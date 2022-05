Wielka niespodzianka na Narodowym

Finał wygrał Fricke, przed Leonem Madsenem i Frdrikiem Lindgrenem. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Zmarzlik. 2 punkty do dwukrotnego mistrza świata tracą Duńczycy – Madsen i Mikkel Michelsen; Janowski spadł na 4. miejsce, ale do lidera traci zaledwie 3 punkty.

