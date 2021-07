Mery Berry: Taniec stał się moim sposobem na życie i częścią mnie

Zwycięska passa nie opuściła jej też w Krakowie : najpierw pokonała B-Girl Ziemczi, w top4 Darion, a w finale AGT, czyli reprezentantkę Polski na światowym finale Red Bull BC One 2019 w Bombaju. Pałeczka więc przekazana, trzymamy teraz kciuki za występ Mery Berry w Gdańsku!

Poland Cypher - zobacz potwórkę

Pamiętasz, co najbardziej porwało cię w tym tańcu?

Mery Berry: Na początku najbardziej porwało mnie połączenie: muzyka, ludzie i kultura hip-hop. Z czasem przyszło zamiłowanie do treningów i sportowe podejście. Wtedy zrozumiałam, że breaking to połączenie sztuki i atletycznego przygotowania , co bardzo mnie zafascynowało i całkowicie pochłonęło. Dodatkowo, jest to taniec bez żadnych ograniczeń i barier. Zrozumiałam również, że w breakingu odnalazłam możliwość wyrażania siebie i realizacji w życiu na różnych płaszczyznach. Taniec stał się moją pasją, sposobem na życie i częścią mnie.

Co jeszcze breaking wniósł do twojego życia?

Breaking wniósł do mojego życia niesamowitą siłę i wykreował moją osobowość. Dzięki pokonywaniu barier, zaufaniu do samej siebie, konsekwencji w dążeniu do celów i satysfakcji, jestem dziś tym, kim jestem. Dzięki niemu zwiedziłam kawał świata i poznałam cudownych ludzi, w tym mojego obecnego partnera Johnnego Foxa. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że breaking wniósł w moje życie również miłość, szczęście i wdzięczność każdego dnia.

Breaking to połączenie sztuki i atletycznego przygotowania, co całkowicie mnie pochłonęło B-Girl Mery Berry

Mówiłaś po wygranej w Red Bull BC One Cypher Poland 2021 w Krakowie, że do tych zawodów przygotowywałaś się i fizycznie, i mentalnie. Co to znaczy?

Przygotowując się na zawody, trenowałam tak samo ciężko ciało, jak i głowę. Przygotowanie mentalne polegało na odpowiednich ćwiczeniach, czytaniu książek, słuchaniu podcastów, sesjach z trenerem mentalnym oraz medytacji. Znając swoje słabe punkty i analizując je postanowiłam pracować nad nimi i skupić się na rozwoju nie tylko fizycznym, ale również i osobistym. Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, dwa miesiące przed zawodami Red Bull BC One Cypher Poland, zwiększyłam intensywność treningów, wprowadzając w swój plan treningowy więcej cardio i workoutów.

Red Bull BC One Cypher Poland 2021: Mery Berry vs AGT

Twoje inne słowa to: „najważniejsze to być sobą”. Można tańczyć breaking i jednocześnie przybierać jakąś pozę, udawać kogoś innego?

Myślę że tak, jest dużo osób które mają mało pewności siebie i muszą grać , „udawać" kogoś innego, żeby podwyższać swoje ego. Są też przypadki, kiedy ludzie w życiu są zupełnie inni niż np. na walkach i robią wszystko, żeby wygrać.. W tym często wychodzi ich druga strona. A to przecież nie o to chodzi, przynajmniej ja tak uważam. W breakingu najważniejsze jest to „express yourself”! Rozwijając jeszcze moje słowa: przykładem mogę być ja sama, kiedy na zawodach nie zawsze mogę być sobą w stu procentach tak jak na treningu, na przykład przez stres związany z zawodami.

Jak ważna jest dla ciebie muzyka podczas tańca? Masz swoje ulubione gatunki? A może nie ma dla ciebie znaczenia, do czego tańczysz?

Przecież bez muzyki się nie da! (śmiech) Uwielbiam muzykę soul, funk i rapsy, ale do tego już niestety rzadko się tańczy, przynajmniej na zawodach. Na treningi zawsze szukam muzyki, która podkręca moje serce. Z kolei muzyka na zawodach to jest jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że jestem tu i teraz. Pomaga mi w koncentracji i skupieniu, nawet jak nie do końca się z nią utożsamiam.

B-Girl Mery Berry podczas Red Bull BC One Cypher Poland 2021 © Gniewko Głogowski

Jakie cele stawiasz teraz przed sobą?

Mój pierwszy cel to powrót do pełnej sprawności i zdrowia, ponieważ w Krakowie, podczas Red Bull BC One Cypher Poland, byłam lekko kontuzjowana. Moim kolejnym, najważniejszym celem jest maksymalnie najlepsze przygotowanie na światowy finał Red Bull BC One World Final w Gdańsku. Dodatkowo chcę zdobywać punkty w w Polskiej Lidze Breakingu i walczyć o miejsce w reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu .

Chcę więcej! Jestem bardzo głodna i zmotywowana, ale też szczęśliwa, bo widzę efekty mojej pracy B-Girl

Red Bull BC One Cypher Warsaw 2021: B-Girl Mery Berry vs B-Girl Darion

Światowy finał Red Bull BC One – co myślisz, kiedy uświadamiasz sobie, że właśnie wygrałaś na niego bilet?

Pierwsza moja myśl: „Mery, jeśli myślisz, że ciężko pracowałaś przed Red Bull BC One Cypher Poland to zobaczysz, że to była tylko rozgrzewka. Teraz to się dopiero zaczyna prawdziwa zabawa!". (śmiech) A tak poważnie to czuję, że moja praca idzie w dobrym kierunku, że każda decyzja, jaką podjęłam przez ostatni rok była właściwa. Chcę więcej! Jestem bardzo głodna i zmotywowana, ale też szczęśliwa, bo widzę efekty mojej pracy. Jestem gotowa na nowe wyzwania i nową przygodę. Czuję wdzięczność i satysfakcję.

A jest jakaś B-Girl, z którą najbardziej chciałabyś się spotkać w Gdańsku w finale?

Och, jest tyle niesamowitych b-girls na świecie, że nie potrafię wymienić tylko jednej… Ale z pewnością chciałbym zmierzyć się z San Andreą, Ami , Ayumi i może kiedyś też z Kastet .

Red Bull BC One World Final 2021 w Polsce!