Od momentu pojawienia się w paddocku Formuły 1, Max Verstappen udowadnia, że jest największym talentem swojego pokolenia. Holender ustanowił całą masę rekordów, od bycia najmłodszym zwycięzcą wyścigu, po wygranie dziesięć razy z rzędu ! Warto przy tej okazji przyjrzeć się najlepszym wyścigom w wykonaniu dwukrotnego mistrza świata Formuły 1.

01 GP Malezji 2015 - 6. miejsce w kwalifikacjach i finisz wyścigu na 7. pozycji

Max Verstappen © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen w akcji na Sepang © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen i Carlos Sainz © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen w barwach Toro Rosso w Malezji © Getty Images/Red Bull Content Pool

Nie ma czegoś takiego jak konsensus w F1, ale było blisko, gdy Max Verstappen został ogłoszony kierowcą Toro Rosso - obecnie przemianowanego na Scuderia AlphaTauri - na 2015 rok. W teorii Holender był zbyt młody i nie miał wystarczającego doświadczenia. W momencie debiutu miał tylko 17 lat i 166 dni, czyli prawie dwa lata mniej niż Jaime Alguesuari , gdy został najmłodszym w historii F1 zdobywcą punktów . Co więcej, Verstappen dotychczas nie ścigał się niczym mocniejszym niż bolid Formuły 3.

Verstappen zignorował całe to zamieszanie wokół swojej osoby i zaliczył doskonały debiut w F1, kwalifikując się na 11. miejscu. Punktów pozbawiła go jednak awaria silnika. W drugim wyścigu sezonu było jednak jeszcze lepiej, gdy zajął 6. lokatę w kwalifikacjach, a na metę wpadł jako siódmy! Pokonał przy tym swojego team-partnera Carlosa Sainza oraz duet Red Bulla – Daniela Ricciardo i Daniiła Kwiata . W trudnych warunkach, przy ulewnym deszczu i wysokich temperaturach, Verstappen finiszował na siódmym miejscu, stając się najmłodszym w historii zdobywcą punktów w F1. Był nawet lekko poirytowany tym wynikiem, bo przez pierwszych 15 okrążeń miał problemy z hamulcami.

02 GP Hiszpanii 2016 - zwycięstwo

Verstappen nie uległ presji w debiucie w Red Bull Racing © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Sebastian Vettel gratuluje Maxowi Verstappenowi pierwszego triumfu w F1 © Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen wygrywa pierwszy raz w F1 © David Ramos/Getty Images/Red Bull Content Pool

Po odejściu Sebastiana Vettela z Red Bull Racing przed sezonem 2014, pomiędzy wychowankami Red Bull Junior Team trwała zacięta walka o zajęcie wolnego miejsca w zespole numer jeden. Verstappen musiał rywalizować nie tylko ze swoim kolegą z Toro Rosso – Carlosem Sainzem, ale także z Daniiłem Kwiatem, który od początku 2014 roku startował w Red Bull Racing. Na Rosjaninie zaczęła ciążyć spora presja, tym bardziej po tym, jak Verstappen notował coraz lepsze wyniki. W efekcie, przed Grand Prix Hiszpanii 2016, zadecydowano o przenosinach Maxa do Red Bull Racing, a Daniiła – do Toro Rosso.

Mając bardzo mało czasu na przygotowanie, Verstappen wskoczył do bolidu RB12 i… wygrał wyścig. W charakterystycznym dla siebie stylu potem umniejszał temu wynikowi mówiąc, że po prostu dobrze mu poszło, że miał szczęście gdy kierowcy Mercedesa zderzyli się w trakcie wyścigu, no i miał szczęście, bo ekipa przygotowała dla niego dobrą strategię. Pozostaje jednak faktem, że w drodze po debiutanckie zwycięstwo w Grand Prix , powstrzymując po drodze obu szarżujących kierowców Ferrari i to jadąc nowym dla siebie samochodem. Trudno wyobrazić sobie trudniejsze okoliczności, w których można zostać zwycięzcą Grand Prix - i to najmłodszym w historii F1!

