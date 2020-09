Mikser: Freestyle zmienił moje życie

. To dla mnie oczywiste. Nie znam podziału raper-freestyle'owiec. (śmiech) Duży wpływ na moją hiphopową edukację miał mój starszy o siedem lat brat. Wychowałem się w Częstochowie, a tutaj rap zawsze miał się bardzo dobrze. Był taki moment, że byliśmy naprawdę poważnym ośrodkiem hiphopowym. Przykładowo: projekty Pijani Powietrzem i Paktofonika nagrywane były właśnie u nas. Kiedy usłyszałem po raz pierwszy rap z kasety, to uznałem, że jest... po prostu piękny i niesamowity! Zakochałem się w nim z miejsca, ale na początku tylko go słuchałem. Dopiero z czasem zacząłem sobie rapować. W 2008 roku stwierdziłem, że chcę wyjść ze sztuką freestyle'u na ulicę. Jeśli ludzie grają na niej klasykę rocka, to dlaczego ja miałbym na ulicy nie rapować? Trenowaliśmy oczywiście na blokach i po piwnicach - klasyczna akcja, ale nigdy nie słyszałem, by ktoś na szeroką skalę freestyle'ował dla ludzi, niezwiązanych z kulturą hip-hop, na ulicy! Wyszedłem pewnego dnia na Placu Biegańskiego w Częstochowie i zacząłem po prostu robić swoje. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. Nie miałem pojęcia, czy ludziom się to spodoba, czy... wręcz przeciwnie. Ta niewiadoma mnie pociągała. Po latach uważam, że była to dobra decyzja, bo freestyle zmienił moje życie. Duża w tym zasługa moich bliskich, którzy we mnie uwierzyli i bardzo wspierali. Uważam też, że przyczyniłem się do zmiany świadomości ludzi na jego temat. Na początku większość myślała, że to tylko pojazd po kimś. Dziś wiedzą, że jest sztuką.

Powiedziałeś, że MC powinien mieć w pakiecie freestyle. To w Polsce dość osobliwe podejście do sprawy. Tutaj znani raperzy raczej nie freestyle'ują przed publiką. Z czego to wynika?

Powiedziałeś, że MC powinien mieć w pakiecie freestyle. To w Polsce dość osobliwe podejście do sprawy. Tutaj znani raperzy raczej nie freestyle'ują przed publiką. Z czego to wynika?

Powiedziałeś, że MC powinien mieć w pakiecie freestyle. To w Polsce dość osobliwe podejście do sprawy. Tutaj znani raperzy raczej nie freestyle'ują przed publiką. Z czego to wynika?

Przyczyn jest pewnie wiele. Może oni freestyle'ują w domu, a na scenie się wstydzą, zżera ich stres? To, że nie robią tego publicznie, nie oznacza, że w ogóle nie potrafią freestyle'ować. Choć pewnie część z nich faktycznie nie umie tego robić - co bierze się z tego, że nie znają korzeni hip-hopu, nie mają pojęcia, jak wyglądał hip-hop w latach 70. U części raperów wynika to też pewnie z pójścia na łatwiznę, a u jeszcze innych z predyspozycji, albo ich braku. Nie wymagam od wszystkich raperów, by byli mistrzami freestyle'u, bo jeśli są w stanie złożyć na poczekaniu np. pięć wersów to spoko, to też freestyle.

Przyczyn jest pewnie wiele. Może oni freestyle'ują w domu, a na scenie się wstydzą, zżera ich stres? To, że nie robią tego publicznie, nie oznacza, że w ogóle nie potrafią freestyle'ować. Choć pewnie część z nich faktycznie nie umie tego robić - co bierze się z tego, że nie znają korzeni hip-hopu, nie mają pojęcia, jak wyglądał hip-hop w latach 70. U części raperów wynika to też pewnie z pójścia na łatwiznę, a u jeszcze innych z predyspozycji, albo ich braku. Nie wymagam od wszystkich raperów, by byli mistrzami freestyle'u, bo jeśli są w stanie złożyć na poczekaniu np. pięć wersów to spoko, to też freestyle.

Przyczyn jest pewnie wiele. Może oni freestyle'ują w domu, a na scenie się wstydzą, zżera ich stres? To, że nie robią tego publicznie, nie oznacza, że w ogóle nie potrafią freestyle'ować. Choć pewnie część z nich faktycznie nie umie tego robić - co bierze się z tego, że nie znają korzeni hip-hopu, nie mają pojęcia, jak wyglądał hip-hop w latach 70. U części raperów wynika to też pewnie z pójścia na łatwiznę, a u jeszcze innych z predyspozycji, albo ich braku. Nie wymagam od wszystkich raperów, by byli mistrzami freestyle'u, bo jeśli są w stanie złożyć na poczekaniu np. pięć wersów to spoko, to też freestyle.

i nie mogę sięgać po nic do jedzenia, to bym dał radę. Wciąż na szczęście miewam takie momenty, że totalnie zatracam się we freestyle'u. Mam nadzieję, że to się nigdy nie skończy. Poza tym - mnie do rapowania bardzo nakręcają ludzie, kiedy widzę uśmiechnięte twarze i zauważam, że sprawiam ludziom radość, to jak tego nie robić dalej?

