5 szybkich pytań do Mary Jeleniewskiej przed Wings for Life World Run

Mary Jeleniewska: Tego po prostu nie da się opisać! Marcowy półmaraton był pierwszym poważnym biegiem w moim życiu, ponieważ przez koronawirusa czekałam na ten start kilka lat. Udało się, i co więcej - osiągnęłam swój cel! Dobra pogoda, świetna atmosfera na trasie, ogromna ilość adrenaliny dały mi super czas. Łapanie oddechu, łzy, radość wymieszana ze zmęczeniem, bliscy i przyjaciele czekający na mecie – przed biegiem myślałam, że będę bardzo zmęczona, a jednak uśmiech nie schodził mi wtedy z twarzy. Po tym jak dotarło do mnie to, co się właśnie stało, miałam o wiele więcej energii niż chwilę przed samą metą, gdzie już zaczynałam wątpić w siebie. Tak, tak…. W szczytowym zmęczeniu podczas biegu, powiedziałam sobie, że już nigdy nikt nie zmusi mnie do biegania, a tym bardziej ja sama nie pójdę za żadne skarby świata w najbliższym czasie na żaden trening.