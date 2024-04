Mateusz Cierniak: Red Bull Athlete Performance Center to sportowy raj!

Ruszyła druga edycja żużlowego programu Red Bull Juniorskie Asy – dowiedz się więcej i śledź rywalizację najlepszych juniorów w PGE Ekstralidze na oficjalnej stronie .

Mateusz, przypomnij, jak to się stało, że trafiłeś do centrum treningowego w Austrii?

Mateusz Cierniak: Wizyta w Red Bull Athlete Performance Center była jedną z głównych nagród za zwycięstwo w cyklu Red Bull Juniorskie Asy. Po zakończonym sezonie miałem trochę czasu na odpoczynek, ale jeszcze zimą zabrałem się za ostre przygotowania do kolejnego. Wtedy właśnie odezwali się do mnie ludzie z Red Bulla z prośbą, bym podał termin, w którym mógłbym pojawić się w Austrii. Zaproponowałem kilka dni między dwoma zgrupowaniami i okazało się, że ta data wszystkim pasowała. Spakowałem się i pojechałem.

Jakie wrażenie zrobiło na tobie to miejsce?

Na początku byłem megazaskoczony, bo z zewnątrz budynek prezentuje się zupełnie niepozornie. Na uboczu, w ciszy, wygląda jak stara stodoła. Mnóstwo drewna i właściwie żadnych oznak tego, co dzieje się w środku. Gdybym nie znał celu wizyty, a ktoś powiedziałby mi, że będę się uczył jeździć konno, albo wycinać z drewna tradycyjne ozdoby, to bym uwierzył (śmiech).

A kiedy wszedłeś do środka…

Osłupiałem! Trafiłem do sportowego eldorado. Nie byłbym w stanie wyobrazić sobie ani jednej rzeczy, ani jednego przyrządu, ani jednego sprzętu, który mógłby urozmaicić mój trening, a którego by tam nie było! Totalny sportowy odlot. Poza wszystkimi maszynami, miałem do dyspozycji komplet kosmetyków, od mydeł, pilingów i żeli, aż po szczoteczkę do zębów i zestaw ręczników. Do tego pełna gama jedzenia – tradycyjne i zbilansowane posiłki, odżywki, napoje, no wszystko. A to w miejscu, które od środka przypomina połączenie sali do ćwiczeń z laboratorium i szpitalnym oddziałem intensywnej terapii – mnóstwo aparatury pomiarowej, kabelków, wyświetlaczy itp.

Mówisz o tym z wielkim uśmiechem na ustach!

Bo cieszyłem się tam, jak dziecko, które trafiło do świata zabawek! To jest wymarzone miejsce dla kogoś, kto kocha sport. Czysty sport. Przychodzisz tam i nie przejmujesz się niczym, poza swoim treningiem. Bez dwóch zdań, to sportowy raj.

Raj, w którym jednak podobno dostaje się ostry wycisk. To prawda?

Prawda. Ale ja uwielbiam ciężki trening, więc nawet, kiedy było już naprawdę źle, cały czas cieszyłem się, że mogę w tym uczestniczyć. W takich miejscach chce się harować, chce się dawać z siebie maksimum, żeby się sprawdzić, poznać lepiej swój organizm i jak najbardziej skorzystać z takiej wizyty. A nikt się tam ze mną nie patyczkował. Od razu masz świadomość, że pracujący tam ludzie na co dzień mają do czynienia z najlepszymi na świecie. To daje momentalnie 100 punktów do zaangażowania. Myślisz sobie – ok, jestem sportowcem od dziecka, dbam o siebie, coś tam potrafię, jestem mistrzem świata, do tego biegam maratony itp., ale… tam przyjeżdżają tylko tacy ludzie, więc zaimponować komukolwiek jest piekielnie trudno. Ale to dobrze. Nie pojechałem tam po laurkę, tylko po wiedzę. Mieli ze mnie wycisnąć, co się dało i tak było. Słowo „push” usłyszałem chyba z pięć tysięcy razy…

Jak wyglądały twoje zajęcia?

Najpierw przeszedłem gruntowny przegląd techniczny (śmiech). Zbadano mi wszystkie możliwe parametry – wagę, wzrost, zasięg ramion, krew, mocz, pojemność płuc. Potem miałem serię wywiadów medycznych z fizjoterapeutami i lekarzami innych specjalności. To było ważne, bo na siatkę tych wszystkich wyników nałożyli informacje o kontuzjach, które przeszedłem, a które mogą mieć wpływ na jakiekolwiek moje ograniczenia. A potem… zaczęła się zabawa na grubo. Testy wydolnościowe i siłowe. Sprawdzano mięśnie, o których miałem blade pojęcie, a już na pewno nie wiedziałem, jak duży mogą mieć wpływ na moją motorykę. Dużą wagę przywiązywano np. do siły ud i łydek, a także do sprawności mięśni korpusu.

Co cię zaskoczyło?

