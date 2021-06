Michał Gierlach: sylwetka jedynego Polaka w Red Bull X-Alps 2021

po raz pierwszy startował w

roku. I choć nie wybrano go do kolejnej edycji rozgrywanego co dwa lata „najtrudniejszego rajdu przygodowego świata” (bo tak są nazywane te zawody), zdecydował się wysłać swoje zgłoszenie po raz kolejny. Już za 10 dni,

20 czerwca 2021

stanie na starcie w Salzburgu aby potwierdzić, że dobrze przepracował ostatnie 4 lata i pokonać ponad 1200 km przez Alpy – wyłącznie pieszo lub na paralotni. Postanowiliśmy przybliżyć Wam sylwetkę Michała. Skorzystaliśmy z ankiety, którą wypełniał

Poznajcie bliżej człowieka, który lada dzień zmierzy się z niezwykle dobrze przygotowanymi przeciwnikami, naprawdę wysokimi górami, przelotami na paralotni w niełatwych warunkach, ale także wielogodzinną wędrówką przy niesprzyjającej pogodzie, albo w deszczu.