Mike Kicks: Na co stać BM Stal w Belgradzie? Zwycięstwa wykluczyć nie można

Zespół BM Stali wygrał pierwszą w historii polska edycję Red Bull Half Court . Zwycięstwo w finale rozegranym na terenie zabytkowej Stoczni Gdańskiej dało im przepustkę do rywalizacji z drużynami z całego świata w Belgradzie w dniach 16-17 września. A wszystkie polskie turnieje kwalifkacyjne oraz finały oglądał z bliska na żywo Michał Beta, znany w środowisku jako Mike Kicks , dyrektor sportowy turnieju. Oto, co miał do powiedzenia po finałach.

Pierwsza polska edycja Red Bull Half Court za nami. Finał na gdańskim Scrapyardzie był kwintesencją tego, czym jest streetball. Zgodzisz się?

Mike Kicks: Finał to rzeczywiście petarda. Ta lokalizacja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, rewelacyjna publiczność bardzo żywiołowo reagowała na to, co działo się pod koszem, a tuż po zakończeniu wszyscy znaleźli się na boisku. Niesamowite być częścią takiego wydarzenia. To była świetna reklama nie tylko streetballa, ale i Red Bull Half Court. Finał wręcz idealnie się wpisał w ideę tych rozgrywek. Po jednej stronie mieliśmy doświadczonych i utytułowanych zawodników z koszykówki 3x3, a po drugiej ekipę totalnie nieznanych graczy, którzy ogromną wolą walki, skuteczną grą i solidną defensywą byli o krok od sprawienia sensacji. Na 1:20 przed końcem to w ich rękach były bilety do Belgradu.

Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew

W światowych finałach zagra jednak ekipa BM Stali. Zasłużenie?

Tak. Byli faworytami tego spotkania, w samej końcówce udowodnili, dlaczego. Początek meczu nie ułożył się po ich myśli, pudłowali rzuty, które zazwyczaj im wpadały, ale w decydujących momentach zaczęli wykorzystywać swoje atuty. Prowadzeni przez Michaela Hicksa odrobili straty, a decydujące rzuty trafiali Marcin Zarzeczny spod kosza oraz Maciej Adamkiewicz z linii rzutów wolnych.

Red Bull Half Court wygrali faworyci z BM Stali, a z drugiej strony oni po raz pierwszy grali w takim składzie. O czym to świadczy?

Turnieje Red Bull Half Court potwierdziły, że mamy w Polsce bardzo wielu utalentowanych zawodników koszykówki 3x3, którzy nawet grając w eksperymentalnych składach są w stanie osiągać niesamowite wyniki. I taką drużyną była BM Stal. Na naszym turniejowym wydarzeniu na Facebooku jeden z fanów określił ich mianem „3x3 All-Star Team” i ja się z tym zgadzam. Michael Hicks to w końcu medalista mistrzostw Polski 3x3, a przede wszystkim olimpijczyk z Tokio i zdobywca brązowego medalu mistrzostw świata, wybitny zawodnik i do niedawna gwiazda formatu światowego. Maciej Adamkiewicz i Marcin Zarzeczny to rewelacyjny duet ze Szczecina, który gra ze sobą od lat. Zdobywali tytuły mistrzów Polski, ale Hicks do tej pory był ich rywalem. Ekipę uzupełnił mający na koncie wicemistrzostwo Polski 3x3 zdobyte wspólnie z Hicksem Jakub Borowski, który słynie z zespołowej gry i doskonałej obrony.

Mike Kicks drabinki w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew dla Red Bull Polska Finał to była petarda. Lokalizacja w Stoczni Gdańskiej przeszła nasze najśmielsze oczekiwania

Co byś wskazał jako ich największe atuty?

Zespołowość, spryt i doświadczenie z rozgrywek 3x3. Świetnie radzili sobie ze specyficznymi przepisami Red Bull Half Court, doskonale wykorzystywali zwłaszcza szybko upływający czas, umiejętnie brali przerwy na żądanie i dobierali skuteczne zagrywki. W obronie walczyli jak lwy, każdy bez wyjątku. Potwierdziło się zgranie Zarzecznego z Adamkiewiczem, oni rozumieją się bez słów. Było też widać, że Hicks nieco zmienił swój styl gry na bardziej zespołowy, by dopasować się do tej dwójki, a zarazem wykorzystać swoje atuty. To mogło wielu zaskoczyć i to może być problem dla rywali w Belgradzie, którzy znają Hicksa z innych turniejów międzynarodowych.

Na co stać BM Stal w wielkim finale Red Bull Half Court?

