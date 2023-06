Wszystko, co musisz wiedzieć o Red Bull Half Court - wyjaśnia Mike Kicks

W sierpniu 2023 roku do Polski po raz pierwszy zawita seria turniejów Red Bull Half Court , czyli ulicznej koszykówki 3x3. Najlepsza drużyna będzie reprezentować Polskę w światowym finale w Belgradzie we wrześniu. Na krajowe eliminacje wszystkich chętnych zapraszamy do Krakowa (5.08) , Warszawy (19.08) i Gdańska (25.08) , gdzie odbędzie się też lokalny finał (26.08) . Zapisy ruszą niebawem na stronie www.redbull.pl/halfcourt

Więcej o samym turnieju i fenomenie koszykówki 3x3 opowiada Michał Beta , znany w środowisku koszykarskim jako Mike Kicks, dyrektor sportowy turnieju Red Bull Half Court, host radiowy, DJ, organizator amatorskich turniejów i wielki miłośnik koszykówki.

Świat oszalał na punkcie koszykówki 3x3. Zawodnicy stają się rozpoznawalnymi gwiazdami, rosną pule nagród w turniejach, dyscyplina trafiła na igrzyska. Co sprawia, że Red Bull Half Court jest wyjątkowy?

Mike Kicks: Streetball od początku był elementem kultury ulicznej tak jak hip hop, graffiti, moda, deskorolka i wiele innych aspektów. Te światy się ze sobą przenikały i współistniały. Turnieje koszykówki na przełomie wieków były wydarzeniami, które łączyły środowiska uliczne. Na boiskach gra toczyła się o każdą piłkę i każdy centymetr boiska, obok trwała doskonała zabawa, a imprezy przeciągały się do wczesnych godzin porannych.

W ostatnich latach koszykówka 3x3 poszła drogą profesjonalizacji, stała się dyscypliną olimpijską i odsunęła się nieco od tej całej kulturowej otoczki. Red Bull Half Court to powrót streetballa do korzeni i bliskich związków z kulturą street. To co się dzieje na boisku jest najważniejsze, ale łączymy to z tym, czym cały czas żyje ulica w rytm hip hopu. To bliskie wartościom Red Bulla, który w swoim DNA ma i sport, i z kulturę ulicy.

1 min Red Bull Half Court - turniej koszykówki 3x3 po raz pierwszy w Polsce Zbierz ekipę i zmierz się z innymi drużynami w unikalnym turnieju 3x3 Red Bull Half Court.

W 2023 roku cykl turniejów Red Bull Half Court zawita do Polski. To zaskoczenie?

Polska bardzo szybko dołączyła do grona lokalnych eliminacji Red Bull Half Court, ale dziwić to nie powinno. Od ponad 13 lat organizuję turnieje koszykówki ulicznej w różnych formatach i widzę, jak z roku na rok rośnie poziom gry, zwłaszcza w formacie 3x3. Nasza reprezentacja należy do czołówki globu, wystąpiła na igrzyskach, ma medale imprez mistrzowskich, koszykarze są rozpoznawalnymi postaciami na całym świecie, do tego mamy coraz lepsze zaplecze i młodych graczy, którzy zaczynają się specjalizować w tej odmianie koszykówki, a nie łącząc z grą w klasyczną koszykówkę pięcioosobową. Wokół dyscypliny panuje dobry klimat, obsada turniejów jest na bardzo wysokim poziomie, popularność rośnie, więc super, że dotrze do nas streetball pod szyldem Red Bulla.

Mike Kicks © Mat. MK

Czym Red Bull Half Court różni się od innych turniejów koszykówki ulicznej?

Gramy 10 minut i do 21 punktów, ale największa i najbardziej zauważalna różnica to piłka. Legendarna marka Spalding przygotowała dla Red Bull Half Court specjalną piłkę w rozmiarze 7, a w innych turniejach piłki mają rozmiar 6. Ich masa jednak jest taka sama. Druga różnica to kwestia rzutów wolnych po siódmym przewinieniu. W naszych turniejach obowiązuje zasada 1+1. Jeśli zawodnik nie trafi pierwszego rzutu wolnego, to przepada mu druga próba, co dodaje jeszcze więcej dramaturgii. Gdy stajesz na linii rzutów wolnych musisz mieć zimną krew w żyłach, ręka drżeć nie może. Ponadto czas zatrzymujemy tylko w ostatniej minucie meczu, więc ta rozgrywka jest jeszcze szybsza.

Red Bull Half Court po raz pierwszy w Polsce © Red Bull Content Pool

Uatrakcyjnieniem fazy grupowej jest z kolei specjalny bonus “Own the Court”, premiujący ofensywną grę. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w trakcie meczów w swojej grupie otrzyma dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej, a tym samym sytuacja w tabeli może się odmienić. To oznacza, że każdy celny rzut ma znaczenie, a drużyny przegrywające zachęcane są do walki do samego końca.

Jak będą wyglądały polskie eliminacje Red Bull Half Court?

Zaplanowaliśmy trzy jednodniowe turnieje eliminacyjne. Każdy z nich wyłoni po cztery drużyny, które awansują do krajowego finału, a z niego na światowe finały do Belgradu pojedzie tylko jedna, najlepsza drużyna. Nasz cykl zaczniemy na południu Polski w Krakowie, a potem ruszymy w kierunku Bałtyku wzdłuż Wisły - kolejne przystanki to Warszawa i Gdańsk. Finałowa rozgrywka odbędzie się również w Gdańsku w niesamowitej scenerii dawnej Stoczni Gdańskiej. Jeśli coś wyróżnia jeszcze Red Bull Half Court to właśnie lokalizacje turniejów - zawsze pełne klimatu, często na pierwszy rzut oka zaskakujące. Ubiegłoroczny finał światowy zorganizowano pod egipskimi piramidami, my chcemy, żeby najważniejsze mecze polskiej edycji też miały emblematyczne tło. Dlatego postawiliśmy na gdański ScrapYard.

