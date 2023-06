Mike Patey z wizytą w Lesznie: Latanie to moja miłość

Antidotum Airshow w Lesznie w miniony weekend był okazją, żeby na żywo - na ziemi i w powietrzu - zobaczyć jedyny w swoim rodzaju, zmodyfikowany samolot Carbon Cub , który w marcu tego roku Łukasz Czepiela bezpiecznie posadził na lądowisku dla helikopterów hotelu Burdż Al Arab w Dubaju. Choć sama obecność tego statku powietrznego na leszczyńskim airshow już była nie lada atrakcją, organizatorzy postanowili zaskoczyć fanów i do kompletu zaprosili Mike’a Patey’a. Amerykański konstruktor lotniczy jest znany w Polsce - nie tylko z projektu Bullseye Landing , gdzie odpowiadał za zmodyfikowanie i przygotowanie samolotu do próby. Serca maniaków awiacji podbiła jego polska PZL-104 Wilga, którą przerobił na samolot turbośmigłowy i ochrzcił imieniem „Draco”. A w Lesznie fanów Wilg nie brakowało. Airshow był pretekstem do świętowania 60-rocznicy oblatania tego samolotu.

Mike Patey i Łukasz Czepiela w "tym" Carbon Cubie © Wojtek Sanecki

To twój pierwszy raz w Polsce. Spełnia się jedno z twoich marzeń?

Zdecydowanie! Gdy byłem młodszy nie wiedziałem zbyt wiele o Polsce. Ale gdy zakochałem się w Wildze i zdobyłem swój pierwszy egzemplarz, poznałem całą historię, która za nią stoi – za moim ulubionym samolotem, nad jakim kiedykolwiek pracowałem. Od tamtej pory wiedziałem, że muszę tu przylecieć i miałem szczęście, że udało mi się połączyć siły z Red Bullem przy projekcie Bullseye Landing i pojawiła się taka okazja.

Dziś mamy w Lesznie rocznicowy zlot Wilga Fly-In. Czy masz świadomość, że w Polsce zostało tylko 20 latających egzemplarzy tego typu?

Nie miałem pojęcia, że w Polsce jest tylko tyle latających Wilg. Tutaj jest ich chyba 12, więc wygląda na to, że ponad połowa uczestniczyła w pokazie. Widziałem ich wspólny przelot. To było wprost niesamowite. Obszedłem też całe pokazy. Panuje tu rodzinna atmosfera, wszyscy są naprawdę przyjacielscy i mili. Bardzo mi się tutaj podoba.

Mike Patey na fotelu Wilgi w Lesznie © Matusz Kuchtyk

Jaka jest różnica pomiędzy wyobrażeniem sobie jakiegoś wyczynu lotniczego, a praktycznym zastosowaniem całej inżynierii, która za nim stoi?

Kiedy myślimy o inżynierii stojącej za wyczynem, szukamy wszelkich zmiennych, jakie się z nim wiążą, a z którymi jeszcze nigdy się nie zetknęliśmy. Możemy zaprojektować, jaki będzie dystans lądowania, czy startu. Fizyka i matematyka nie są aż takie trudne. Jest po prostu dużo liczenia i liczb, które pokazują, czy możemy zbudować samolot by to zrobić. Te zmienne, które spędzały mi sen z powiek przy lądowaniu w Dubaju, to jaki wpływ będzie miał na nie wiatr owiewający budynek zaprojektowany tak aby przypominał żagiel, a więc jak wiatr zachowa się w zetknięciu z powierzchnią tego płata i jak wpłynie na zamocowane na nim okrągłe lądowisko. Tak naprawdę zanim tam nie dotarliśmy, nie wiedzieliśmy jak będzie. Mieliśmy tylko wyobrażenie. Ono było bliskie temu co zastaliśmy na miejscu, ale było też trochę podchwytliwych elementów. To było ekscytujące.

Wcześniej nazwałeś pracę, którą musiałeś wykonać nad samolotem Łukasza „odrabianiem matmy”. Zatem co odrabianie matmy ma wspólnego z marzeniami o lataniu?

