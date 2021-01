Niewykonalne? Nie dla Matta Jonesa! 3 zupełnie nowe triki odblokowane!

Prawda jest jednak taka, że większość rowerzystów nie do końca rozumie, co tak naprawdę dzieje się w locie. Triki są efektowne, ale bardzo podobne, a przez to (dla sporej części środowiska) "nudne". Żeby zrobić wrażenie na rowerowych fanach trzeba obecnie zrobić coś, co na pierwszy rzut oka będzie wyglądało jak sztuczka wykonywana tylko w grach komputerowych. Coś co sprawi, że człowiek zamiast powiedzieć "wow", zacznie się zastanawiać co dzieje się wgłowie osoby, która stwierdziła, że taki manewr jes wykonalny.

Prawda jest jednak taka, że większość rowerzystów nie do końca rozumie, co tak naprawdę dzieje się w locie. Triki są efektowne, ale bardzo podobne, a przez to (dla sporej części środowiska) "nudne". Żeby zrobić wrażenie na rowerowych fanach trzeba obecnie zrobić coś, co na pierwszy rzut oka będzie wyglądało jak sztuczka wykonywana tylko w grach komputerowych. Coś co sprawi, że człowiek zamiast powiedzieć "wow", zacznie się zastanawiać co dzieje się wgłowie osoby, która stwierdziła, że taki manewr jes wykonalny.

Prawda jest jednak taka, że większość rowerzystów nie do końca rozumie, co tak naprawdę dzieje się w locie. Triki są efektowne, ale bardzo podobne, a przez to (dla sporej części środowiska) "nudne". Żeby zrobić wrażenie na rowerowych fanach trzeba obecnie zrobić coś, co na pierwszy rzut oka będzie wyglądało jak sztuczka wykonywana tylko w grach komputerowych. Coś co sprawi, że człowiek zamiast powiedzieć "wow", zacznie się zastanawiać co dzieje się wgłowie osoby, która stwierdziła, że taki manewr jes wykonalny.

Design and Conquer to najnowsza seria filmów z Brytyjskim zawodnikiem Mattem Jonesem, który znany jest ze swojej kreatywności i zamiłowania do szalonych trików. Niezwykły rider postanowił, że zamiast jednego niewykonalnego triku, zaprezentuje w tym roku aż trzy sztuczki, o których nigdy wcześniej, żadnemu zawodnikowi się nawet nie śniło...

Design and Conquer to najnowsza seria filmów z Brytyjskim zawodnikiem Mattem Jonesem, który znany jest ze swojej kreatywności i zamiłowania do szalonych trików. Niezwykły rider postanowił, że zamiast jednego niewykonalnego triku, zaprezentuje w tym roku aż trzy sztuczki, o których nigdy wcześniej, żadnemu zawodnikowi się nawet nie śniło...

Design and Conquer to najnowsza seria filmów z Brytyjskim zawodnikiem Mattem Jonesem, który znany jest ze swojej kreatywności i zamiłowania do szalonych trików. Niezwykły rider postanowił, że zamiast jednego niewykonalnego triku, zaprezentuje w tym roku aż trzy sztuczki, o których nigdy wcześniej, żadnemu zawodnikowi się nawet nie śniło...