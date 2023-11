Mati 10 x NAJ: od Stanów po Islandię i zakupy w ciuchlandzie!

, aktywnie odpoczywa po trudnym sezonie. Mistrz świata juniorów, po ostatnich zawodach zdążył już zwiedzić Islandię i spędził dwa tygodnie w Stanach Zjednoczonych. Tuż po powrocie do Europy, odpowiedział na pytania naszego cyklu „10 x NAJ”, w którym

1. Co w Stanach było „naj”?

Nowy Jork. Inny, niż wszystkie miasta, które dotąd widziałem. Generalnie miasto musi mieć w sobie coś wyjątkowego, żeby mnie zainteresować, bo raczej wolę naturę i otwarte przestrzenie. NY na pewno jest szczególny. Inne miasta, które odwiedziłem w Stanach, imponowały infrastrukturą, drapaczami chmur, nowoczesną architekturą itd. Nowy Jork też to ma, ale jednocześnie zachowują jakiś specyficzny, swój klimat. I jest tam… mnóstwo zieleni, parków, drzew!

2. Co cię tam najbardziej zaskoczyło?

Życzliwość ludzi. Nie trzeba się znać, żeby być dla siebie uprzejmym i otwartym. W Las Vegas zapytałem o drogę całkowicie przypadkowego ochroniarza, a ten poszedł ze mną kwadrans w jedną stronę, by być pewnym, że się nie zgubię. Dzięki niemu trafiłem bezpośrednio po wielgachny rollercoaster.

3. Czy to był największy rollercoaster, na jakim się bawiłeś?

Zdecydowanie tak, bo… to był mój pierwszy rollercoaster w życiu (śmiech)! Mega mi się podobało i czuję, że będę wkrótce chciał zaliczyć kilka kolejnych.

Trochę ponad 50 kilometrów. Sam dystans pewnie nie robi wrażenia, ale muszę dodać, że był to bieg w dość trudnym, stromym terenie w Bieszczadach. I w niezłym czasie.

