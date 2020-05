Miły ATZ: Mojej muzyki nie słuchają sezonowcy

No właśnie chyba średnio zdaję sobie sprawę z tego, co dziś jest popularne. Rap w naszym kraju jest dziś ogólnie wiodącym gatunkiem, ale to od słuchaczy zależy, w jakiej formie lubią go słuchać. Widzę, że większość woli chyba katować to samo w nieskończoność, a my robimy muzykę dla mniejszego grona – takiego, które ma swój gust, szuka mniej oczywistych rozwiązań i muzyki słucha świadomie. Już od kilku lat próbuję robić, co w mojej mocy, by spopularyzować w Polsce brzmienia brytyjskie. Pięć lat temu mówiłem, że jest na to dobry moment, bo ludzie mają dość trapów ze Stanów. Okazuje się, że miałem rację, bo dziś

czy Stormzy zapełniają u nas duże sale koncertowe. Nie liczę na to, że kiedykolwiek w Polsce będzie wielki boom na grime czy UK garage wśród słuchaczy rapu. Bardziej liczę na stopniowe poszerzanie grona odbiorców, będąc ciągle konsekwentnym artystą. Ja nie celuję swoją muzyką do dzieci słuchających polskiego rapu. Moich słuchaczy (podobnie jak mnie) cechuje konsekwencja, mojej muzyki nie słuchają sezonowcy. Jestem w ogóle ciekaw, ilu ludzi, którzy byli na koncercie Stormzy'ego w Warszawie, słucha mojej muzyki, albo chociaż wie o moim istnieniu. Przyznaję, że nie słuchałem jego nowego albumu, ale z relacji wiem, że jest ona bardziej popowa niż grime'owa. Nie zmienia to jednak faktu, że ja – jako jeden z niewielu przedstawicieli tego gatunku – chciałbym mieć pierwszeństwo w graniu przed nimi supportu. To jedna z opcji na spopularyzowanie u nas tej muzyki. Oczywiście nie chcę mieć monopolu na grime. Ludzie, którzy robią u nas takie duże bookingi, raczej mnie olewają. Dlatego dzieciaki może i pójdą na koncert Skepty, ale niestety nie dowiedzą się, że u nas też ktoś robi takie brzmienia.