Mówiliśmy do siebie rymami wykonując zwykłe domowe czynności. Wtedy się przełamałam. Przestałam oceniać, czy to, co ze mnie wychodzi, jest dobre, czy nie, tylko potraktowałam jako fajne spędzanie czasu. I poszło. Zresztą robimy to do dziś. Noemi, 9-letnia córka Piotrka, uwielbia grać z nami w rymowanki, ostatnio napisała swoją pierwszą piosenkę. Rapuje w niej: „Lubię zabawki / Moje zabawki / Nie brak mi wyobraźni / Nuda mnie drażni” - that's what she said.

I teraz ludzie piszą pod twoimi piosenkami, że świetna z ciebie raperka.

Tak piszą, i niechaj tak piszą. Bardzo to miłe.

Przez długie lata mieliśmy problem z rapującymi dziewczynami w Polsce, więc każda nowa – jak np. występująca u ciebie w numerze „Antipop” 3Y Gun Kara – jest teraz na wagę złota.

Tak, ale wydaje mi się, że sytuacja jest mocno rozwojowa i dynamiczna. Bo rapujących dziewczyn może i jest mało, ale jednak coraz więcej. Kobieca scena urban rozrasta się i z każdą kolejną dziewczyną zwiększa się też świadomość publiczności. Dodatkowo cieszy fakt, że ze strony raperów mamy też wsparcie. Jest duża otwartość na różnego rodzaju eksperymenty muzyczne i nieoczywiste połączenia.

Nadchodzi swoiste „Nowe plemię”, o którym też śpiewasz w jednej z piosenek.

Tak, to moje marzenie o społeczności, która będzie dla siebie czuła, tolerancyjna, wyrozumiała, dobra. Takie „safe place". W piosence „Nowe plemię” bezpośrednio odnoszę się do kobiet. Siostrzeństwo jest mi bardzo bliskie, jest 2021 rok i myślę, że kobiety zasługują na równość na wielu poziomach. Ale zwracam tu uwagę na relację kobieta-kobieta, bo często się z tym sama spotykałam - że to właśnie my, kobiety, jesteśmy dla siebie najbardziej okrutne i nieczułe. W przestrzeni publicznej często ustawia się nas w rankingu: która ładniejsza, wyższa, mądrzejsza... Ten wyścig i ta rywalizacja nastawia nas same przeciwko sobie. Dlatego potrzebujemy dać same sobie więcej miłości i czułości.

Co jeszcze byś chciała? Pod koniec swojej nowej płyty śpiewasz: „Warto marzyć, warto w górę mierzyć” – o czym marzy albo kręci wielkie sny, Margaret dzisiaj?