Trochę poświętowałam, szczególnie w drodze powrotnej z Olecka. Nasza radość była ogromna. Wręcz długo nie dowierzałam, że udało nam się odnieść taki sukces. Jest już kilka ładnych dni po turnieju, a ja dalej się tym cieszę. Te wspomnienia zostaną ze mną do końca życia. I mimo że to sukces juniorki, to mogę powiedzieć, że jest największym w mojej dotychczasowej przygodzie z siatkówką.

Martyna Borowczak: Trochę poświętowałam, szczególnie w drodze powrotnej z Olecka. Nasza radość była ogromna. Wręcz długo nie dowierzałam, że udało nam się odnieść taki sukces. Jest już kilka ładnych dni po turnieju, a ja dalej się tym cieszę. Te wspomnienia zostaną ze mną do końca życia. I mimo że to sukces juniorki, to mogę powiedzieć, że jest największym w mojej dotychczasowej przygodzie z siatkówką.

Martyna Borowczak: Trochę poświętowałam, szczególnie w drodze powrotnej z Olecka. Nasza radość była ogromna. Wręcz długo nie dowierzałam, że udało nam się odnieść taki sukces. Jest już kilka ładnych dni po turnieju, a ja dalej się tym cieszę. Te wspomnienia zostaną ze mną do końca życia. I mimo że to sukces juniorki, to mogę powiedzieć, że jest największym w mojej dotychczasowej przygodzie z siatkówką.

Zostałam MVP turnieju, ale nie sądziłam, że dostanę tę nagrodę. Tak naprawdę na każdy mecz wychodziłyśmy z dziewczynami z przeświadczeniem, by wygrać, a kto dostanie statuetkę, było już mniej ważne. Tak naprawdę cały zespół zapracował na to zwycięstwo i wyróżnienie.

Zostałam MVP turnieju, ale nie sądziłam, że dostanę tę nagrodę. Tak naprawdę na każdy mecz wychodziłyśmy z dziewczynami z przeświadczeniem, by wygrać, a kto dostanie statuetkę, było już mniej ważne. Tak naprawdę cały zespół zapracował na to zwycięstwo i wyróżnienie.

Zostałam MVP turnieju, ale nie sądziłam, że dostanę tę nagrodę. Tak naprawdę na każdy mecz wychodziłyśmy z dziewczynami z przeświadczeniem, by wygrać, a kto dostanie statuetkę, było już mniej ważne. Tak naprawdę cały zespół zapracował na to zwycięstwo i wyróżnienie.

Ale to ty zostałaś powołana do programu

Tak, będę zawodniczką BKS BOSTIK Bielsko-Biała i jestem bardzo podekscytowana. Na pewno na każdym treningu będę dawała z siebie wszystko. Cieszę się, że będę mogła uczyć się od starszych dziewczyn. Jestem młodą zawodniczką, więc to dla mnie bardzo ważne. A mój wymarzony klub? Nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że to przyjdzie z każdym treningiem, jeśli będę coraz lepsza. Kluczowa jest wytrwałość.

Tak, będę zawodniczką BKS BOSTIK Bielsko-Biała i jestem bardzo podekscytowana. Na pewno na każdym treningu będę dawała z siebie wszystko. Cieszę się, że będę mogła uczyć się od starszych dziewczyn. Jestem młodą zawodniczką, więc to dla mnie bardzo ważne. A mój wymarzony klub? Nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że to przyjdzie z każdym treningiem, jeśli będę coraz lepsza. Kluczowa jest wytrwałość.

Tak, będę zawodniczką BKS BOSTIK Bielsko-Biała i jestem bardzo podekscytowana. Na pewno na każdym treningu będę dawała z siebie wszystko. Cieszę się, że będę mogła uczyć się od starszych dziewczyn. Jestem młodą zawodniczką, więc to dla mnie bardzo ważne. A mój wymarzony klub? Nie zastanawiałam się nad tym. Myślę, że to przyjdzie z każdym treningiem, jeśli będę coraz lepsza. Kluczowa jest wytrwałość.