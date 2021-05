Popraw swoje umiejętności w FIFA i zacznij wygrywać!

Świat sportu cały czas ewoluuje. Kiedy wystarczyło być najszybszym, najsilniejszym i najbardziej doświadczonym zawodnikiem na boisku, by wygrywać. Dziś jednak jest znacznie trudniej o sukces. Nie bez powodu manager Liverpoolu, Jürgen Klopp, określa swój zespół mianem "mentalnych potworów". Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, liczą się nie tylko suche umiejętności, ale też psychika i zdolność radzenia sobie z presją.

Niewielu esportowców zna pojęcie presji tak dobrze, jak Ryan Pessoa czy Richard "Gaucho10" Hormes. Obaj zawodnicy na przestrzeni lat stali się prawdziwymi ekspertami w swojej dziedzinie i nic, co związane z FIFA, nie jest im obce . Porozmawialiśmy z europejskimi gwiazdami wirtualnej piłki nożnej by dowiedzieć się, czego potrzebuje każdy zawodnik – nie tylko profesjonalista, ale także młody adept – by wzmocnić swoją psychikę i stanąć na samym szczycie.

Doświadczenie w sporcie

Zarówno Pessoa jak i Hormes wywodzą się z "klasycznego" środowiska sportowego. Pessoa niegdyś rywalizował jako sprinter, zaś Hormes grał w piłkę nożną i przestawił się na grę w FIFA po dotkliwej kontuzji kolana w 2018 roku. Od tamtego momentu zaczął ekspresowo wspinać się po szczeblach wirtualnej kariery, aż w końcu zasilił szeregi brytyjskiej organizacji Excel Esports.

Ryan Pessoa również wypłynął na szerokie wody w tym samym roku. "W tamtym czasie studiowałem jeszcze na uniwersytecie w Exeter i grałem całkiem sporo w FIFA ze znajomymi. Wtedy też zacząłem rywalizować w FUT Champions Weekend League , w ramach którego trzeba rozegrać czterdzieści spotkań w dwa dni. To było wymagało ode mnie dużego poświęcenia, ale po którymś razie w końcu udało mi się zakwalifikować i zdobyć piąty najwyższy wynik na świecie." Sam Brytyjczyk uznawał się wtedy za "gracza niedzielnego", ale po zwycięstwie w mistrzostwach w Monachium uznał, że to najwyższa pora na profesjonalną karierę. A reszta jest historią.

Ryan Pessoa © Luis Gallo/Red Bull Content Pool

Pokonywanie przeciwności

Obecna sytuacja na świecie zmusiła wielu ludzi do dostosowania się do nowych warunków. To także okres wielkiej próby dla profesjonalnych zawodników, którzy muszą radzić sobie z dodatkowym stresem. "Zachowanie spokoju to coś, co zawsze było dla mnie sporym wyzwaniem. Kiedyś miałem problemy z poczuciem lęku w ważnych sytuacjach. Gdy jednak nauczyłem się, jak to zwalczyć, to zacząłem wygrywać i stopniowo polepszać swoje wyniki", podkreśla Pessoa.

Takiego samego zdania jest Hormes, który potwierdza, jak ważna jest silna psychika i zachowanie spokoju w kryzysowych momentach. "To najważniejszy element rywalizacji. Tu margines błędu jest tak mały, że mentalność gracza może zadecydować o wyniku spotkania. Ja sam nie zawsze jestem w stanie poradzić sobie z porażką i wiem, że muszę jeszcze nad tym pracować."

Samodoskonalenie

Każdy z pewnością zdaje sobie sprawę, jak ważne jest poprawianie swoich umiejętności i psychiki. Ale nie każdy wie, jak to osiągnąć. Jak więc podchodzą do tego czołowi zawodnicy FIFA ?

"Czasami przegrywając pauzuję grę na kilka sekund, by przemyśleć sobie kilka rzeczy", wspomina Niemiec. "Zastanawiam się wtedy, z czego wynika sytuacja w meczu: czy przeciwnik wygrywa, bo jest zwyczajnie lepszy, czy ja ogólnie radzę sobie lepiej, ale oponent miał szczęście w kluczowych momentach. Jeśli jest lepszy, to totalnie zmieniam taktykę i formację. Jeśli jednak wciąż czuję się komfortowo ze swoją grą, to po prostu wznawiam mecz i robię swoje."

Brytyjski mistrz FIFA również uczył się na swoich własnych błędach. Ilekroć tracił punkty do przeciwników, to musiał walczyć ze swoim własnym umysłem. Pessoa wyjaśnia, że taki stres jest nieodłącznym elementem gry w FIFA, w której aby osiągnąć sukces trzeba wygrać wiele meczów z rzędu. Zwłaszcza, jeśli gra się w ligach weekendowych, rządzących się własnymi prawami. W nich można trafić na dosłownie każdego – od niedoświadczonego casuala po mistrza świata. Jaki więc wpływ ma to na psychikę zawodnika?

"Zawsze daję z siebie wszystko grając w ligach weekendowych. Gdy przegrywam, staram się nie zamartwiać i iść dalej", mówi Pessoa. "W jednym meczu możesz grać z kimś, kto nie ma z tobą żadnych szans, a w następnym musisz zmierzyć się z czołowym profesjonalistą. Takie przestawianie mentalności z dwóch różnych trybów jest niezwykle trudne, więc trzeba za każdym razem grać na sto procent swoich możliwości."

Sposób myślenia kluczem do zwycięstwa

"Konsekwentność, bez dwóch zdań", tak na pytanie o to, co jest najważniejsze, odpowiada Pessoa. W FIFA wygranie meczu to za mało. Tutaj trzeba wygrywać wiele spotkań bez żadnych potknięć. "Możesz wygrać i pięć meczów z rzędu, co jest wspaniałym uczuciem, ale czy to wystarczy? Czy masz wystarczająco dużo siły i determinacji, by iść dalej, zachowując tę samą formę? Czy masz odpowiednią mentalność, by nie spocząć na laurach i wygrać kolejnych kilka spotkań?"

Hormes zgadza się z opinią swojego brytyjskiego kolegi i podkreśla: "zrób wszystko, by być najlepszym. Ja dążę do tego, by wygrać absolutnie każdy mecz, w którym biorę udział. Nienawidzę przegrywać, ale gdy się to zdarza, to analizuję swoje błędy i kontynuuję walkę. Taka jest psychika." Pessoa, stawiający sobie ambitne, ale realne zadania, dodaje: "Próbuję się doskonalić krok po kroku. Moim celem jest dawać z siebie sto procent w każdym spotkaniu, bez wyjątku."