W Red Bull Half Court gra toczy się bardzo dynamicznie © Markus Berger / Red Bull Content Pool Ideą Red Bull Half Court jest odkryć nowe streetballowe talenty i sprawdzić ich umiejętności w starciu z najlepszymi graczami na świecie

Ile drużyn będzie mogło zagrać w turniejach?

Nasze turnieje są kompaktowe, bo rozgrywane jednego dnia, a przez to bardzo intensywne. Mecze odbywać się będą na dwóch lub czterech boiskach jednocześnie, a to oznacza, że w każdym mieście będzie mogło zagrać od 24 do nawet 64 drużyn. Tylko cztery zespoły z każdego turnieju eliminacyjnego awansują do krajowego finału. W Gdańsku jedna z 12 ekip zdobędzie tytuł mistrza Polski Red Bull Half Court i będzie reprezentować nasz kraj na światowym finale w Belgradzie w dniach 16-17 września.

Obserwujesz koszykówką uliczną od lat. Myślisz, że triumfator polskich eliminacji będzie miał szansę w Belgradzie?

W polskich zespołach drzemie ogromny potencjał, co widać po turniejach międzynarodowych i liczbie doskonałych wyników, często na medalowych pozycjach. Poza tym za marką Red Bull stoi niesamowita renoma, która jest gwarancją tego, że poziom gry będzie doskonały zarówno w eliminacjach jak i finałach.

Drużyny składają się z trzech graczy i jednego rezerwowego © Jakub Zeman / Red Bull Content Pool

Czy Red Bull Half Court jest tylko dla “zawodowców”?

Ideą Red Bull Half Court jest odkryć nowe streetballowe talenty i sprawdzić ich umiejętności w starciu z najlepszymi graczami na świecie. Podczas eliminacji spodziewamy się bardzo mocnej obsady i czołówki polskich graczy, ale to turnieje otwarte dla każdego. Czekamy na zawodników z tradycyjnej koszykówki pięcioosobowej, koszykarzy, którzy mają już doświadczenie w koszykówce ulicznej, ale też na wszystkich tych, którzy są “królami własnego podwórka”. Formuła Red Bull Half Court sprzyja sensacyjnym wynikom, a ekipy, które dotąd nie rywalizowały o taką stawkę nie są bez szans. Zresztą, historia koszykówki ulicznej jest tego najlepszym dowodem. Serbska drużyna, która zdominowała w ostatnich latach rywalizację w 3x3, nie miała w swoim składzie żadnych graczy ligowych.

Drużyna kumpli z boiska ma szansę w starciu z koszykarzami z historią występów w turniejach 3x3?

Kiedyś na pewno było łatwiej o niespodzianki, bo np. zawodnicy z koszykówki ligowej potrzebowali czasu, by zaadaptować się do specyficznych reguł i tempa gry koszykówki ulicznej. Wtedy nierzadko zdarzało się, że ekipy amatorów ogrywały profesjonalnych koszykarzy. W turniejach mistrzostw Polski była drużyna z Warszawy, która nie miała w swoim składzie żadnego ligowca, a wywalczyła trzecie miejsce. Teraz znajomość reguł, specjalna taktyka jest na innym, wyższym poziomie, ale to nie znaczy, że nie można zagrozić teoretycznie wyżej notowanym ekipom.

Red Bull Half Court - zapraszamy! © Red Bull Polska

Co budzi największe emocje w samej grze?

Koszykówka uliczna jest bardzo dynamiczna, wszystko dzieje się bardzo szybko i nawet nie ma kiedy rzucić okiem choćby na telefon, bo można przegapić kluczową akcję. Mecze trwają maksymalnie 10 minut lub kończą się, gdy jeden zespół zdobędzie 21 punktów. Piękno tej dyscypliny polega na tym, że nie ma tak naprawdę faworytów. W koszykówce ulicznej decyduje nie tyle dyspozycja dnia, ale wręcz dyspozycja w danym meczu. Każdy rzut ma ogromne znaczenie.

Mike Kicks niejedną imprezę w życiu rozkręcił © Dariusz Nowak

Intensywność tych meczów robi wrażenie!

Tak, tym bardziej, że koszykarze przedkładają efektywność nad efektowność. To już nie są turnieje z przełomu wieków, gdzie królowały efektowne wsady i triki z piłką. Teraz to się nie opłaca, bo nie przybliża do zwycięstwa, a czasem może kosztować wygraną w meczu. Dlatego mamy zaciętą walkę o każdy punkt. Oglądając mecze z boku, można pomyśleć, że te 10 minut to nic. Ale często jedno spotkanie 3x3 kosztuje zawodników więcej niż 40-minutowy mecz w koszykówce 5x5. Do tego dochodzi fakt, że takich meczów do rozegrania w ciągu jednego dnia jest kilka, a Red Bull Half Court wystawi ich wytrzymałość na najwyższą próbę. Wszystkie mecze zaplanowane są na jeden dzień - faza grupowa i pucharowa, co się nie zdarza już nawet w międzynarodowych turniejach 3x3. Zwyciężą naprawdę najlepsi pod każdym względem

