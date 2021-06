Miguel Oliveira i KTM podbijają Barcelonę!

może mówić o prawdziwym rollercoasterze w Barcelonie. W sobotę musiał wziąć udział w pierwszej części kwalifikacji. Awansował do Q2 i pomimo upadku, wywalczył drugie miejsce. Na starcie niedzielnego wyścigu to Australijczyk spisał się najlepiej i objął prowadzenie. Potem długo walczył z rywalami i chociaż metę minął jako czwarty, to stanął na podium. Wszystko przez to, że finiszujący tuż przed nim Quartararo otrzymał karę za ścięcie szykany pod koniec wyścigu. Dzięki tej trzeciej lokacie, Jackass przesunął się na trzecie miejsce w mistrzostwach!