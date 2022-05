Maro: Moją ulubioną grą komputerową jest robienie muzyki

Nie zależy mi na tym, by wszyscy wiedzieli, kim jestem. Nigdy nie pchałem się na piedestał. Nie dbałem na przykład o to, by zaistnieć w social mediach. Teraz to się trochę zmienia. W tej chwili promuję projekt „Rejects”, a nie do końca samego siebie. No i z reguły nie pracowałem z polskimi raperami, tylko dlatego że wykręcają na streamingach jakieś olbrzymie liczby. Mój aktualny styl muzyczny nie do końca pasuje do tej najmłodszej generacji raperów, mimo że zrobiłem ostatnio też kilka nowoczesnych produkcji. Starsi słuchacze raczej kojarzą moje przeróżne działalności muzyczne – od Grogra po MXF. A jeśli nie, to mają dużo do nadrobienia. (śmiech)

