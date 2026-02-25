Nowa twarz w programie Red Bull Juniorskie Asy: Mikkel Andersen

Mowa o Mikkelu Andersenie, który po zmianie przepisów dotyczących zagranicznych młodzieżowców, zadebiutuje w PGE Ekstraligi. Mówimy w końcu o medaliście mistrzostw świata juniorów i jednym z największych duńskich talentów.

Marcin Karwot: Pierwszy sezon ligowy w Polsce już za tobą. Startowałeś na zapleczu PGE Ekstraligi w ekipie z Łodzi. Rozumiem, że jest ekscytacja tym, że dostaniesz szansę w Betard Sparcie Wrocław na najwyższym szczeblu w Polsce?

Mikkel Andersen , junior Betard Sparty Wrocław: Sezon 2025 był dla mnie świetny. Przez ten rok nauczyłem się naprawdę sporo - zarówno na torze, jak i poza nim. Do tego doszły sukcesy indywidualne, czyli mistrzostwo Danii do lat 21 oraz brązowy medal mistrzostw świata juniorów. Cieszę się, że będę mógł teraz powalczyć w PGE Ekstraligę i mam wielką nadzieję, że będę ważnym punktem swojej drużyny. Mnóstwo pracy jednak nadal przede mną.

No właśnie, medal mistrzostw świata juniorów… Wielkie osiągnięcie. Zwłaszcza, że jeszcze nie masz 18 lat!

W 2024 roku zabrakło mi do medalu trzech punktów, więc teraz fortuna się odwróciła i zdobyłem brąz, będąc tylko o punkt lepszy od czwartego zawodnika. Cóż, po 2024 roku miałem spory głód i założyłem sobie wyższy cel. To się udało i nie ukrywam, było to niezwykle istotne dla mnie i całego mojego zespołu.

Myślę, że wiele polskich klubów chciało mieć Mikkela Andersena u siebie na sezon 2026… Czy to prawda?

Nie mylisz się, było kilka ofert na stole, ale mam nadal ważny kontrakt w Betard Sparcie Wrocław. Lubię tor w tym mieście, świetnie się tam czuję i miło spędzam tam czas.

Rywalizacja w PGE Ekstralidze oznacza pewnie większe inwestycje w sprzęt. Czy tak samo jest w twoim warsztacie?

Oczywiście, ale nie powiedziałbym, że zrobiłem coś specjalnego względem poprzednich lat. Przed tym sezonem zakupiliśmy dwa nowe silniki. Zawsze byłem znany z posiadania dobrego sprzętu. Tak jest też przed tym sezonem i mogę zdradzić, że motocykle wyglądają naprawdę niesamowicie.

Od sezonu 2026 do PGE Ekstraligi wrócił zapis o startach zagranicznych juniorów na pozycjach 6-7 oraz 14-15. Dla ciebie to oczywiście wspaniała wiadomość.

To ogromna szansa dla mnie w tym sezonie. Muszę skupić się, by wykonywać jak najlepiej swoją pracę, bo dzięki tej opcji, mogę startować w takim zespole jak Betard Sparta i rywalizować ze światową czołówką na polskich torach. Fajnie byłoby osiągnąć też jakiś sukces ze swoją ekipą. Mam wielką nadzieję, że będę szybki i będę ważnym punktem wrocławskiego klubu. Wtedy też Betard Sparta miałaby większe pole do popisu w elementach taktycznych podczas meczów.

Zmiana regulaminu PGE Ekstraligi oznacza, że od tego sezonu w programie Red Bull Juniorskie Asy będą rywalizować także zagraniczni młodzieżowcy. Jak nastawiasz się na walkę o nagrody?

Tak, znajomi mówili mi już o Red Bull Juniorskich Asach i jestem mocno podekscytowany. To dobra okazja dla młodych zawodników takich jak ja. Będę się mocno starał o jak najlepsze wyniki w juniorskich biegach, bo nie ukrywam, że jednym z moich marzeń jest bycie w teamie Red Bulla. Jeśli będę spisywał się bardzo dobrze, to może to się stanie kiedyś w przyszłości.

