Red Bull Juniorskie Asy. Cierniak: „Ja ciągle muszę być w ruchu”!

Faktycznie, w drugiej połowie sezonu stało się jasne, że jeśli obaj będziemy zdrowi, to prawdopodobnie sprawa wygranej będzie się rozstrzygać między mną, a Bartkiem Kowalskim. Co jednak wcale nie sprawiło, że to zadanie stało się łatwiejsze, bo Bartek to świetny zawodnik. Szliśmy „łeb w łeb” i niemal do samego końca każdy z nas miał szansę na zwycięstwo. Fajnie, że wygrywając wyścig młodzieżowy w pierwszym meczu finałowym, zapewniłem je sobie, bez względu na wynik w rewanżu. Walczyliśmy jednak przez cały rok, co pokazuje, jak trafiony był pomysł na Red Bull Juniorskie Asy.

Jesteś żużlowcem. Do tego mnóstwo czasu spędzasz na rowerze, biegając i pływając. Do tego dochodzą np. motocross i mnóstwo innych aktywności. Skąd u ciebie taka miłość do ruchu?

