MotoGP: Maximo Quiles – kim jest "nowy Marc Marquez"?

Marc Márquez: ALL IN Marc Márquez staje przed najtrudniejszą decyzją w swojej karierze, ale robi wszystko, by wrócić do ścigania się na najwyższym poziomie i powalczyć o kolejny tytuł mistrza świata MotoGP.

17-latek wszedł do Grand Prix z przytupem, bo już w debiucie na Circuit of the Americas o włos rozminął się z finiszem na podium. Miłe jednak złego początki, ponieważ wkrótce po rundzie w Stanach Zjednoczonych, Quiles nabawił się kontuzji podczas treningu. Złamany kciuk wykluczył go z rund w Katarze i Jerez de la Frontera, ale wcale go to nie spowolniło. Podczas zmagań we francuskim Le Mans, Maximo otrzymał zgodę na start i… zgarnął swoje debiutanckie pole position!