To prawda. Miewałem takie momenty, że potrafiłem rapować na ulicy przez osiem, może nawet dziewięć godzin. Byłem tak skupiony na rapowaniu, że zapominałem o jedzeniu i picu. (śmiech) Oczywiście robiłem sobie przerwy na to, by sięgnąć po jakiś napój, ale ja tych przerw kompletnie nie wyczekiwałem. Gdybym nie miał sucho w ustach, to pewnie bym nie pił. (śmiech) Jakby się okazało, że mam bić

byli dla mnie takimi - nazwijmy to - punktami odniesienia. Często patrzyłem z podziwem na to, co na scenie wyprawia Ostry. Byłem w szoku, bo to gość, który świetnie widzi freestyle. Mogę się mylić, ale O.S.T.R. to chyba jeden z pierwszych raperów w Polsce, który potraktował freestyle niebitewnie, a jako formę wyrazu. Bardzo mi się to spodobało, bo miałem podobne podejście. Uważałem, że freestyle bitewny jest super - rywalizacja to coś wpisanego w kulturę hip-hop, ale chciałem wykorzystać jego cały potencjał, nie chciałem się ograniczać i skupiać się tylko na jechaniu po innych.

, Eldo... Mam w głowie obraz tej bitwy, kiedy mi o niej przypomniałeś. To ważna potyczka w historii polskiego freestyle'u. Kiedy widziałem ją po raz pierwszy, to ta cała sytuacja wydała mi się bardzo hiphopowa - tak właśnie wcześniej wyobrażałem sobie hip-hop. Tamten wieczór przeszedł do historii polskiej sceny, ale - jeśli mam być szczery - nie była ona dla mnie jakimś ważnym wyznacznikiem i drogowskazem. Już nawet nie pamiętam, kiedy trafiłem na nią po raz pierwszy - mogło to być w 2005 roku, czyli w roku, w którym powstał YouTube, ale mogło to być ciut wcześniej i oglądałem ją na kasecie VHS. Naprawdę nie pamiętam, a nie chciałbym kłamać.

Staram się nie przeklinać w mowie, a już na pewno nie robię tego teraz w utworach. Wynika to z dwóch rzeczy. Kiedyś głównie z chęci bycia przeciwwagą do tego, co zastałem - chciałem pójść troszkę pod prąd. Nie chciałem uprawiać go w taki sam sposób, w jaki uprawiają go inni. Chciałem być oryginalny i ugryźć go z innej strony. Uważam też, że język polski jest piękny, jest w nim niesamowita ilość słów i można za jego pośrednictwem uchwycić trafnie wiele spraw. Jest też drugi powód - wierzę w Jezusa Chrystusa, jestem chrześcijaninem. Słowa są dla mnie ważne. Jak można wychwalać Boga ustami, a za chwilę mówić bluźnierstwa?

Staram się nie przeklinać w mowie, a już na pewno nie robię tego teraz w utworach. Wynika to z dwóch rzeczy. Kiedyś głównie z chęci bycia przeciwwagą do tego, co zastałem - chciałem pójść troszkę pod prąd. Nie chciałem uprawiać go w taki sam sposób, w jaki uprawiają go inni. Chciałem być oryginalny i ugryźć go z innej strony. Uważam też, że język polski jest piękny, jest w nim niesamowita ilość słów i można za jego pośrednictwem uchwycić trafnie wiele spraw. Jest też drugi powód - wierzę w Jezusa Chrystusa, jestem chrześcijaninem. Słowa są dla mnie ważne. Jak można wychwalać Boga ustami, a za chwilę mówić bluźnierstwa?

Staram się nie przeklinać w mowie, a już na pewno nie robię tego teraz w utworach. Wynika to z dwóch rzeczy. Kiedyś głównie z chęci bycia przeciwwagą do tego, co zastałem - chciałem pójść troszkę pod prąd. Nie chciałem uprawiać go w taki sam sposób, w jaki uprawiają go inni. Chciałem być oryginalny i ugryźć go z innej strony. Uważam też, że język polski jest piękny, jest w nim niesamowita ilość słów i można za jego pośrednictwem uchwycić trafnie wiele spraw. Jest też drugi powód - wierzę w Jezusa Chrystusa, jestem chrześcijaninem. Słowa są dla mnie ważne. Jak można wychwalać Boga ustami, a za chwilę mówić bluźnierstwa?

