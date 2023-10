Sensacja! Milan Pawelec wystartuje w Red Bull MotoGP Rookies Cup w 2024!

to jedna z największych gwiazd młodego, motocyklowego pokolenia w Polsce. 16-latek z Nowego Tomyśla to między innymi były zdobywca Pucharu Polski Pit Bike SM, który pomału budował swoją karierę także za granicą. Już jako 12-latek po raz pierwszy został zaproszony na selekcję do Red Bull MotoGP Rookies Cup, ostatecznie jednak nie zdobywając awansu do pucharu.

Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo udało mi się dojść do najlepszej dziesiątki i wywalczyć awans do pucharu w 2024 roku! Bardzo się cieszę, że sędziowie docenili moją jazdę i mnie wybrali. Lepszego zakończenia tej selekcji nie mogłem sobie wymarzyć!

Dołączą oni do grupy zawodników, którzy startowali w pucharze w sezonie 2023. Co prawda nie ogłoszono jeszcze kalendarza serii na rok 2024, to jak zwykle będzie ona rywalizowała wraz ze stawką Motocyklowych Mistrzostw Świata, dokładnie na tych samych torach, na których ścigają się zawodnicy MotoGP.