Wszystkie wyniki podawane były w niutonometrach, co już samo w sobie było dość ciekawe i dawało świeże spojrzenie na osiągane rezultaty. Normalnie wyciskasz ileś tam kilogramów na sztandze i wiesz, że to dźwignąłeś, albo nie. Tu było inaczej. Od razu dostawałeś feedback, który wyjaśniał, dlaczego jesteś w stanie podnieść dany ciężar, albo jakiego ruchu brakuje, by to zrobić. Interesujące było wskazanie dysproporcji między mięśniami po lewej i prawej stronie. Wiadomo, że organizm nie jest idealnie proporcjonalny – ręka lewa nigdy nie będzie kserokopią prawej – ale uświadomienie sobie tego, skąd może wynikać różnica i jaki może mieć wpływ na dyscyplinę, którą uprawiasz, było bardzo pomocne.

Mateusz Cierniak w Red Bull Athlete Performance Center © DF Mateusz Cierniak w Red Bull Athlete Performance Center © DF

Jaką wiedzę wyniosłeś z tego ośrodka?

Na pewno otrzymałem mnóstwo pożytecznych informacji. Generalnie, jeśli chodzi o moją aktywność sportową, dostałem potwierdzenie, że trening, który sam sobie opracowałem przez lata, jest prawidłowy. Nie ukrywam, podniosło to moją samoocenę, bo chociaż sporo czytam i staram się robić wszystko naprawdę profesjonalnie, to jestem jednak samoukiem, a potwierdzenie przez najlepszych fachowców na świecie, że robię to dobrze, było bardzo budujące. Dostałem jasny sygnał, że mój reżim jest odpowiedni i nie ma w moim planie niczego, co mogłoby hamować mój rozwój. Ważne były dla mnie porady dietetyka. Od wielu lat nie jem mięsa, choć bardzo chętnie włączam do jadłospisu ryby. Usłyszałem, by… jeść ich jeszcze więcej! Poza tym dostałem zielone światło na wszystko, co robiłem do tej pory – bieganie, rower, siłownię, crossfit.

Czy ktoś porównał cię do jakiegoś innego zawodnika, który badał się w tym miejscu?

Nie. Taka panuje tam zasada, że wyniki są znane tylko zawodnikom i personelowi, nie można ich upubliczniać, nawet innym sportowcom. Nikt ci nie powie, że w czymś jesteś słabszy od Maćka Janowskiego, ale pobiłeś Marca Marqueza. A szkoda, bo chętnie bym się dowiedział, jak wypadłem na tle „Magica” (śmiech). Sam system ocen jest jednak bardzo ciekawy i pozwala fajnie spozycjonować się w tym gronie. Jest wielka baza danych, która rozrasta się wraz z testami i wynikami osiąganymi przez kolejnych sportowców. To ważne, że w moim przypadku liczyła się baza wyczynowych motocyklistów, bo każda grupa ma swoje preferencje i trudno byłoby mi porównywać się np. ze skoczkami narciarskimi, czy lekkoatletami. Wyniki w oparciu o dane tejże bazy przyznawane są za pomocą kolorów. W każdym obszarze można dostać jeden z pięciu kolorów, gdzie czerwony oznacza najsłabsze wyniki, żółty – średnie, potem są odcienie niebieskiego, a na końcu zielony, który oznacza wyniki fenomenalne i ponadprzeciętne. Można dzięki temu zorientować się, w którym miejscu – wobec osiągnięć wybitnych zawodników – jest się na daną chwilę.

Mateusz Cierniak w Red Bull Athlete Performance Center © DF

Wykończyła cię ta wizyta?

Mentalnie to był najlepszy relaks, jaki mogę sobie wyobrazić. Pure sport! Fizycznie też nie było zbyt ciężko. Oczywiście, przy testach wydolnościowych pracowałem do pełnej odcinki i to już dało mi w kość, ale sam fakt możliwości przejścia tych wszystkich zadań i świadomość, że będę mógł wyciągnąć ważne dla mnie wnioski, były mega motywujące. Myślę, że każdy sportowiec chciałby sprawdzić się w ten sposób.

To kto twoim zdaniem sprawdzi się za rok?

Tego nie wiemy i to właśnie w sporcie jest tak ciekawe! Rusza kolejna edycja RB Juniorskich Asów i przekonamy się, kto wygra i pojedzie do Austrii. Na pewno ja nie obronię tytułu, bo skończyłem już wiek młodzieżowca, podobnie jak Bartek Kowalski, z którym do końca rywalizowałem o zwycięstwo. Jest kilka ciekawych nazwisk i wielu chłopaków pewnie mocno nastawia się na walkę w tej serii. Faworyta nie chcę wskazywać. Często bywa tak, że w trakcie sezonu z formą wystrzeli nagle ktoś, na kogo niewielu stawiało – może tak będzie w tym roku, kto wie? Myślę, że walka może być bardzo ciekawa. Ja życzę wszystkim powodzenia i dużych emocji przy spoglądaniu na tabelę, bo na swoim przykładzie przekonałem się, jak taka dodatkowa rywalizacja może wkręcić (śmiech).

