F1: Max Verstappen i jego rekordy w królowej sportów motorowych

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

W wyścigu F1 Verstappen zadebiutował z kolei kilka miesięcy później. Podczas inauguracji sezonu 2015 na australijskim torze Albert Park w Melbourne, Max stał się najmłodszym kierowcą, który kiedykolwiek stanął na starcie F1. Był prawie dwa lata młodszy niż Jaime Alguesuari, do którego należał dotychczasowy rekord. Co więcej, wydaje się, że wyczyn Holendra nie zostanie pobity, jako że obecnie limit wieku uprawniający do ścigania się w F1 wynosi 18 lat.

Debiut Verstappena trzeba zaliczyć do udanych. Max zakwalifikował się do GP Australii 2015 na jedenastym miejscu, a w wyścigu jechał nawet na punktowanej pozycji. Po awarii silnika zabrakło go jednak na mecie. Na kolejną szansę nie musiał jednak czekać zbyt długo…

Max Verstappen takes his first win in F1