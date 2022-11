Max Verstappen dwukrotnym mistrzem świata F1 – statystyki sezonu 2022

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

Przeżyjmy to jeszcze raz! Droga Maxa Verstappena do … Max Verstappen mistrzem świata Formuły 1 w 2022 roku! Tym razem walka o tytuł rozstrzygnęła się na cztery rundy przed końcem sezonu. Przeżyjmy jeszcze raz drogę Holendra do jego drugiego mistrzostwa!

F1: Droga teamu Oracle Red Bull Racing do mistrzostwa …

, gdy do końca sezonu wciąż pozostawały cztery wyścigi (a Max wygrał trzy z nich). Zespół

Max jechał w tym roku na prowadzeniu przez 616 okrążeń. To dokładnie 47,6% tegorocznych okrążeń wyścigowych! Verstappen blisko dwukrotnie przebił wynik Charlesa Leclerca (311 okr. na czele). Dla porównania – poza Maxem, na czele przynajmniej przez jedno okrążenie jechało siedmiu kierowców. W sumie pokonali na prowadzeniu 678 okrążeń.

Max jechał w tym roku na prowadzeniu przez 616 okrążeń. To dokładnie 47,6% tegorocznych okrążeń wyścigowych! Verstappen blisko dwukrotnie przebił wynik Charlesa Leclerca (311 okr. na czele). Dla porównania – poza Maxem, na czele przynajmniej przez jedno okrążenie jechało siedmiu kierowców. W sumie pokonali na prowadzeniu 678 okrążeń.

Max jechał w tym roku na prowadzeniu przez 616 okrążeń. To dokładnie 47,6% tegorocznych okrążeń wyścigowych! Verstappen blisko dwukrotnie przebił wynik Charlesa Leclerca (311 okr. na czele). Dla porównania – poza Maxem, na czele przynajmniej przez jedno okrążenie jechało siedmiu kierowców. W sumie pokonali na prowadzeniu 678 okrążeń.

Liczba punktów wywalczona przez Maxa na koniec sezonu 2022 to nowy rekord F1. Poprzedni najlepszy rezultat wynosił 413 punktów i należał do Leiwsa Hamiltona (2019 rok). Biorąc pod uwagę procent punktów wywalczonych w sezonie, Verstappen osiągnął wynik 76,17%. Mając na uwadze, że kalendarz F1 nieustannie się rozrasta, już wkrótce prawdopodobne będzie zdobycie ponad 500 punktów przez kierowcę.

Liczba punktów wywalczona przez Maxa na koniec sezonu 2022 to nowy rekord F1. Poprzedni najlepszy rezultat wynosił 413 punktów i należał do Leiwsa Hamiltona (2019 rok). Biorąc pod uwagę procent punktów wywalczonych w sezonie, Verstappen osiągnął wynik 76,17%. Mając na uwadze, że kalendarz F1 nieustannie się rozrasta, już wkrótce prawdopodobne będzie zdobycie ponad 500 punktów przez kierowcę.

Liczba punktów wywalczona przez Maxa na koniec sezonu 2022 to nowy rekord F1. Poprzedni najlepszy rezultat wynosił 413 punktów i należał do Leiwsa Hamiltona (2019 rok). Biorąc pod uwagę procent punktów wywalczonych w sezonie, Verstappen osiągnął wynik 76,17%. Mając na uwadze, że kalendarz F1 nieustannie się rozrasta, już wkrótce prawdopodobne będzie zdobycie ponad 500 punktów przez kierowcę.

Max przypieczętował zdobycie drugiego mistrzostwa świata w swoim 159. starcie w Formule 1. Pierwszych 23 z nich miało miejsce w barwach Scuderii Toro Rosso. Potem, od GP Hiszpanii 2016 Verstappen dołączył do Red Bull Racing i wygrał w debiutanckim wyścigu! A reszta… to już historia. Na razie Verstappen ma na koncie w sumie 163 starty w F1 i licznik ten dalej bije.

Max przypieczętował zdobycie drugiego mistrzostwa świata w swoim 159. starcie w Formule 1. Pierwszych 23 z nich miało miejsce w barwach Scuderii Toro Rosso. Potem, od GP Hiszpanii 2016 Verstappen dołączył do Red Bull Racing i wygrał w debiutanckim wyścigu! A reszta… to już historia. Na razie Verstappen ma na koncie w sumie 163 starty w F1 i licznik ten dalej bije.

Max przypieczętował zdobycie drugiego mistrzostwa świata w swoim 159. starcie w Formule 1. Pierwszych 23 z nich miało miejsce w barwach Scuderii Toro Rosso. Potem, od GP Hiszpanii 2016 Verstappen dołączył do Red Bull Racing i wygrał w debiutanckim wyścigu! A reszta… to już historia. Na razie Verstappen ma na koncie w sumie 163 starty w F1 i licznik ten dalej bije.

Tyle wynosiła przewaga punktowa Verstappena w klasyfikacji generalnej nad drugim Leclerkiem. To drugi najlepszy wynik w historii F1. Większą przewagę miał tylko Sebastian Vettel w 2013 roku, pokonując Fernando Alonso o 155 punktów. Warto jednak mieć na uwadze, że dopiero od niedawna kierowcy nagradzani są dodatkowym punktem za najszybsze okrążenie w wyścigu (o ile finiszują w TOP10), a także mogą zgarnąć punkty za sprinty.

