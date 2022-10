Max Verstappen wygrywa GP Japonii i zostaje mistrzem świata F1!

mógłby świętować mistrzostwo świata F1 w sezonie 2022. Byłoby to tym bardziej wyjątkowe, że japoński obiekt jest własnością Hondy, która to przecież dostarcza silniki ekipie Oracle Red Bull Racing. Jeśli gdzieś świętować, to tylko tutaj!

Już wkrótce jednak wyścig przerwano, gdy na torze rozbił się startujący z trzeciego pola Carlos Sainz, Sebastian Vettel i Guanyu Zhou obrócili się, a Alex Albon miał problemy techniczne. Choć na torze wywieszono czerwoną flagę, nie wszyscy kierowcy zdążyli dojechać do alei serwisowej... zanim na torze pojawił się już dźwig! Zawodnicy byli wściekli, doskonale pamiętając co wydarzyło się na Suzuce w 2014 roku.

Już wkrótce jednak wyścig przerwano, gdy na torze rozbił się startujący z trzeciego pola Carlos Sainz, Sebastian Vettel i Guanyu Zhou obrócili się, a Alex Albon miał problemy techniczne. Choć na torze wywieszono czerwoną flagę, nie wszyscy kierowcy zdążyli dojechać do alei serwisowej... zanim na torze pojawił się już dźwig! Zawodnicy byli wściekli, doskonale pamiętając co wydarzyło się na Suzuce w 2014 roku.

Już wkrótce jednak wyścig przerwano, gdy na torze rozbił się startujący z trzeciego pola Carlos Sainz, Sebastian Vettel i Guanyu Zhou obrócili się, a Alex Albon miał problemy techniczne. Choć na torze wywieszono czerwoną flagę, nie wszyscy kierowcy zdążyli dojechać do alei serwisowej... zanim na torze pojawił się już dźwig! Zawodnicy byli wściekli, doskonale pamiętając co wydarzyło się na Suzuce w 2014 roku.

, od start wyścig F1 nie może trwać (brutto - czyli z przerwami) więcej, niż trzy godziny. Do upłynięcia tego czasu zostało zaledwie 40 minut, co ostatecznie wystarczyło na przejechanie tylko 28 okrążeń.