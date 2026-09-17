Max vs 100: Verstappen wyprzedza 100 gokartów w 14 okrążeń i wygrywa!

Max Verstappen wyprzedził wszystkich 100 rywali w wyścigu Red Bulla „Max vs 100” – największym wyścigu gokartowym w historii – kończąc zadanie na 14. z 30 okrążeń na torze Silverstone. Startując z 101. pozycji na obiekcie przygotowanym specjalnie na tę okazję, czterokrotny mistrz świata Formuły 1 – na oczach widzów z całego świata oglądających transmisję na żywo – wyprzedził wszystkich rywali w nieco ponad pół godziny.

Skala tego wydarzenia była widoczna już od momentu ustawienia się kierowców na starcie. Z góry widać było 101 gokartów ustawionych w po dwóch w każdym z rzędzie i Verstappenem zamykającym stawkę. Przed nim stali sportowcy Red Bulla, gracze Red Bulla, twórcy internetowi, streamerzy, dziennikarze i fani wybrani z całego świata. Dla większości z nich był to dopiero drugi wyjazd na tor w ich życiu – po wtorkowych treningach i jednym okrążeniu kwalifikacyjnym przejechanym niedługo przed środowym wyścigiem.

01 Jak potoczył się wyścig?

Max Verstappen wystartował ze 101. miejsca © Getty Images / Red Bull Content Pool

Pierwsze okrążenie zadecydowało o połowie wyścigu. Gdy 101 gokartów wjeżdżało w pierwsze zakręty, Verstappen wyprzedził ponad 10 kierowców zanim zdążył dojechać do linii startu i mety. W nawrocie w stawce zakotłowało się, zawodnicy wjeżdżali na siebie albo obracali o 180 stopni. „Nie mam pojęcia, co się dzieje – to prawdziwa rzeź” – mówił Verstappen przez radio. Po dwóch minutach był na 37. miejscu. 63 kierowców – ponad połowa stawki! – odpadło, nie ukończywszy nawet jednego okrążenia. Kiedy Max się o tym dowiedział, powiedział tylko: „To chyba niezłe pierwsze okrążenie?!”

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W wydarzeniu wziął udział polski YouTuber Karol Zdęba , który tak jak większość uczestników – został wyprzedzony przez Verstappena już na pierwszym okrążeniu. Śledźcie kanały Karola, na których niebawem ukaże się relacja z kulis tego niezwykłego wydarzenia.

Zgodnie z zasadami kierowca odpadał z wyścigu w momencie, gdy tył gokarta Verstappena zrównał się z przodem jego pojazdu, więc każde wyprzedzenie było ostateczne. Na 7. okrążeniu słychać było, jak YouTuber motoryzacyjny Paky TWC, zajmujący w tym momencie szóste miejsce, prosił Verstappena przez radio, żeby go nie wyprzedzał. Chwilę później… zobaczył przed sobą czterokrotnego mistrza świata F1.

101 gokartów na jednym torze? Istne szaleństwo! © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

W tym momencie wyścig przerodził się w pościg. Jacky Martens, który startował z pole position, YouTuber Zac Alsop i technik Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler zbudowali przewagę około 12 sekund. Za nimi panował istny chaos, a Verstappen zmniejszał stratę do liderów średnio o trzy sekundy na okrążeniu.

Gdy na zegarze pozostawały jeszcze 54 minuty, dyrektor wyścigu przyznał czołowej grupie dodatkowe szybkie okrążenie. Cała trójka skorzystała ze skrótów na 12. okrążeniu, po czym przestała walczyć o pierwsze miejsce i zaczęła jechać defensywnie. To dało im trochę więcej czasu. Kiedy Verstappen do nich dojechał, najpierw w jednym zakręcie wyprzedził Alsopa i Oslera, a potem minął Martensa i zakończył wyścig w momencie, gdy na zegarze pozostawało jeszcze 35 minut do końca regulaminowego czasu.

02 Kto w końcu stanął na podium?

Wszyscy są zwycięzcami! 100 kierowców świętuje niesamowite przeżycie © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Jacky Martens, holenderski dziennikarz zajmujący się Formułą 1, prowadził przez większość wyścigu i ostatecznie zajął drugie miejsce. Na najniższym stopniu podium stanął z kolei technik z zespołu samego mistrza – Lewis Osler. Za Alsopem, który zajął czwarte miejsce, piąty był znany motocyklista terenowy Pol Tarrés. Pierwszą dziesiątkę zamknęli streamer RDJavi, fotograf Larry Chen, kolarz górski Bernard Kerr i aktor Neo Yau.

Wyniki wyścigu „Max vs 100”:

Max Verstappen Jacky Martens Lewis Osler

03 Jak wyglądały statystyki?

Najszybsze okrążenie Verstappena w wyścigu wyniosło 2m 20,673s, a kolejnym najlepszym wynikiem był rezultat 2m 23,327s Martensa, czyli o ponad 2,6s wolniejszy. Przez całe 35 minut Verstappen wyprzedzał jednego kierowcę średnio co 21 sekund.

04 Jak obejrzeć powtórkę

Wyścig „Red Bull’s Max vs 100” można obejrzeć ponownie na platformie Disney+ na całym świecie.

Zobacz najciekawsze fragmenty i najlepsze momenty w tym klipie na YouTube:

05 Jaka była reakcja Verstappena?

Max Verstappen martwił się… przez chwilę © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Kiedy zobaczyłem, z jakiego miejsca mam startować, mając przed sobą 100 gokartów, trochę się martwiłem… Dobrze, że udało mi się wygrać! Max Verstappen

„Kiedy podszedłem do linii startu i zobaczyłem, z jakiego miejsca muszę wystartować – mając przed sobą 100 gokartów – trochę się martwiłem” – powiedział Verstappen. „Po pierwszym okrążeniu, po całej tej walce, pomyślałem: »Okej, mamy to pod kontrolą!«. Zaczęło być naprawdę fajnie, a kiedy złapałem rytm, mogłem wyprzedzać rywali jednego po drugim i widziałem, jak zmniejsza się dystans do liderów – to było naprawdę ekscytujące”.

Verstappen powiedział, że całe to doświadczenie bardzo mu się podobało. „Wspaniale było po prostu znów zasiąść w gokarcie i wrócić do podstaw. Przypomniało mi to wyścigi z dawnych czasów. To naprawdę piękny tor, świetnie zaprojektowany, a miłym akcentem było to, że wszystkie dane były przekazywane przez radio. Miałem świetny dzień i fajnie było zakończyć go zwycięstwem!”

7 min For Real: Max Verstappen Max Verstappen opowiada o tym, jak został najmłodszym kierowcą – i zwycięzcą wyścigu – w Formule 1.