Światowy finał Red Bull Half Court 2023 oczami Mike’a Kicksa

Gospodarzem wielkiego finału 3. edycji Red Bull Half Court nieprzypadkowo wybrany został Belgrad i średniowieczna twierdza Kalemegdan. To właśnie tam, równo 100 lat temu rozegrany został pierwszy mecz w historii serbskiej koszykówki. Co ciekawe, za murami zabytkowej fortecy znajdują się uliczne boiska pod patronatem obu stołecznych klubów, będących odwiecznymi rywalami - Partizana i Crveny Zvezdy.

Gospodarzem wielkiego finału 3. edycji Red Bull Half Court nieprzypadkowo wybrany został Belgrad i średniowieczna twierdza Kalemegdan. To właśnie tam, równo 100 lat temu rozegrany został pierwszy mecz w historii serbskiej koszykówki. Co ciekawe, za murami zabytkowej fortecy znajdują się uliczne boiska pod patronatem obu stołecznych klubów, będących odwiecznymi rywalami - Partizana i Crveny Zvezdy.

Gospodarzem wielkiego finału 3. edycji Red Bull Half Court nieprzypadkowo wybrany został Belgrad i średniowieczna twierdza Kalemegdan. To właśnie tam, równo 100 lat temu rozegrany został pierwszy mecz w historii serbskiej koszykówki. Co ciekawe, za murami zabytkowej fortecy znajdują się uliczne boiska pod patronatem obu stołecznych klubów, będących odwiecznymi rywalami - Partizana i Crveny Zvezdy.

złożona z medalistów Mistrzostw Polski, a nawet Mistrzostw Świata. Marcin Zarzeczny, Maciej Adamkiewicz, Jakub Borowski, a przede wszystkim Michael Hicks, to gracze świetnie znani polskim kibicom koszykówki 3x3. W miejsce nieobecnego w Belgradzie Borowskiego do zespołu dołączył, grający na co dzień w pierwszoligowym Pelplinie, Amerykanin Thomas Davis.

Wieczorem, na zakończenie powitalnej kolacji, odbyło się jeszcze uroczyste losowanie grup, w wyniku którego występująca pod szyldem Polski “Stalówka” trafiła do grupy B, gdzie dołączyli do nich kolejno - Mołdawia, Turcja i Dominikana.

Wieczorem, na zakończenie powitalnej kolacji, odbyło się jeszcze uroczyste losowanie grup, w wyniku którego występująca pod szyldem Polski “Stalówka” trafiła do grupy B, gdzie dołączyli do nich kolejno - Mołdawia, Turcja i Dominikana.

Wieczorem, na zakończenie powitalnej kolacji, odbyło się jeszcze uroczyste losowanie grup, w wyniku którego występująca pod szyldem Polski “Stalówka” trafiła do grupy B, gdzie dołączyli do nich kolejno - Mołdawia, Turcja i Dominikana.