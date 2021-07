Mikkel Michelsen żużlowym mistrzem Europy! Duńczyk ma miejsce w SGP 2022!

To był wyjątkowy wieczór w Rybniku! Musimy się już chyba przyzwyczaić do tego, że jeśli finał Speedway Euro Champioship rozgrywany jest przy ul. Gliwickiej – czekają nas dodatkowe atrakcje. Po odjechaniu 88 wyścigów w czterech turniejach SEC ścisk w klasyfikacji generalnej był tak duży, że potrzebne były aż dwa dodatkowe starty, by wyłonić ostateczną kolejność w cyklu.

Piotr Pawlicki przystępował do finałowej rywalizacji jako lider generalki, ex equo z Mikkelem Michelsenem. Realne szanse na złoto mieli też Leon Madsen i Patryk Dudek. „Piter” stracił punkty w swoim pierwszym starcie, ale pewnie wygrał dwa kolejne i kiedy wydawało się, że jest na dobrej drodze do decydującej walki o złoto, wjechał w taśmę, został wykluczony z powtórki i wypadł z rywalizacji o triumf w końcowej klasyfikacji. W punktacji dogonił go Dudek i Polacy zmierzyli się w jednym z dodatkowych wyścigów, którego stawką był brązowy medal Mistrzostw Europy. Zawodnik Falubazu Zielona Góra okazał się lepszy i zgarnął medal. „Piter” skończył cykl na 4. miejscu. W dodatku o 5. miejsce, dające utrzymanie w SEC, Brytyjczyk Daniel Bewley pokonał Bartosza Smektałę.

Piotr i Przemek Pawliccy © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

„Po pierwszym wyścigu wprowadziłem dobre zmiany w sprzęcie i sądziłem, że będzie już tylko lepiej. Wygrałem dwa ważne wyścigi. Niestety, w ostatnim dotknąłem taśmy i to przekreśliło moje szanse na złoto. Szkoda, bo wiadomo, jaką miałem pozycję przed turniejem i jaki był mój cel. Taki jest sport. Cel się nie zmienia. Będę dalej ciężko pracował, by wrócić do Speedway Grand Prix. Życie sportowca polega na tym, by dążyć do celu, ale nie ma na świecie takiego, któremu wychodziłoby wszystko. Na pewno przeanalizuję ostatni turniej i wyciągnę z niego wnioski. Podwijam rękawy i walczę dalej. Nauczyłem się już, że każdą wpadkę można traktować jak lekcję i tam zamierzam zrobić. Nie poddaję się” – deklaruje Piotr Pawlicki.

Walka o tytuł mistrzowski była szalenie zacięta, tym bardziej, że dodatkową nagrodą za złoty medal jest miejsce w elitarnym cyklu Speedway Grand Prix. Główne karty rozdawali Duńczycy. Michelsen i Madsen szli łeb w łeb przez cały turniej, obaj spotkali się w wyścigu barażowym i obaj awansowali do wielkiego finału. W decydującym wyścigu Madsen – by zostać mistrzem – musiał wygrać i liczyć na to, że jego rodak nie zdobędzie punktu. Michelsen wygrał jednak start i choć na dystansie stracił pozycję, dowiózł do mety 2 punkty dające mu tytuł mistrza Europy i pierwszy w jego karierze, upragniony awans do SGP.

„Na razie ciężko znaleźć mi słowa, by opisać to, jak się czuję. Jestem przeszczęśliwy! Długo, naprawdę długo i konsekwentnie pracowałem na ten sukces. Nigdy wcześniej nie harowałem zimą tak ciężko, nigdy nie zainwestowałem w sprzęt tak wiele, nigdy nie byłem aż tak zdeterminowany i pewny tego, co chcę osiągnąć. Poświęcenie się opłaciło. Myślę, że o takich chwilach marzy każdy sportowiec. Wiem, że zrobiłem wszystko, by zostać mistrzem i zrobiłem to dobrze. To cudowne. Takie chwile, gdy przekonujesz się, że warto jednak było tak ostro pracować, pozwalają na nowo uwierzyć w sport i zakochać się w nim kolejny raz. Bardzo dziękuję mojemu teamowi za mega robotę, bez nich ten sukces nie byłby możliwy. Dobrze, że jakoś ze mną wytrzymali w tych najbardziej stresujących momentach, a pewnie nie było łatwo (śmiech)” – emocjonował się tuż po zejściu z podium Michelsen.

Michelsen, zawodnik Motoru Lublin, był już mistrzem Europy przed dwoma laty, wtedy jednak tytuł nie dawał jeszcze automatycznej promocji do cyklu SGP. Teraz Duńczyk został pierwszym stałym uczestnikiem przyszłorocznej serii. Madsen, by zmierzyć się ze swoim rodakiem w GP 2022, musi zmieścić się w „szóstce” w tym sezonie. Pierwsze dwa turnieje SGP 2021 już w kolejny weekend, w Pradze. O medal będzie walczył oczywiście także Maciej Janowski.

Speedway Euro Championship; wyniki 4. turnieju finałowego:

1. Leon Madsen (Dania)

2. Mikkel Michelsen (Dania)

3. Patryk Dudek (Polska)

4. Bartosz Smektała (Polska)

Klasyfikacja końcowa SEC 2021:

1. Mikkel Michelsen (Dania) – 53 pkt

2. Leon Madsen (Dania) – 51 pkt

3. Patryk Dudek (Polska) – 46+3 pkt

4. Piotr Pawlicki (Polska) – 46+2 pkt

5. Daniel Bewley (Wielba Brytania) – 37+3 pkt