. Jeśli komuś taka sztuka się udała – gratulacje. Ale od kilku tygodni, a zwłaszcza od pamiętnego październikowego weekendu, o młodym raperze piszą wszyscy i wszędzie. 2 października, dzień po premierze swojej drugiej płyty, Mata zagrał na warszawskim Bemowie koncert, na którym bawiło się 42 tysiące ludzi. To historyczny wynik, wcześniej na koncercie polskiego rapera nigdy nie było aż tylu ludzi. Ba, spróbuj sobie przypomnieć, na czyim solowym występie było tylu w ogóle? Mata zrobił to, co wcześniej sam zarapował. W swojej „Patoreakcji” nawijał...

Koncertem na Bemowie spełnił więc tę pierwszą obietnicę, tym zaś, co wydarzyło się kilka dni później, zwizualizował sobie słowa: „Mamo, ja latam! Za rok wykupię billboard na Manhattan, jak Sfera Ebbasta”. 6 października młody raper był bowiem widziany na wielkim ekranie na nowojorskim Times Square. Nie trafił tam oczywiście cudem, ani przez przypadek, miejsce na reklamowym telebimie na budynku giełdy NASDAQ kupił za amerykańskie dolary, ale i tak imponuje pomysłowość oraz konsekwencja Maty w budowaniu swojego wizerunku. Nawet jeśli jego wersy to nie samo spełniające się, ale wspomagane dobrym marketingiem, przepowiednie, i tak trzeba mu oddać, że realizuje je z rozmachem. Podwójna platyna długo przed premierą drugiej płyty, ponad 100 mln odtworzeń „Młodego Matczaka” na Spotify w ciągu pierwszej godziny, to kolejne trofea na jego liście. Mówcie, co chcecie, pozamiatał.