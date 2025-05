Wskakuj! Martini Police zabierze cię do gwiazd

Nasza płyta nosi tytuł „Powrót z gwiazd”, który jest „pożyczony” od powieści Lema, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Do tego należy dodać „Niezwyciężonego” oraz „Solaris” z piękną adaptacją

. Wśród innych, które nas inspirowały, były też na pewno: książki „Czy Androidy śnią o elektrycznych owcach?” Philipa K. Dicka, „2061: Odyseja Kosmiczna” Arthura C. Clarke’a, „Czarne Źródło” Bartosza Szpaka oraz filmy „Blade Runner” „Obcy: Ósmy Pasażer Nostromo” i „2001: Odyseja Kosmiczna”. Dodajmy do tej mieszanki jeszcze koncepcyjne albumy, takie jak „The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars”

, „Time” ELO oraz wiele innych nawiązujących do estetyki sci-fi...