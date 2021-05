Michał Mazurkiewicz i jego zajawka na tatuaże

Jeśli chodzi o deskorolkę to jest to jedna wielka parabola. Wyszedłem ze zerwanej pachwiny, odzyskałem 100% sprawności... po czym skręciłem kostkę. Ale dzięki temu byłem zmuszony jeździć tylko na switchu i mógłbym określić to jako moją najlepszą kontuzję w życiu. Dzięki niej przestawiłem się na druga stronę. Co do planów, to mam ogromną zajawę na street part. Wypadłoby wydać coś samemu, jak i do filmu wrocławskiego Passage. Teraz wystarczy wrócić do pełnej sprawności i czekać na rezultat tego w postaci video.

Jeśli chodzi o deskorolkę to jest to jedna wielka parabola. Wyszedłem ze zerwanej pachwiny, odzyskałem 100% sprawności... po czym skręciłem kostkę. Ale dzięki temu byłem zmuszony jeździć tylko na switchu i mógłbym określić to jako moją najlepszą kontuzję w życiu. Dzięki niej przestawiłem się na druga stronę. Co do planów, to mam ogromną zajawę na street part. Wypadłoby wydać coś samemu, jak i do filmu wrocławskiego Passage. Teraz wystarczy wrócić do pełnej sprawności i czekać na rezultat tego w postaci video.

Jeśli chodzi o deskorolkę to jest to jedna wielka parabola. Wyszedłem ze zerwanej pachwiny, odzyskałem 100% sprawności... po czym skręciłem kostkę. Ale dzięki temu byłem zmuszony jeździć tylko na switchu i mógłbym określić to jako moją najlepszą kontuzję w życiu. Dzięki niej przestawiłem się na druga stronę. Co do planów, to mam ogromną zajawę na street part. Wypadłoby wydać coś samemu, jak i do filmu wrocławskiego Passage. Teraz wystarczy wrócić do pełnej sprawności i czekać na rezultat tego w postaci video.