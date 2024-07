to pierwszy Polak w historii, który startuje w pucharze Red Bull MotoGP Rookies Cup, stanowiącym przedsionek Motocyklowych Mistrzostw Świata. 17-latek w tym roku realizuje intensywny program wyścigowy, łącząc starty w pucharze Red Bulla z rywalizacją w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 – serii JuniorGP. Pawelec musiał zmierzyć się nie tylko z nauką nowego, wyścigowego środowiska, ale też z przesiadką z potężnego motocykla – BMW M 1000 RR, na którym startował w ubiegłym roku, na o wiele mniejszą i zwinniejszą maszynę Moto3.

Milan Pawelec to pierwszy Polak w historii, który startuje w pucharze Red Bull MotoGP Rookies Cup, stanowiącym przedsionek Motocyklowych Mistrzostw Świata. 17-latek w tym roku realizuje intensywny program wyścigowy, łącząc starty w pucharze Red Bulla z rywalizacją w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 – serii JuniorGP. Pawelec musiał zmierzyć się nie tylko z nauką nowego, wyścigowego środowiska, ale też z przesiadką z potężnego motocykla – BMW M 1000 RR, na którym startował w ubiegłym roku, na o wiele mniejszą i zwinniejszą maszynę Moto3.

Milan Pawelec to pierwszy Polak w historii, który startuje w pucharze Red Bull MotoGP Rookies Cup, stanowiącym przedsionek Motocyklowych Mistrzostw Świata. 17-latek w tym roku realizuje intensywny program wyścigowy, łącząc starty w pucharze Red Bulla z rywalizacją w juniorskich mistrzostwach świata Moto3 – serii JuniorGP. Pawelec musiał zmierzyć się nie tylko z nauką nowego, wyścigowego środowiska, ale też z przesiadką z potężnego motocykla – BMW M 1000 RR, na którym startował w ubiegłym roku, na o wiele mniejszą i zwinniejszą maszynę Moto3.

To bez wątpienia najtrudniejszy, ale też najważniejszy i najbardziej emocjonujący sezon w mojej karierze

To bez wątpienia najtrudniejszy, ale też najważniejszy i najbardziej emocjonujący sezon w mojej karierze

To bez wątpienia najtrudniejszy, ale też najważniejszy i najbardziej emocjonujący sezon w mojej karierze

Kim jest Milan Pawelec? Poznaj jego drogę do Red Bull …

Pomimo tego, już w debiucie w serii JuniorGP – na nowym dla siebie torze Misano World Circuit we Włoszech - dwukrotnie finiszował w punktach. Potem udało mu się też zakończyć drugi wyścig na torze Circuit de Barcelona-Catalunya na solidnym, dwunastym miejscu, tracąc zaledwie 5 sekund do zwycięzcy.

Pomimo tego, już w debiucie w serii JuniorGP – na nowym dla siebie torze Misano World Circuit we Włoszech - dwukrotnie finiszował w punktach. Potem udało mu się też zakończyć drugi wyścig na torze Circuit de Barcelona-Catalunya na solidnym, dwunastym miejscu, tracąc zaledwie 5 sekund do zwycięzcy.

Pomimo tego, już w debiucie w serii JuniorGP – na nowym dla siebie torze Misano World Circuit we Włoszech - dwukrotnie finiszował w punktach. Potem udało mu się też zakończyć drugi wyścig na torze Circuit de Barcelona-Catalunya na solidnym, dwunastym miejscu, tracąc zaledwie 5 sekund do zwycięzcy.

Sezon Pawelca w Red Bull MotoGP Rookies Cup rozpoczął się z kolei niezwykle pechowo. Po wypadku w kwalifikacjach, nie wystartował w dwóch pierwszych wyścigach w Jerez. Po szybkiej operacji u dra Mira w Barcelonie, Milan wrócił do walki w Le Mans, gdzie w pierwszym wyścigu zyskał dziewięć pozycji, jednak tuż przed metą wylądował na poboczu. W niedzielę walkę uniemożliwiła mu awaria silnika w motocyklu.

Sezon Pawelca w Red Bull MotoGP Rookies Cup rozpoczął się z kolei niezwykle pechowo. Po wypadku w kwalifikacjach, nie wystartował w dwóch pierwszych wyścigach w Jerez. Po szybkiej operacji u dra Mira w Barcelonie, Milan wrócił do walki w Le Mans, gdzie w pierwszym wyścigu zyskał dziewięć pozycji, jednak tuż przed metą wylądował na poboczu. W niedzielę walkę uniemożliwiła mu awaria silnika w motocyklu.

Sezon Pawelca w Red Bull MotoGP Rookies Cup rozpoczął się z kolei niezwykle pechowo. Po wypadku w kwalifikacjach, nie wystartował w dwóch pierwszych wyścigach w Jerez. Po szybkiej operacji u dra Mira w Barcelonie, Milan wrócił do walki w Le Mans, gdzie w pierwszym wyścigu zyskał dziewięć pozycji, jednak tuż przed metą wylądował na poboczu. W niedzielę walkę uniemożliwiła mu awaria silnika w motocyklu.