Jakie widzisz różnice między polskim a duńskim żużlem? Kiedyś byłem mocno zaskoczony, że duńscy zawodnicy pracują w przerwie między sezonami. Na przykład jako… budowniczy!

Oczywiście żużel w Polsce to niezwykle popularny sport, co przekłada się też na sytuację finansową klubów. Nie ma co ukrywać, że polskie zespoły znacznie lepiej płacą. To prawda, że niektórzy duńscy żużlowcy szukają innej pracy w przerwie między sezonami. Myślę, że głównym powodem jest tęsknota za żużlem. Nie dość, że można sobie dorobić, to jeszcze zimowy czas szybciej mija. Jednak zawsze ten brak jazdy przez kilka miesięcy mocno nam doskwiera. Wracając jeszcze do duńskiego żużla - dla mnie on zawsze będzie wyjątkowy i specjalny. Kocham każdy moment spędzony tam i jestem wdzięczny, że poznałem tam wiele wyjątkowych ludzi.

Kto jest twoim żużlowym idolem?

Uwielbiałem podziwiać styl jazdy Tomasza Golloba i Darcy’ego Warda. Byłem pod wrażeniem tego, jak siedzieli na motocyklu. Moim mentorem jest także mój tata - Brian, który w swojej karierze wygrał nawet jeden turniej cyklu Grand Prix. Teraz jest przy mnie podczas każdych zawodów.

Twój tata był bardzo dobrym zawodnikiem. Przeczytałem kiedyś, że zacząłeś jeździć na żużlu w wieku czterech lat! Rozumiem, że to on naciskał na to, żebyś spróbował tego sportu?

To prawda, zacząłem jeździć w wieku czterech lat. Cóż, mój tata obecnie jest tunerem, więc dorastałem przy żużlu. Sporo niezłych żużlowców przyjeżdżało do naszego domu… Mimo że tata Brian produkuje wiele rzeczy do tego sportu, to nie naciskał mnie, żebym uprawiał żużel. Uwielbiałem podróżować z nim na różne tory i potem sam chciałem spróbować jazdy na malutkim motocyklu. To była najlepsza decyzja, którą zrobiłem w swoim życiu.

Czy tylko z silników taty będziesz korzystać w tym roku? Jak wygląda twój team na ten sezon?

Oczywiście, mam jednostki od swojego taty w swoim warsztacie, ale posiadam też silniki od Ryszarda Kowalskiego oraz Ashleya Hollowaya, więc mam w czym wybierać. Moja baza znajduje się w Rybniku i stamtąd pochodzi też dwójka moich mechaników. Wśród nich jest Mateusz Tudzież, który jest byłym żużlowcem klubu z Rybnika. On jest już w moim zespole od prawie dwóch lat. Drugim mechanikiem będzie nowa osoba, Michał Kozik, który w ubiegłym roku współpracował z Madsem Hansenem. No i do tego dochodzi oczywiście Brian Andersen, czyli mój tata i mentor.

Jesteś zawodnikiem urodzonym w 2008 roku, więc czy to znaczy, że łączysz jeszcze żużel z nauką w szkole?

Już nie. Zakończyłem wszystko co potrzebne w lecie 2024 roku i od tego czasu skupiam się na pełny etat na żużlu. Łączenie nauki z uprawianiem tego sportu było niezwykle trudne. Zwłaszcza, że podczas sezonu bywam w Danii tylko przez 2-3 dni w całym tygodniu.

To jeszcze na koniec. Jakie są twoje cele na sezon 2026?

Mam ich naprawdę wiele - jedne są większe, inne mniejsze. Na pewno chciałbym się znowu rozwijać. Może złoty medal mistrzostw świata juniorów? Może wygranie mistrzostwa Europy do lat 19? Cudownie byłoby wygrać również mistrzostwa świata juniorów w parach dla Danii. To by znaczyło naprawdę wiele dla mnie. Chciałbym tego zasmakować.