Obserwowałem wybrane turnieje Red Bull Half Court z innych krajów, ale nie znam jeszcze wszystkich drużyn, które zagrają w Belgradzie. Myślę, że dla naszych reprezentantów celem minimum będzie awans do najlepszej ósemki. BM Stal tworzą na tyle doświadczeni zawodnicy, że jeśli poświęcą trzy najbliższe tygodnie na wspólne treningi, zagrają razem w jakimś turnieju, by jeszcze lepiej rozumieć się na boisku, to mogą osiągnąć wiele. Pierwsza czwórka wydaje mi się realna. Zwycięstwo? Tego wykluczyć nie można.

Red Bull Half Court 2023 – finał w Gdańsku © Łukasz Nazdraczew

Oglądając finałowe mecze na terenie Stoczni Gdańskiej potwierdziło się, że wybór lokalizacji był strzałem w dziesiątkę.

Scrapyard był spektakularny, ale każdy z naszych przystanków rozegraliśmy w kultowym miejscu. W Krakowie było to miasteczko studenckie AGH, o którym od 20 lat słyszę, że to emblematyczne miejsce dla tamtejszych graczy. W Warszawie wybraliśmy Agrykolę, gdzie mecze pod chmurką rozgrywa się od ponad 60 lat. W Gdańsku turniej eliminacyjny zorganizowaliśmy na świetnie przygotowanych boiskach Politechniki Gdańskiej z trybunami, na których było czuć atmosferę od pierwszych pojedynków. A finałowa lokalizacja to już zupełnie inny poziom. Jeździliśmy na wizje lokalne, były obawy, czy się z całym naszym wydarzeniem zmieścimy, ale efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Gdy zobaczyłem boisko w sobotę rano, to pozostało nam już jedynie trzymać kciuki za pogodę.

Wielki finał pokazał, jak powinien wyglądać dobrze zorganizowany turniej streetballowy. To była esencja DNA Red Bulla - wielkie wydarzenie zorganizowane w spektakularnym miejscu. Byłem też pod wrażeniem tego, jak świadoma i energetyczna była publiczność. Świetnie reagowali nie tylko na akcje koszykarzy, ale i dopingowali podczas pokazu wsadów Piotra “Grabo” Grabowskiego.

Ci którzy nie zdecydowali się na start w pierwszej polskiej edycji Red Bull Half Court mają czego żałować?

Oczywiście. Nie chcę powiedzieć, że pierwsza edycja była najłatwiejsza, ale dla wielu zawodników turniej był nowością, przepisy były zaskoczeniem, więc było więcej przypadkowości. Fama szybko się rozniosła w środowisku, zainteresowanie tymi rozgrywkami jest ogromne.

Mike Kicks © Jakub Golczyk dla Red Bull Polska W streetballu oprócz umiejętności i woli walki ogromne znaczenie ma spryt.

Red Bull Half Court różni się nieco przepisami od turniejów 3x3 organizowanych przez FIBA. Jak dostosowali się do tego zawodnicy?

Byłem zaskoczony tym, jak wiele ekip nie sprawdziło regulaminu turnieju i przepisów uczyło się w trakcie gry. Ci, którzy zadali sobie ten trud, byli wygrani. W streetballu oprócz niesamowitych umiejętności i woli walki ogromne znaczenie ma spryt. Jeśli ktoś znał przepisy, to wiedział, w jaki sposób wykorzystać fakt, że czas nie jest zatrzymywany przez aż dziewięć minut. Albo rzuty wolne w systemie 1+1 po siódmym, ósmym i dziewiątym przewinieniu, gdy po pierwszym pudle gra jest od razu wznawiana. Kilka drużyn o tym boleśnie się przekonało, przegrywając mecze w ostatnich sekundach.

W turnieju przeciwko sobie mierzyli się zawodowi koszykarze z 1. czy 2. ligi z totalnymi amatorami, którzy charakterem, wolą walki, ale też sprytem i znajomością przepisów potrafili wygrywać mecze z teoretycznymi faworytami.

Przyznam też, że obawiałem się braku rozstawienia drużyn przed losowaniem grup i jak to wpłynie na poziom rozgrywek. Szybko okazało się, że niepotrzebnie. To był strzał w dziesiątkę. Przypomniały mi się turnieje organizowane w Polsce przez największe sportowe brandy w latach 90., gdy jadąc na zawody nie wiedziałeś, przeciwko komu zagrasz, jaki będzie poziom. To była dodatkowa adrenalina. Dziś w turniejach FIBA 3x3 na kilka dni przed turniejem doskonale wiesz, czego się spodziewać. Element ten wyróżnia Red Bull Half Court, zabiera uczestników w czasy, gdzie gra była może mniej usystematyzowana, ale za to bardziej klimatyczna i mająca jednak swój urok. Takie turnieje trzymają w napięciu od pierwszego do końcowego gwizdka, a dzięki swojej nieprzewidywalności niespodzianka goni niespodziankę.

* * *