Miguel Oliveira czyli najszybszy... dentysta w historii MotoGP

Startował okazjonalnie w Red Bull Rookies Cup

Trudne początki w Grand Prix

Oliveira zadebiutował w Motocyklowych Mistrzostwach Świata w 2011 roku, jednak pierwszym pełnym sezonem był 2012, który spędził z teamem Estrella Galicia 0,0. To z tym składem pierwszy raz stanął na podium, by na rok 2013 dołączyć do Mahindry i jeszcze w tym samym sezonie w Malezji wywalczyć pierwsze w historii podium dla indyjskiego producenta!

Kontuzja pozbawiła go mistrzostwa niższych klas

. To z tym składem sięgnął w Australii po debiutancki triumf w pośredniej kategorii, do końca roku dokładając jeszcze do puli kolejne

Pierwszy Portugalczyk w historii MotoGP

. Pod koniec sezonu Miguel zaliczył potężną kraksę na Phillip Island i pogorszył kontuzję barku, której nabawił się jeszcze na Silverstone. Przez to opuścił ostatnie trzy wyścigi, próbując dojść do siebie przed 2020 rokiem.

Jeździł motocyklem MotoGP przez Gleinalmtunnel

Niecodziennie ma się okazję do tego, by słynny Gleinalmtunnel w austriackiej Styrii pokonać motocyklem MotoGP. To najszybsze połączenie pomiędzy największym miastem Styrii - Graz, a motorsportową stolicą - Spielbergiem.

Historyczny zwycięzca GP Styrii

Nie wiem teraz, co mam powiedzieć, poza tym, że dziękuję wszyscy, którzy we mnie wierzyli: mojej rodzinie, wszystkim w zespole, sponsorom i Portugalczykom. Dziękuję za Wasze wsparcie! To historyczny dzień dla mnie i mojego kraju, a ja nie mógłbym być szczęśliwszy, bo zdobyłem to zwycięstwo podczas domowej rundy KTM-a i Red Bulla

Wygrał pierwszy wyścig dla teamu Tech3

Wspiera rozwój młodych talentów w Portugalii

Chcąc pomóc dzieciakom w Portugalii w dotarciu do Motocyklowych Mistrzostw Świata, Miguel założył swoją szkołę jazdy oraz Oliveira Cup. Co ciekawe, #88 odnosi już pierwsze sukcesy jako trener, bo dwóch jego podopiecznych –

Studiuje stomatologię... i leczy mechaników