“Viego. Wspomnienie jego imienia rzuciło Gwen na kolana. Z tęsknotą rozmyślała nad minionymi chwilami spędzonymi ze swoją twórczynią - szczęśliwszym, prostszym czasem - i po raz ostatni rzuciła okiem na swoje nożyczki... Wtedy Gwen zdała sobie sprawę z czegoś niesamowitego. Jej stwórczyni, ofiara pokręconej próżności tego człowieka, nie zniknęła całkowicie. Narzędzia krawcowej, te same narzędzia, które najpierw uszyły Gwen, były teraz w jej rękach. Gwen uważała, że to nie przypadek. W głębi duszy wiedziała, że jej stwórczyni wciąż jest z nią, wciąż walczy.”

“Viego. Wspomnienie jego imienia rzuciło Gwen na kolana. Z tęsknotą rozmyślała nad minionymi chwilami spędzonymi ze swoją twórczynią - szczęśliwszym, prostszym czasem - i po raz ostatni rzuciła okiem na swoje nożyczki... Wtedy Gwen zdała sobie sprawę z czegoś niesamowitego. Jej stwórczyni, ofiara pokręconej próżności tego człowieka, nie zniknęła całkowicie. Narzędzia krawcowej, te same narzędzia, które najpierw uszyły Gwen, były teraz w jej rękach. Gwen uważała, że to nie przypadek. W głębi duszy wiedziała, że jej stwórczyni wciąż jest z nią, wciąż walczy.”

“Viego. Wspomnienie jego imienia rzuciło Gwen na kolana. Z tęsknotą rozmyślała nad minionymi chwilami spędzonymi ze swoją twórczynią - szczęśliwszym, prostszym czasem - i po raz ostatni rzuciła okiem na swoje nożyczki... Wtedy Gwen zdała sobie sprawę z czegoś niesamowitego. Jej stwórczyni, ofiara pokręconej próżności tego człowieka, nie zniknęła całkowicie. Narzędzia krawcowej, te same narzędzia, które najpierw uszyły Gwen, były teraz w jej rękach. Gwen uważała, że to nie przypadek. W głębi duszy wiedziała, że jej stwórczyni wciąż jest z nią, wciąż walczy.”