03 GP Brazylii 2016 - z 4. na 3. miejsce (przez 16.)

Max Verstappen w deszczu na Interlagos © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen świętuje 3. miejsce w GP Brazylii 2016 © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen świętuje z zespołem po GP Brazylii 2016 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku hipnotyzującej jazdy Ayrtona Senny w Lotusie na mokrej nawierzchni w Monako w 1984 roku, tak samo w osłupienie wszystkich wprawił Max Verstappen podczas GP Brazylii w sezonie 2016. Był to moment, w którym świat naprawdę zwrócił uwagę na tego utalentowanego kierowcę. Zespół Verstappena zaryzykował i w pewnym momencie założył w bolidzie Maxa "przejściówki", co było strzałem w kolano. Chwilę potem na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, a Holender zjechał po nowy komplet deszczówek. Na tor wrócił na 16. miejscu, a do końca wyścigu pozostawało 14 okrążeń.

W ciągu tych 14 kółek Holender awansował na trzecie miejsce, znajdując przyczepność tam, gdzie nikt inny nie był w stanie tego zrobić. Max był po prostu nie do zatrzymania i wyglądało to tak, jakby jechał on bolidem F1 przy reszcie jadącej w autach Formuły 2. Całą szarżę Verstappena przez stawkę możecie też zobaczyć tutaj .

04 GP USA 2017 - z 16. na 4. miejsce

Verstappen na Circuit of the Americas © Getty Images/Red Bull Content Pool Gotowy do startu na Circuit of the Americas © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen w akcji podczas GP USA 2017 © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen, Ricciardo i ich nowy kumpel podczas GP USA 2017 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen na torze COTA zawsze notował spektakularne występy. W 2015 roku, na mokrej nawierzchni, przedarł się z dziewiątego na czwarte miejsce. W sezonie 2021 roku na ostatnich trzech kółkach rzucił się w pogoń za Lewisem Hamiltonem, wyprzedzając go, wygrywając wyścig i zgarniając kluczowe punkty, które doprowadziły go do tytułu mistrza świata. W 2017 roku genialny wyścig w wykonaniu Holendra zakończył się sporymi kontrowersjami, gdy ukarano go za nieprawidłowe (wg sędziów) wyprzedzenie Kimiego Räikkönena na ostatnim okrążeniu. W efekcie Max spadł z trzeciego na czwarte miejsce.

Zanim jednak do tego doszło, Verstappen zaliczył spektakularny występ. GP USA 2017 rozpoczynał z szesnastego pola (po karze za wymianę jednostki napędowej) i spędził popołudnie na wyprzedzaniu rywali. Na 21. okrążeniu prowadził, zanim zdecydował się na drugi postój na 37. kółku. Kosztowało go to 20 sekund, ale dało mu jeszcze 19 okrążeń jazdy na nowych oponach i szansę na zgarnięcie solidnego wyniku. Na cztery okrążenia przed końcem wyprzedził Valtteriego Bottasa i wskoczył na czwarte miejsce, a potem ruszył w pogoń za Räikkönenem. Max wyprzedził go na trzy zakręty przed metą. Szkoda, że ostatecznie stracił finisz na podium, ale to nie umniejsza temu, czego dokonał po drodze.

05 GP Austrii 2018 - z 4. miejsca po zwycięstwo

Pomarańczowa Armia wspierająca Maxa Verstappena © Getty Images/Red Bull Content Pool Max wygrywa GP Austrii 2018 © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen celebrating victory with the entire Red Bull Racing team © Charles Coates/Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen uchodzi już za króla Red Bull Ringu, po zgarnięciu na tym torze już pięciu zwycięstw. Czterokrotnie Max wygrywał tam w Grand Prix Austrii (w tym zgarniając swój pierwszy w historii "wielki szlem" w 2021 roku), a raz triumfował w rundzie o nazwie Grand Prix Styrii. W 2018 "Pomarańczowa Armia" wypełniła trybuny po brzegi, a Max nagle zyskał szansę na zwycięstwo.

