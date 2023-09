Mateusz Cierniak wygrywa Red Bull Juniorskie Asy!

Rywalizacja między tymi zawodnikami była piekielnie wyrównana, a wyjątkowego smaczku dodał fakt, że drużyny z Lublina i Wrocławia dotarły do wielkiego finału PGE Ekstraligi! To oznacza, że wyniki końcowe są bardzo wymierne i sprawiedliwe.

„Bardzo cieszy mnie wygrana w serii Red Bull Juniorskie Asy. Już na początku sezonu mówiłem, że to może być bardzo fajna opcja dla nas, młodych zawodników. Dzięki tej klasyfikacji mogliśmy porównywać nasze osiągnięcia w rywalizacji z rówieśnikami i to na pewno dodatkowo motywowało wszystkich do walki. Przyznam jednak, że… początkowo podchodziłem do tego bardziej na zasadzie rozrywki, czegoś nowego. Z każdym kolejnym meczem przekonywałem się jednak, że szykuje się naprawdę zacięta walka o wygraną i chciałem być ważnym elementem tej układanki. W końcówce naprawdę mocno wkręciłem się w temat i śledziłem rezultaty po każdej kolejce. Jestem mega zajarany, że wygrałem. Nie mogę doczekać się nagrody głównej!” – mówi z entuzjazmem Cierniak.

Cierniak i Kowalski znają się dłużej, niż… się nie znają! Razem zaczynali żużlową przygodę w dziecięcym, tarnowskim klubie UKS Jaskółki. Mieli wtedy po 9 lat. Dziś Cierniak jest podwójnym mistrzem świata juniorów, Kowalski młodzieżowym mistrzem Polski, a obaj poprowadzili reprezentację Polski do zwycięstwa w Speedway of Nations 2, czyli młodzieżowych drużynowych mistrzostwach świata. Historia ich znajomości i rywalizacji mogłaby posłużyć za scenariusz filmu opowiadającego o tym, jak sport może budować charakter, więzi i koleżeństwo.

