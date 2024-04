Milan Pawelec i motocyklowe życie w Red Bull MotoGP Rookies Cup

To właśnie dzięki temu cyklowi do mistrzostw świata trafili tacy zawodnicy, jak

Środa była długim i intensywnym dniem, który rozpoczął się od przymiarek naszych nowych kombinezonów Alpinestars. Co prawda nie bez powodu mówią na mnie „Iceman”, ale to była naprawdę emocjonująca chwila.

Środa była długim i intensywnym dniem, który rozpoczął się od przymiarek naszych nowych kombinezonów Alpinestars. Co prawda nie bez powodu mówią na mnie „Iceman”, ale to była naprawdę emocjonująca chwila.

Środa była długim i intensywnym dniem, który rozpoczął się od przymiarek naszych nowych kombinezonów Alpinestars. Co prawda nie bez powodu mówią na mnie „Iceman”, ale to była naprawdę emocjonująca chwila.

Przez lata oglądałem zawodników ścigających się w tych barwach zarówno w Rookies Cupie, jak i w MotoGP, dlatego dołączenie do tego grona to dla mnie wielki zaszczyt.

Przez lata oglądałem zawodników ścigających się w tych barwach zarówno w Rookies Cupie, jak i w MotoGP, dlatego dołączenie do tego grona to dla mnie wielki zaszczyt.

Przez lata oglądałem zawodników ścigających się w tych barwach zarówno w Rookies Cupie, jak i w MotoGP, dlatego dołączenie do tego grona to dla mnie wielki zaszczyt.

Przed przylotem do Jerez zaliczyłem w sumie trzy dni testów mojego motocykla Moto3, którym wystartuję w juniorskich mistrzostwach świata FIM JuniorGP. Choć te maszyny są do siebie bardzo zbliżone, to jednak KTM z Rookies Cupu prowadzi się nieco inaczej, ma mniejsze hamowanie silnikiem i inną pozycję za kierownicą.

Przed przylotem do Jerez zaliczyłem w sumie trzy dni testów mojego motocykla Moto3, którym wystartuję w juniorskich mistrzostwach świata FIM JuniorGP. Choć te maszyny są do siebie bardzo zbliżone, to jednak KTM z Rookies Cupu prowadzi się nieco inaczej, ma mniejsze hamowanie silnikiem i inną pozycję za kierownicą.

Przed przylotem do Jerez zaliczyłem w sumie trzy dni testów mojego motocykla Moto3, którym wystartuję w juniorskich mistrzostwach świata FIM JuniorGP. Choć te maszyny są do siebie bardzo zbliżone, to jednak KTM z Rookies Cupu prowadzi się nieco inaczej, ma mniejsze hamowanie silnikiem i inną pozycję za kierownicą.

Musiałem się więc skupić, aby z jednej strony dostosować się do nowego motocykla, a z drugiej dostosować motocykl do siebie. Sprawdziliśmy kilka różnych ustawień zawieszenia i finalnie znaleźliśmy bazę, dzięki której czuję się całkiem komfortowo.

Musiałem się więc skupić, aby z jednej strony dostosować się do nowego motocykla, a z drugiej dostosować motocykl do siebie. Sprawdziliśmy kilka różnych ustawień zawieszenia i finalnie znaleźliśmy bazę, dzięki której czuję się całkiem komfortowo.

Musiałem się więc skupić, aby z jednej strony dostosować się do nowego motocykla, a z drugiej dostosować motocykl do siebie. Sprawdziliśmy kilka różnych ustawień zawieszenia i finalnie znaleźliśmy bazę, dzięki której czuję się całkiem komfortowo.

To na pewno pomoże podczas pierwszej rundy, która odbędzie się na tym samym torze, ale później skala wyzwania przeskoczy do góry przynajmniej o dwa stopnie.

To na pewno pomoże podczas pierwszej rundy, która odbędzie się na tym samym torze, ale później skala wyzwania przeskoczy do góry przynajmniej o dwa stopnie.

To na pewno pomoże podczas pierwszej rundy, która odbędzie się na tym samym torze, ale później skala wyzwania przeskoczy do góry przynajmniej o dwa stopnie.

Druga runda odbędzie się bowiem w Le Mans. To dla mnie nowy tor, podobnie jak kilka innych, a na dodatek podczas weekendu Grand Prix będziemy mieli do dyspozycji tylko dwa krótkie treningi i czasówkę. Nie będzie więc czasu na naukę i szukanie ustawień.

Druga runda odbędzie się bowiem w Le Mans. To dla mnie nowy tor, podobnie jak kilka innych, a na dodatek podczas weekendu Grand Prix będziemy mieli do dyspozycji tylko dwa krótkie treningi i czasówkę. Nie będzie więc czasu na naukę i szukanie ustawień.

Druga runda odbędzie się bowiem w Le Mans. To dla mnie nowy tor, podobnie jak kilka innych, a na dodatek podczas weekendu Grand Prix będziemy mieli do dyspozycji tylko dwa krótkie treningi i czasówkę. Nie będzie więc czasu na naukę i szukanie ustawień.