Max rozpoczął ten wyścig znakomicie, wykonując odważny manewr wyprzedzania na pierwszym okrążeniu, zderzając się kołami z Kimim Räikkönenem i wskakując na trzecie miejsce. Następnie awansował na pozycję numer dwa, gdy awarię swojego Mercedesa zaliczył Valtteri Bottas. Potem, gdy Mercedes nie ściągnął Lewisa Hamiltona na zmianę opon podczas wirtualnej neutralizacji, Maxowi nie pozostało nic innego, jak pognać do mety po wymarzony triumf na Red Bull Ringu – pierwszy dla jego zespołu na swoim domowym torze. "Jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałem na Red Bull Ringu przy tak wielu holenderskich kibicach" - powiedział Verstappen po wyścigu. "To był nieoczekiwany triumf, co czyni go jeszcze lepszym. Niesamowity weekend. Nie ma lepszego miejsca, by wygrać w aucie Red Bulla aniżeli na Red Bull Ringu!"

06 GP Meksyku 2018 - z 2. miejsca po zwycięstwo

Max Verstappen świętuje meksykańską wygraną © Getty Images/Red Bull Content Pool Epicki występ Maxa w Meksyku © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen świętuje zwycięstwo w Meksyku © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen odniósł w Meksyku zwycięstwo w 2017 roku, tuż po starcie wyprzedzając Sebastiana Vettela i odjeżdżając mu na bezpieczną odległość. Rok 2018 był niemal kopią tamtego wyścigu, ale tym razem w kwalifikacjach, w walce o swoje debiutanckie pole position, Max uległ team-partnerowi Danielowi Ricciardo o zaledwie 0,026 sekundy.

Ruszając z drugiego pola Verstappen świetnie zareagował na zgaśnięcie czerwonych świateł i objął prowadzenie. Od tego momentu był bezkonkurencyjny, jadąc bezbłędnie do mety i budując sobie 30-sekundową przewagę nad najbliższym rywalem – Vettelem w Ferrari. Przewaga Verstappna była tak duża, że jeszcze tylko trzeci na mecie Kimi Raikkonen i czwarty Lewis Hamilton (który tego popołudnia sięgnął po swój piąty tytuł mistrza świata) byli ostatnimi niezdublowanymi kierowcami przez Maxa!

07 GP Emilii-Romanii 2021 - z 3. miejsca po zwycięstwo

Verstappen wyprzedza Hamiltona na Imoli © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen wygrywa GP Emilii-Romanii 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool Max na podium z kumplem Lando Norrisem © Getty Images/Red Bull Content Pool

Mercedes cieszył się wieloletnim okresem dominacji w F1, ale wszystko zmieniło się w 2021 roku. Runda o GP Emilii-Romanii była początkiem drogi Maxa po mistrzostwo. Wcześniej Verstappen wywalczył pole position podczas inauguracji sezonu w Bahrajnie, ale nie zamienił go w zwycięstwo. Na Imoli, po sobocie, sytuacja nie wyglądała obiecująco, ponieważ to Hamilton zdobył pole position, a Sergio Perez był drugi.

Ulewny deszcz przed startem oznaczał jednak, że Verstappen raz jeszcze mógł pokazać, co potrafi w takich warunkach. Max już na starcie wyprzedził swojego kolegę z zespołu, a potem na dojeździe do Tamburello rzucił wyzwanie Hamiltonowi. Jadąc na centymetry, ostatecznie to Verstappen wyszedł na prowadzenie. Potem utrzymał je pomimo przerwy na samochód bezpieczeństwa i restartu po czerwonej fladze. Max wyraźnie pokazał tym wyścigiem, że w sezonie 2021 zamierza na poważnie włączyć się do walki o mistrzostwo.