Odrzucało mnie to, że rymy, flow, umiejętności i sam freestyle schodziły na dalszy plan, a najważniejsze było to, by kilka razy przekląć i się wydrzeć - tym raperzy kupowali publikę, zdobywali rozgłos i pieniądze. Im głośniej i więcej przeklinali, tym ludzie pod sceną(często pijani) żywiołowo reagowali. Momentami był to konkurs na to, kto jest większym chamem. I tak niestety bywa do tej pory. Dla mnie to smutne. Pokolenie, które reprezentowali Te-Tris i Pan Duże Pe dbało o technikę, skojarzenia i rymy. Oczywiście, że od czasu do czasu pojawiały się u nich przekleństwa, ale takie (i użyte w taki sposób), że naprawdę potrafiły konkretnie nokautować.

Odrzucało mnie to, że rymy, flow, umiejętności i sam freestyle schodziły na dalszy plan, a najważniejsze było to, by kilka razy przekląć i się wydrzeć - tym raperzy kupowali publikę, zdobywali rozgłos i pieniądze. Im głośniej i więcej przeklinali, tym ludzie pod sceną(często pijani) żywiołowo reagowali. Momentami był to konkurs na to, kto jest większym chamem. I tak niestety bywa do tej pory. Dla mnie to smutne. Pokolenie, które reprezentowali Te-Tris i Pan Duże Pe dbało o technikę, skojarzenia i rymy. Oczywiście, że od czasu do czasu pojawiały się u nich przekleństwa, ale takie (i użyte w taki sposób), że naprawdę potrafiły konkretnie nokautować.

Odrzucało mnie to, że rymy, flow, umiejętności i sam freestyle schodziły na dalszy plan, a najważniejsze było to, by kilka razy przekląć i się wydrzeć - tym raperzy kupowali publikę, zdobywali rozgłos i pieniądze. Im głośniej i więcej przeklinali, tym ludzie pod sceną(często pijani) żywiołowo reagowali. Momentami był to konkurs na to, kto jest większym chamem. I tak niestety bywa do tej pory. Dla mnie to smutne. Pokolenie, które reprezentowali Te-Tris i Pan Duże Pe dbało o technikę, skojarzenia i rymy. Oczywiście, że od czasu do czasu pojawiały się u nich przekleństwa, ale takie (i użyte w taki sposób), że naprawdę potrafiły konkretnie nokautować.

Mam wrażenie, że dziś wygląda to lepiej, niż jeszcze 3-4 lata temu. Pamiętasz pewnie ten czas, kiedy wszyscy musieli „jechać komuś po niuni”. Takie teksty nie wzięły się od Pana Duże Pe, tylko z czasów późniejszych, a te czasy późniejsze były naprawdę słabe. Są zawodnicy, których cenię, bo mają ogromne umiejętności. Mam ostatnio rozkminki, co może stać się w Polsce z freestylem. Myślę, że możemy mieć u siebie zaraz to, co dzieje się (bodajże) w Hiszpanii. Tam chłopaki freestyle'ują przy... mównicach. Ta konwencja i zmiana miejsca może być na tyle ciekawa, że kompletnie zmieni myślenie MCs. To naprawdę może pójść w ciekawą stronę. Mnie z kolei marzy się zrobić przedstawienie w teatrze oparte w stu procentach na freestyle'u.

Mam wrażenie, że dziś wygląda to lepiej, niż jeszcze 3-4 lata temu. Pamiętasz pewnie ten czas, kiedy wszyscy musieli „jechać komuś po niuni”. Takie teksty nie wzięły się od Pana Duże Pe, tylko z czasów późniejszych, a te czasy późniejsze były naprawdę słabe. Są zawodnicy, których cenię, bo mają ogromne umiejętności. Mam ostatnio rozkminki, co może stać się w Polsce z freestylem. Myślę, że możemy mieć u siebie zaraz to, co dzieje się (bodajże) w Hiszpanii. Tam chłopaki freestyle'ują przy... mównicach. Ta konwencja i zmiana miejsca może być na tyle ciekawa, że kompletnie zmieni myślenie MCs. To naprawdę może pójść w ciekawą stronę. Mnie z kolei marzy się zrobić przedstawienie w teatrze oparte w stu procentach na freestyle'u.

Mam wrażenie, że dziś wygląda to lepiej, niż jeszcze 3-4 lata temu. Pamiętasz pewnie ten czas, kiedy wszyscy musieli „jechać komuś po niuni”. Takie teksty nie wzięły się od Pana Duże Pe, tylko z czasów późniejszych, a te czasy późniejsze były naprawdę słabe. Są zawodnicy, których cenię, bo mają ogromne umiejętności. Mam ostatnio rozkminki, co może stać się w Polsce z freestylem. Myślę, że możemy mieć u siebie zaraz to, co dzieje się (bodajże) w Hiszpanii. Tam chłopaki freestyle'ują przy... mównicach. Ta konwencja i zmiana miejsca może być na tyle ciekawa, że kompletnie zmieni myślenie MCs. To naprawdę może pójść w ciekawą stronę. Mnie z kolei marzy się zrobić przedstawienie w teatrze oparte w stu procentach na freestyle'u.