Tyle wynosiła przewaga punktowa Verstappena w klasyfikacji generalnej nad drugim Leclerkiem. To drugi najlepszy wynik w historii F1. Większą przewagę miał tylko Sebastian Vettel w 2013 roku, pokonując Fernando Alonso o 155 punktów. Warto jednak mieć na uwadze, że dopiero od niedawna kierowcy nagradzani są dodatkowym punktem za najszybsze okrążenie w wyścigu (o ile finiszują w TOP10), a także mogą zgarnąć punkty za sprinty.

Tyle wynosiła przewaga punktowa Verstappena w klasyfikacji generalnej nad drugim Leclerkiem. To drugi najlepszy wynik w historii F1. Większą przewagę miał tylko Sebastian Vettel w 2013 roku, pokonując Fernando Alonso o 155 punktów. Warto jednak mieć na uwadze, że dopiero od niedawna kierowcy nagradzani są dodatkowym punktem za najszybsze okrążenie w wyścigu (o ile finiszują w TOP10), a także mogą zgarnąć punkty za sprinty.

Zarówno Max jak i Checo mają na koncie po jednym tegorocznym wyścigu, w którym prowadzili od startu do mety. Verstappen był liderem na każdym okrążeniu GP Emilii Romanii, a Perez - GP Singapuru.

Zarówno Max jak i Checo mają na koncie po jednym tegorocznym wyścigu, w którym prowadzili od startu do mety. Verstappen był liderem na każdym okrążeniu GP Emilii Romanii, a Perez - GP Singapuru.

Zarówno Max jak i Checo mają na koncie po jednym tegorocznym wyścigu, w którym prowadzili od startu do mety. Verstappen był liderem na każdym okrążeniu GP Emilii Romanii, a Perez - GP Singapuru.

Max na Imoli prowadził od startu do mety i zgarnął tzw. Wielkiego Szlema

Verstappen przejechał w tym roku 1271 okrążeń wyścigowych, a więc aż 98,22% dystansu wyścigowego całego sezonu. To najwyższy wynik spośród wszystkich kierowców.

Verstappen przejechał w tym roku 1271 okrążeń wyścigowych, a więc aż 98,22% dystansu wyścigowego całego sezonu. To najwyższy wynik spośród wszystkich kierowców.

Verstappen przejechał w tym roku 1271 okrążeń wyścigowych, a więc aż 98,22% dystansu wyścigowego całego sezonu. To najwyższy wynik spośród wszystkich kierowców.

Tyle w szczytowym momencie wynosiła strata Maxa do ówczesnego lidera mistrzostw Leclerca. Dokładnie 46 punktów dzieliło ich po trzecim wyścigu sezonu - GP Australii. Trzy rundy później, po GP Hiszpanii, to Verstappen prowadził już w "generalce".

Tyle w szczytowym momencie wynosiła strata Maxa do ówczesnego lidera mistrzostw Leclerca. Dokładnie 46 punktów dzieliło ich po trzecim wyścigu sezonu - GP Australii. Trzy rundy później, po GP Hiszpanii, to Verstappen prowadził już w "generalce".

Tyle w szczytowym momencie wynosiła strata Maxa do ówczesnego lidera mistrzostw Leclerca. Dokładnie 46 punktów dzieliło ich po trzecim wyścigu sezonu - GP Australii. Trzy rundy później, po GP Hiszpanii, to Verstappen prowadził już w "generalce".

Team Red Bull Racing wywalczył w tym roku w sumie 28 finiszów na podium, co jest nowym, zespołowym rekordem. Tym samym Max i Checo zgarnęli 63,6% możliwych finiszów w TOP3.

Team Red Bull Racing wywalczył w tym roku w sumie 28 finiszów na podium, co jest nowym, zespołowym rekordem. Tym samym Max i Checo zgarnęli 63,6% możliwych finiszów w TOP3.

Team Red Bull Racing wywalczył w tym roku w sumie 28 finiszów na podium, co jest nowym, zespołowym rekordem. Tym samym Max i Checo zgarnęli 63,6% możliwych finiszów w TOP3.

Max stał w tym roku na podium w 17 z 22 rozegranych wyścigów, dzięki czemu jego licznik podiów dobił do 77. Od początku sezonu 2018, Verstappen stawał na podium w 66 z 103 wyścigów, co oznacza, że w ciągu pięciu ostatnich lat finiszował w TOP3 w 64% rund Grand Prix!

Max stał w tym roku na podium w 17 z 22 rozegranych wyścigów, dzięki czemu jego licznik podiów dobił do 77. Od początku sezonu 2018, Verstappen stawał na podium w 66 z 103 wyścigów, co oznacza, że w ciągu pięciu ostatnich lat finiszował w TOP3 w 64% rund Grand Prix!

Max stał w tym roku na podium w 17 z 22 rozegranych wyścigów, dzięki czemu jego licznik podiów dobił do 77. Od początku sezonu 2018, Verstappen stawał na podium w 66 z 103 wyścigów, co oznacza, że w ciągu pięciu ostatnich lat finiszował w TOP3 w 64% rund Grand Prix!