08 GP Węgier 2022 - z 10. miejsca po zwycięstwo

Verstappen mija metę GP Węgier 2022 jako zwycięzca © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen świętuje z zespołem © Getty Images/Red Bull Content Pool Max z trofeum za zwycięstwo w GP Węgier 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Problemy z jednostką napędową w kwalifikacjach oznaczały, że Verstappen nie ustanowił czasu w Q3 i do GP Węgier 2022 startował z 10. pola. Na Hungaroringu, niezwykle wąskim torze, gdzie wyprzedzanie nie należy do najłatwiejszych, był to spory kłopot. Verstappen nic sobie jednak z tego nie robił, co chwilę wyprzedzając kolejnego rywala i pnąc się w górę stawki. Dobra strategia zespołu pozwoliła mu na pit-stopach podciąć Hamiltona i Fernando Alonso w walce o piąte miejsce.

Jakby dramatów było mało, zaraz po wyprzedzeniu Charlesa Leclerca , Max zaliczył spektakularny piruet, ale szybko złapał rytm i ponownie pokonał Monakijczyka. Ostatecznie, po kolejnej rundzie pit-stopów, Holender objął prowadzenie na 51. z 70 okrążeń, na finiszu budując jeszcze 8-sekundową przewagę nad najbliższym rywalem! Po wyścigu Verstappen powiedział: "To szalone uczucie wygrać wyścig z 10. pola, zwłaszcza na takim torze, gdzie trudno jest wyprzedzać. Podjęliśmy właściwe decyzje, było kilka dobrych podcięć i ogólnie wykonaliśmy świetną robotę jako zespół. To był zdecydowanie jeden z moich najlepszych wyścigów…. pomimo małego obrotu po drodze!"

09 GP Belgii 2022 - z 14. miejsca po zwycięstwo

Max Verstappen w akcji na torze Spa-Francorchamps © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen wygrywa GP Belgii 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool "Domowe" zwycięstwo w Belgii © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen był najszybszy w kwalifikacjach do GP Belgii 2022 , ale z powodu wielu kar za wymianę komponentów silnika – ruszał z odległego, 14. pola. Max znów nic sobie z tego nie robił i zaraz po starcie wziął się za wyprzedzanie rywali. Po przejechaniu jednego okrążenia Spa-Francorchamps był już na ósmym miejscu! Na 12. kółku przejął prowadzenie od kolegi z zespołu – Checo Pereza, a cztery okrążenia później zjechał na pit-stop. Tym razem w walce o prowadzenie musiał wyprzedził Carlosa Sainza . Holender nie miał z tym jednak większych problemów, a potem mógł już cieszyć się bezproblemową jazdą do mety. Przy okazji zdobył również dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie. Dla Maxa było to wyjątkowe zwycięstwo, bo odniesione w kraju, w którym się przecież urodził.

10 GP Hiszpanii 2023 - wielki szlem!

Max Verstappen na prowadzeniu po starcie GP Hiszpanii 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen świętuje wygraną w GP Hiszpanii 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Czas na zdjęcie całego zespołu! © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen świętuje z zespołem wygraną w Hiszpanii © Getty Images/Red Bull Content Pool

Do tej pory Verstappen zgarnął w karierze trzy tzw. "wielkie szlemy" - w Austrii w 2021 roku, GP Emilii-Romanii 2022 oraz w Hiszpanii w sezonie 2023. "Wielki szlem" w F1 oznacza zwycięstwo odniesione po starcie z pole position, ustanowienie po drodze najszybszego okrążenia i prowadzenie na każdym okrążeniu wyścigu. Wygrywając w imponującym stylu na torze, na którym triumfował po raz pierwszy w karierze, Max przy okazji w tabeli wszech czasów ("wielkich szlemów") zrównał się z Nelsonem Piquetem .

W Hiszpanii Verstappen nie popełnił błędu na starcie, utrzymując prowadzenie i regularnie powiększając przewagę nad rywalami. W pewnym momencie była ona tak duża, że Max zjechał na "darmowy pit stop", nie tracąc przy tym prowadzenia! Po wyścigu Holender powiedział: "To niesamowite uczucie znów wygrać tutaj wyścig, a prowadzenie takiego samochodu, jak nasz, to ogromna przyjemność".

