„Max Verstappen. Niepowstrzymany” – recenzja biografii mistrza

Mark Hughes to znany w świecie F1 dziennikarz, śledzący królową sportów motorowych od wielu lat i relacjonujący z pierwszej ręki dotyczące jej wydarzenia. Podjął się on niełatwego dzieła napisania biografii Maxa Verstappena – osoby mogącej się poszczycić ogromnymi osiągnięciami, a zarazem będącej dopiero na początku swojej życiowej drogi.

Wejrzenie w przeszłość

Książka pt. „Max Verstappen. Niepowstrzymany” powstała pod koniec 2023 r., zatem jej autor miał do opisania 24 lata życia holenderskiego kierowcy. Podszedł do sprawy rzetelnie, zagłębiając się w najdawniejsze wydarzenia z jego życia i przybliżając genezę jego przeznaczenia. Nie boję się użyć tu tego słowa, podobnie jak w książce nie bał się go wykorzystywać jej autor. Przedstawiwszy bowiem historię życia i kariery Josa Verstappena, a także wybrane sytuacje z jeszcze dawniejszej przeszłości, postawił on tezę, według której Max od początku szykowany był nie tylko na kierowcę wyścigowego, ale także na mistrza świata Formuły 1. Od nieustępliwego dziadka przez trud zawodowy i wychowawczy ojca aż po talent i upór samego Maxa, wszystko układa się w logiczną całość, której finałem są kolejne triumfy osiągane w barwach Red Bulla.

Biografia holenderskiego kierowcy nie ogranicza się do wyliczenia jego osiągnięć z przeszłości. Dużo ważniejsze jest nakreślenie drogi, którą musiał pokonać, aby znaleźć się na szczycie motorsportu. Mark Hughes rzetelnie wykonał to zadanie, sięgając do źródeł i rozmawiając nie tylko z Maxem i Josem Verstappenami oraz członkami Red Bulla, ale również z przyjaciółmi rodziny, ich dawnymi i obecnymi współpracownikami, a nawet rywalami.

Max i Jos Verstappen © Jared C. Tilton/Getty Images

Obiektywizm

Max Verstappen nie jest człowiekiem idealnym. Jak każdy, ma swoje wady i popełnił w swoim życiu kilka błędów. Mark Hughes nie ucieka od opisywania ich i nie idealizuje postaci Holendra. Podobnie jest w przypadku jego ojca, który – choć ostatecznie dopiął swego – musiał mierzyć się z zasłużoną niekiedy krytyką. Wszystko to odnaleźć możemy na kartach biografii Maxa. Autor nie tylko chwali Verstappena za bycie szybkim, ale też wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje i gdzie można dostrzec pola do poprawy. Przypomina również błędy Red Bulla, takie jak pójście w ślepą uliczkę z rozwojem bolidu w sezonie 2020.

Celem książki jest nie tylko omówienie relacji Maxa z gokartami i bolidami, którymi przyszło mu się ścigać, ale także z innymi ludźmi – rodziną, współpracownikami czy rywalami z toru. Poznajemy więc zarówno jego sposób obchodzenia się z pojazdem, jak i z otaczającymi go osobami. Okazuje się także, że jego oblicze znane z wyścigów Formuły 1 nie do końca pokrywa się z rzeczywistym, przy czym nie jest to żaden fałsz ani dwulicowość. Verstappen w bolidzie jest bezkompromisowy i brutalny, ponieważ musi taki być, aby zwyciężać innych, także głodnych sukcesu kierowców. Poza motorsportową otoczką daje natomiast o sobie znać jego spokój i skłonność do rozwiązywania konfliktów przede wszystkim rozmową, a dopiero potem pięściami.

1 min Max Verstappen Max Verstappen

Istotnym fragmentem biografii Maxa są okoliczności, w jakich zdobył swój pierwszy mistrzowski tytuł. Mark Hughes obiektywnie wyjaśnia, co się wówczas wydarzyło i dlaczego finał tej sprawy był taki, a nie inny. Niezależnie od tego, komu wówczas kibicował dany czytelnik, lektura pozwoli mu zrozumieć przebieg wydarzeń i wyrobić sobie na ten temat własną opinię. Autor przytacza zdanie kilku osób zaangażowanych w Formułę 1 na różnych szczeblach i wskazuje, co mógł, a czego nie mógł zrobić dyrektor GP Abu Zabi 2021 .

Wiedza techniczna

Dużą zaletą omawianej pozycji jest zawarta w niej wiedza techniczna. Pozwala ona zrozumieć preferencje Verstappena co do zachowania i charakterystyki bolidu. Wraz z Hughesem czytelnik zagląda za kulisy wielu pamiętnych wyścigów i uświadamia sobie, dlaczego niektóre z nich zostały wygrane lub przegrane jeszcze przed startem. Dziennikarz opisuje także kluczowe manewry, takie jak wyprzedzania czy dublowania, oraz wskazuje na pojedyncze zakręty, w których rozstrzygały się losy rywalizacji. Techniczne opisy ustawień bolidów są przystępne także dla początkujących kibiców królowej sportów motorowych. Zamiast skomplikowanych tabelek czy wykresów, mają bowiem postać logicznego wnioskowania prowadzącego od zmiany danego parametru do jej wpływu na zachowanie auta.

Z lektury dowiadujemy się także, dlaczego Max tak chętnie uczestniczy w zawodach w internecie i w jaki sposób simracing pozwala mu stawać się jeszcze lepszym kierowcą na rzeczywistych torach. Poznajemy m.in. historię jednego z widowiskowych manewrów wyprzedzania, który Holender wytrwale ćwiczył online i dopiero po opanowaniu go do perfekcji zrealizował w prawdziwym świecie.

Okładka książki "Max Verstappen - Niepowstrzymany" © SQN

Książka jest niemal w całości poświęcona wyścigom – zarówno ich ludzkiej, jak i technicznej stronie. Nie ucieka także od bardzo istotnego na szczycie motorsportu tematu polityki i sieci wzajemnych powiązań. Kilka stron przeznaczono natomiast na kwestie związane ze zdrowiem kierowców i funkcjonowaniem ich organizmów. W tym przypadku Hughes powoływał się na lekarzy współpracujących z kierowcami, ale nie uniknął pewnych nieścisłości. W porównaniu do całości opracowania jest to jednak kwestia drugo-, a nawet trzeciorzędna, dlatego nie powinna mieć wpływu na ocenę książki. Hughesowi nie można zarzucić braku merytoryki i przygotowania, ponieważ każdą swoją tezę popiera rzeczowymi argumentami, sięgając do źródeł i korzystając z informacji z pierwszej ręki.

Max Verstappen jest doskonałym kierowcą i ma w tym roku do dyspozycji niesamowity samochód. Trzymamy zatem kciuki za jego dalsze sukcesy, a w przerwach między kolejnymi wyścigami polecamy lekturę jego biografii.

***

Autor tekstu prowadzi vloga „Ze świata F1” na YouTube.