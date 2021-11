Legendarny freeskier Markus Eder w nowym filmie "The Ultimate Run"

Dla Markusa Edera "niemożliwe" po prostu nie istnieje. Zwłaszcza, jeśli chodzi o tematy związane z jakąkolwiek odmianą narciarstwa. Włoski zawodnik stawał na podium największych zawodów takich jak Freeride World Tour czy Nine Knights, kilkukrotnie został okrzyknięty najlepszym europejskim narciarzem i wziął udział we wszystkich najlepszych produkcjach filmowych. Ten gość świetnie radzi sobie w głębokim puchu, na hopach, snowparkach, streecie - jest narciarzem kompletnym. A film " The Ultimate Run" jest na to najlepszym dowodem.