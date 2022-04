Miliony sprzed komputera. Tak zarabiają najlepsi esportowcy świata!

Postanowiliśmy porównać, ile z samych tylko wygranych na turniejach, zarabiają najlepsi gracze w różnych tytułach. Oczywiście, ich realne dochody są często dużo wyższe, bowiem składają się na nie m.in. wpływy z kontraktów reklamowych czy streamów. Te ostatnie są jednak dużo trudniejsze do oszacowania, tak więc postanowiliśmy skupić się wyłącznie na tych kwotach, które uzyskali poprzez swoje ponadprzeciętne umiejętności.

Molendijk to m.in. dwukrotny mistrz Europy, ale największą nagrodę udało mu się zgarnąć za triumf w turnieju Chiny vs Europa. Dzięki wygranej w tych prestiżowych rozgrywkach wzbogacił się aż o 200 tysięcy dolarów.

