Najlepsze ze stu podiów Maxa Verstappena w F1

Każde pokolenie miało swojego króla deszczowych wyścigów. W przeszłości byli to m.in. Jackie Stewart, Ayrton Senna czy Michael Schumacher. Współcześnie miejsce to zajmuje właśnie Max Verstappen, którego panowanie rozpoczęło się podczas GP Brazylii 2016. Holender ruszał do rywalizacji na Interlagos z 4. miejsca, by na mecie zameldować się jako trzeci, za Lewisem Hamiltonem i Nico Rosbergiem, jednak po drodze znalazł się nawet na 16. pozycji. Holender wyśmienicie pojechał na mokrym torze, wykorzystując balans samochodu z bardzo przyczepnym przodem oraz niestabilnym tyłem. Jego geniusz polegał na tym, że po mistrzowsku opanowywał narowistą tylną oś i potrafił z jednej strony szybko zwrócić samochód w pożądaną stronę, a z drugiej uniknąć nadmiernej nadsterowności. Nawet on jednak nie ustrzegł się błędu – pod koniec 38. okrążenia przy wyjeździe na prostą startową najechał na tarkę, przez co jego Red Bulla momentalnie postawiło bokiem. Wszyscy oczami wyobraźni widzieli go już na ścianie. Verstappen jednak zdołał się wyratować i po efektownym drifcie powrócił do jazdy prosto. Oczywiście stracił na tym nieco czasu, ale mało kto na świecie po czymś takim zdołałby w ogóle uniknąć zderzenia. Nie podołał temu na przykład Kimi Raikkonen, mistrz świata z sezonu 2007, który w analogicznej sytuacji i w podobnym miejscu rozbił się o ścianę. Jazda bolidem F1 w deszczu jest bowiem niemal tak trudna jak jazda nim po lodzie.