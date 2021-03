Masz te koszulki? Możesz nieźle na nich zarobić

Czas przejrzeć szuflady, szafy i rodzinne strychy. Może być tam w końcu ukryty prawdziwy klejnot branży muzycznej, rzucony kiedyś w kąt z byle powodu. Ale wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy, że parę dekad później to, co stare, będzie tak cenne i pożądane.

Nirvana, koszulka z tournée 1993

Jedna z tych kilku muzycznych koszulek, które są rzadkie jak zęby dziobaka. Nie dość, że pochodzi z czasów, gdy Nirvana wspaniale koncertowała, to jeszcze ten konkretny model przeznaczony był tylko dla członków koncertowej ekipy, towarzyszącej zespołowi na trasie „In Utero”. Ponoć t-shirt pokazany na zdjęciu należał do ochroniarza Kurta Cobaina.

Run-DMC, koszulka z początku lat 80.

Niezły kozak, co? Nie dość, że Run-DMC to jeszcze Adidas Originals. Stara szkoła, jak się patrzy.

Michael Jackson, koszulka z trasy promującej „Thriller” z 1984 r.

The Rolling Stones, koszulka z tournée z 1976 roku

Guns N ‘Roses, koszulka z tournee z 1987 roku

Led Zeppelin, koszulka z 1973 r.

Umówmy się – piękna to ona nie jest. Ale jednak stare koszulki Led Zeppelin są dla fanów na tyle wyjątkowe, że ci potrafią wydać na nie naprawdę poważne sumy. Jeden z t-shirtów, zrobiony na okoliczność występu zespołu w Knebworth Park z 1979 roku i służący wówczas m.in. jako przepustka za kulisy, sprzedał się parę lat temu w sieci za prawie 8 tys. dolarów. Koszulka na zdjęciu poniżej była tańsza – kosztowała 3 tys. dolarów – ale to wciąż niemała suma za to „cudo”.

Led Zeppelin's Houses Of The Holy shirt, 1973

Prince, koszulka „Purple Rain” z 1984 roku

The Ramones, koszulka z 1978 roku

Po co kupować starą i spraną koszulkę z lat 70., kiedy t-shirty The Ramones wiszą dzisiaj w co drugiej sieciówce? Po to, żeby nie wyglądać dzisiaj jak każdy. Prezentowany model na zdjęciu poniżej kosztował w sieci okolice 500 dolarów, ale wyróżniał się na tle współczesnych t-shirtów w zasadzie wszystkim. A przede wszystkim krzywym nadrukiem w stylu DIY. Hell yeah!

Metallica, koszulka „Metal Up Your Ass” z lat 80.