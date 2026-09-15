MERIDIAN – Przemek Abramowicz znów w akcji

Rowery
Przemek Abramowicz - dla tych, którzy nie wiedzą - to reprezentujący wrocławską scenę dirtową freerider z krwi i kości. Przemo zdecydowanie potrafi zaskoczyć - odjechaniem triku z kategorii „world first” lub skoczeniem wielkiej freeride’owej linii zupełnie po ciemku, z małą czołówką.
Sezon 2026 wykorzystuje tak mocno, jak to tylko możliwe. Wszystko zaczęło się od udziału we Freeride’owej Fieście w Meksyku, następnie były pokazy, zawody FMB World Tour, budowa trasy na nowy event G-Force i ostatecznie - przygotowania do wyjazdu do Utah. Poza budową trasy na Red Bull Rampage dla Szymona Godźka Przemek ma na miejscu swoje własne, ambitne plany, a przestrzeń czerwonych kanionów umożliwia progresowanie jak żadne inne miejsce na świecie.
ALE! Do Red Bull Rampage został nam jeszcze prawie miesiąc, a w ramach rozgrzewki przed najważniejszą imprezą rowerową na świecie Przemek wrzucił do sieci swój nowy edit „Meridian”. Co ciekawego ugotował dla nas razem z Dawidem Wilkusem? Dwie minuty czystej jazdy - cytując klasyka: „Samo gęste!”.
Jest cała masa spektakularnych sztuczek na dużym rowerze. Podwójne flipy, supermany i cork 720-tki zakręcone w dwie strony. Czegoś takiego chyba jeszcze nie widzieliśmy - więc i Ty musisz to zobaczyć - w playerze powyżej!