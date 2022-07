Pilot przeleciał pod najdłuższą na świecie wiszącą kładką dla pieszych

Najważniejsze okazało się zdobycie pozwolenia na lot. To ono zabrało najwięcej czasu podczas przygotowań. „Od strony lotniczej, moja cała kariera przygotowywała mnie na to, ale równie ważne było poznanie terenu i wymyślenie, co można tam zrobić i co z tych rzeczy zostanie zatwierdzone przez czeski Urząd ds. Lotnictwa Cywilnego" – wspomina Šonka. „Podobne projekty pojawiają się w mojej głowie bardzo często, ale tym razem zgłosili się do mnie właściciele wiszącej kładki. Muszę powiedzieć, że tym razem most sam się o to prosił” – żartował.