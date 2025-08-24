Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pokazuje, jak powinien wyglądać remake.

Dzięki wyjątkowej scenerii dżungli, ekscytującym mechanizmom survivalowym i kultowym walkom z bossami, trzecia część serii Metal Gear Solid, gry wydanej pierwotnie w 2004 roku na PlayStation 2, do dziś cieszy się statusem kultowej gry. Teraz Konami przywraca do życia tę wyjątkową grę i pokazuje, jak powinien wyglądać udany remake.

01 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Misja Starte Virtuose

Snake Eater jest prequelem serii i rozpoczyna się w 1964 roku. W grze, dwa lata po kryzysie kubańskim, trafiasz do rosyjskiej dżungli, gdzie masz za zadanie uwolnić naukowca Sokolova i bezpiecznie sprowadzić go do domu. Jest on bowiem uważany za ojca potężnego robota bojowego Metal Gear.

Bossowie, tacy jak The Pain, są absolutnie fenomenalni © Konami

Stało się to, co musiało się stać: misja kończy się niepowodzeniem, ponieważ Snake zostaje oszukany przez kreta. Następuje zacięta walka o przetrwanie, w trakcie której lądujesz samotny w dziczy, otoczony przez wrogie oddziały, w środku pustkowia.

To wszystko sprawiło, że Snake Eater zyskał status kultowego tytułu 21 lat temu i do dziś nie stracił nic ze swojej świetności. A ponieważ ostatnia część serii, Metal Gear Solid V, ma już za sobą 10 lat, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater powinien przyciągnąć wielu nowych graczy. Jest to więc idealne wprowadzenie do uniwersum MGS.

02 Tak wygląda gra Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater opiera się na dwóch filarach: skradaniu się i walce o przetrwanie. Jest to połączenie, które do dziś pozostaje wyjątkowe. Samotny za liniami wroga Snake jest całkowicie zdany na siebie.

Odpowiedni kamuflaż znacznie ułatwia zadanie. © Konami

Twój żołądek chce być wypełniony mięsem węża, grzybami, owocami i wieloma innymi rzeczami, a rany wymagają samodzielnego opatrywania (każda drobna dolegliwość wymaga indywidualnego leczenia). Ponieważ tylko ten, kto zajmuje się wszystkimi ranami, może bez drżenia celować i zregenerować całą swoją energię. Mechanizmy przetrwania były już wtedy tak złożone, że sprawiały, że wiele prawdziwych gier survivalowych wyglądało przy tym na dość przestarzałe.

Jednak Snake Eater podąża własną drogą również w kwestii elementów skradania się. Ponieważ poruszacie się po żywej dżungli, kamuflaż odgrywa ważną rolę. Przeszukując bazy w dżungli, systemy jaskiń lub stacje górskie, zakładacie odpowiednie stroje i malujecie twarze, co ma pozytywny (lub negatywny) wpływ na wasz wskaźnik kamuflażu.

Dla przykładu, w ciemnozielonym kamuflażu Snake niemal całkowicie wtapia się w otoczenie dżungli, podczas gdy w białym śnieżnym stroju jest widoczny już z daleka.

Maski i farby do twarzy są oczywiście również dostępne. © Konami / Phil Briel

Z punktu widzenia rozgrywki Metal Gear Solid Delta: Snake Eater oferuje graczom wiele swobody, ponieważ nie ma jednej właściwej drogi do przejścia gry. Skradać się potajemnie? Zastawić zasadzkę? A może zaryzykować bezpośrednią konfrontację? Wszystko jest możliwe. W otwartych obszarach gracze, którzy mają oczy szeroko otwarte, znajdą liczne skróty, sekrety i alternatywne sposoby na przejście dalej.

Co jest szczególnie satysfakcjonujące - sposób postępowania, znalezione przedmioty i ich wykorzystanie mają wpływ na dalszy przebieg gry, a nawet wpływają na zmianę walk z bossami. To jeden z powodów, dla których Snake Eater tak dobrze się starzeje. Nawet po trzecim przejściu gry można odkrywać nowe sekrety.

03 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – graficzne marzenie

Dzięki silnikowi Unreal Engine 5 gra wygląda imponująco © Konami

No dobrze, ale co sprawia, że remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater jest tak dobry? Po pierwsze, grafika, która robi ogromne wrażenie. Trzeba pamiętać, że gry z ery PlayStation 2 nie zestarzały się zbyt dobrze.

Konami nadaje tej grze survivalowej typu stealth zupełnie nową podstawę i przenosi akcję na silnik Unreal Engine 5. Nie tylko tworzy on niezwykle szczegółowy, żywy świat gry, ale także generuje jedną z najbardziej imponujących graficznie scenografii dżungli, jakie kiedykolwiek pojawiły się w świecie gier.

W gęstej dżungli wszystko i wszyscy chcą cię dopaść. © Konami / Phil Briel

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wygląda znakomicie. Dotyczy to nie tylko szczegółów otoczenia, ale także modeli postaci w wysokiej rozdzielczości, efektów świetlnych i specjalnych oraz ulepszonej grafiki, która teraz wizualizuje nawet ślady walki na ubraniach i ciele Snake'a. Dodatkowo dzięki częstotliwości 60 klatek na sekundę, akcja na ekranie jest teraz przyjemnie płynna.

04 Nowości w rozgrywce i nowe tryby

Z punktu widzenia gracza Metal Gear Solid Delta: Snake Eater jest wierną adaptacją oryginału, ale wprowadza kilka ekscytujących nowości, które sprawiają, że rozgrywka jest bardziej współczesna.

W nowym stylu gra Snake Eater jest bardziej nowoczesna i dynamiczna. © Konami / Phil Briel

Na początku gry decydujecie, czy chcecie grać w klasycznym stylu z perspektywy z góry, czy w nowym stylu z perspektywy trzeciej osoby. W połączeniu z ulepszonym sterowaniem przygoda jest znacznie bardziej nowoczesna i wydaje się świeższa.

Co więcej, swobodnie poruszająca się perspektywa nieco zmniejsza poziom trudności, ponieważ teraz można na przykład lepiej skanować otoczenie, śledzić przeciwników lub znajdować potencjalne pożywienie na dnie lasu. Ruchy i manewry można też wykonywać znacznie precyzyjniej i szybciej, co wyraźnie poprawia przyjemność z gry.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater © Konami / Phil Briel

Rozgrywka, z jej oddzielnymi obszarami, walkami z bossami i środowiskami, pozostaje jednak niezmieniona. W gruncie rzeczy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater to ta sama gra, co 21 lat temu. Tylko z nowoczesną grafiką i bardziej precyzyjnym sterowaniem – i jeszcze większą frajdą z grania.

Wraz z „Fox Hunt” pojawi się jednak również zupełnie nowy tryb wieloosobowy . Skupia się on na klasycznych mechanizmach skradania się, ukrywania się i wykrywania i ma znacznie różnić się od klasycznych strzelanek wieloosobowych. Konkretne szczegóły są jednak nadal owiane tajemnicą, ponieważ Fox Hunt ma zostać udostępniony dopiero jesienią 2025 roku jako bezpłatna aktualizacja.

W ten sposób pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby przejść kampanię Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Nie tylko fani oryginału będą w pełni zadowoleni, ale także nowi gracze mogą cieszyć się wciągającą, intensywną i imponującą pod względem grafiki i rozgrywki przygodą skradankową, która nie bez powodu jest uważana za jedną z najlepszych gier wszech czasów.