Matematyka to zabawa. To jak gimnastyka umysłu. To sposób na sprawdzenie tego, czy to, co zrodziło się w twojej głowie, naprawdę możesz wziąć i na tym polecieć żeby wykonać zadanie. Dodatkowo w tego rodzaju wyzwaniu testujesz też siebie, ponieważ niektórych wyników nie znasz zanim nie wzbijesz się w powietrze. To coś magicznego, nieco stresującego, ale przy okazji bardzo ekscytującego.

Mike Patey na tle samolotu Wilga © Matusz Kuchtyk Podchodzę emocjonalnie do wszystkiego co ma związek z lataniem Mike Patey

Oglądałem video z kulisami lądowania na twoim kanale na YouTube. Byłeś absolutnie przejęty wszystkim co się działo. Każdy detal tego wyzwania angażował cię emocjonalnie. Zawsze tak masz przy projektach, w które się angażujesz?

Podchodzę emocjonalnie do wszystkiego co ma związek z lataniem. Latanie to maja pasja, miłość, to dla mnie wszystko. Budowanie różnych rzeczy to moja druga pasja. Awiacja pozwala mi te dwie najważniejsze dla mnie rzeczy – od których ważniejsza jest tylko moja rodzina – połączyć. To zawsze jest ekscytujące.

Jaki był najtrudniejszy projekt w twojej karierze konstruktora?

Nie sądzę, abym kiedykolwiek miał jakiś najtrudniejszy projekt. Może co najwyżej kilka skomplikowanych dla branży motoryzacyjnej - na przykład różnego rodzaju platformy dla pojazdów hybrydowych. Ale w lotnictwie dochodzi szacowanie ryzyka, projektowanie skrzydła… Prawdopodobnie moje Top5 najtrudniejszych projektów wcale nie jest trudniejsze od wszystkich innych, tylko po prostu wszystkie wiążą się z innymi wyzwaniami.

Kiedy sam siedzisz za sterami, to cieszysz się lotem, czy cały czas analizujesz?

(śmiech) Gdy latam połowę czasu cieszę się lotem i oglądam widoki za oknem. Ale przez drugą połowę steruję, patrzę na wskazania zegarów i zastanawiam się, co bym tu jeszcze zmienił.

Spotkałeś już fanów „Draco”?

Wszędzie, gdzie nie pójdę są fani Draco! Nie spodziewałem się, że w Polsce - po drugiej stronie świata - jest tylu wspaniałych ludzi, którym tak podoba się mój samolot, i z którymi łączy mnie jedna pasja.

Mike spotkał wielu fanów Wilg i jego Draco © Matusz Kuchtyk

Jakie są twoje dalsze plany na pobyt w Polsce. Czy odwiedzisz jakieś kultowe miejsca związane z lotnictwem?

Do Leszna przylecieliśmy na dwa dni. Potem lecimy do Warszawy. Trochę zwiedzamy, trochę latamy i oglądamy. Airshow, który jest fantastyczny.

Warszawa jako miejsce narodzin Wilgi, czy typowo turystycznie?

Turystycznie. Ale dla mnie zwiedzanie starych miast to jednocześnie lekcja inżynierii. Nie potrafię patrzeć na budynek, czy jakąkolwiek inną strukturę i nie zauważyć jakiejś ciekawej konstrukcji i wyjść z podziwu na ten temat - na przykład jak używano energii geotermalnej, żeby coś zrobić 300-400 lat temu. Fascynują mnie rozwiązania techniczne z przeszłości. Wiele rzeczy, które wymyślono setki, czy tysiące lat temu wykorzystuje się do dziś. Gdy jestem turystą, czy jestem na wakacjach, to co podziwiam to historia konstruowania różnych rzeczy. Ja jestem szczęśliwi i moja żona jest szczęśliwa. Ona ogląda piękne budowle, a ja chcę się dowiedzieć jak powstały.