Mata, Billboardy i inne rekordy

Zacznijmy od tego, że Mata już wcześniej bił rekordy. Wystarczy cofnąć się odrobinę w czasie, a dokładniej o zaledwie kilka miesięcy, kiedy ten młody artysta wydał follow up do swojego pierwszego, wielkiego przeboju „Patointeligencja”. „Patoreakcja” błyskawicznie stała się jednym z największych rapowych hitów w naszym kraju, bo w zaledwie 24 godziny. Numer sprowokował lawinę komentarzy i oczywiście odtworzeń w serwisach streamingowych. Wcześniej największą liczbą odtworzeń danego numeru w ciągu doby od premiery na Spotify mógł pochwalić się

Podobnie jak nie udało się dotąd żadnemu polskiemu artyście wylądować z polskojęzycznym utworem na liście Billboard Global Excl. U.S. Mata trafił tam (dokładnie na 198. miejsce, dzięki 6 mln wyświetleń klipu i ponad 4 mln odtworzeń singla) z pierwszym singlem z „Młodego Maty” – numerem „Kiss Cam (Podryw Roku)”. Lista istnieje co prawda od września 2020 roku, więc to dosyć świeża sprawa, zlicza też streamingowe wyniki z 200 krajów poza Stanami Zjednoczonymi, ale nie zmienia to faktu, że historia zadziała się na naszych oczach i Mata jest pierwszym Polakiem, którego uwzględniono w tym zestawieniu.

Jak już to przesłuchałaś w Eski gorącej 20-tce / To już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej dwudziestce jak ja

