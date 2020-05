Minecraft: Dungeons - czy warto kupić hack'n'slash w uniwersum Minecrafta?

Nawet ci, którzy nigdy nie interesowali się nowinkami ze świata gier wideo, musieli gdzieś słyszeć termin "Minecraft" . W końcu ta sandboksowa produkcja, której początków należy doszukiwać się w 2009 roku, cieszy się po dziś dzień statusem "gry kultowej" i jest niezwykle mocno zakorzeniona w popkulturze. Dzięki Minecraft: Dungeons sześcienna rzeczywistość przekształca się z ogromnej piaskownicy w diablopodobnego hack'n'slasha - czy jednak taka wersja rozgrywki sprawia tyle frajdy, co pierwowzór?

Takie trochę Diablo 3, ale jednak Minecraft: Dungeons!

To, co Minecraft: Dungeons odziedziczyło po swym wielkim "praojcu", oryginalnym Minecrafcie, to charakterystyczny sznyt wizualny - oprawa graficzna pozostała w Dungeonsach niezmieniona, więc znów spojrzymy na świat oparty na konstrukcjach z różnokolorowych sześcianów. Zamiast zbierania surowców skupimy się jednak na zbieraniu szmaragdów i walce z paskudnymi potworami Arcyzłosadnika - najważniejszego wroga w całej grze.

Poza stylem artystycznym, w jakim utrzymana została oprawa wizualna (oraz pierwszą częścią nazwy tytułu) Minecraft: Dungeons nie ma zbyt wielu części wspólnych z oryginalnym Minecraftem. To nie musi być jednak złe rozwiązanie - tym razem twórcy zechcieli nam zaserwować nieco odmienną formę rozgrywki, bardziej przypominającą popularne hack'n'slashe w stylu Diablo 3 , czy nieco prostszym Warhammer: Chaosbane - tyle, że bardziej kolorowego i przyjaznego do gry dla całej rodziny.

Typowo dla tego formatu zabawy, najfajniejszym jest polować na potwory w trybie kooperacji, w którym grupa do czterech graczy - zasiadając przed jednym pecetem/konsolą lub łącząc się ze sobą za pośrednictwem modułu online - współpracuje w sieczeniu, miażdżeniu i rozpruwaniu uroczych mobów, by przebić się do końca jednego z kilku przygotowanych przez twórców poziomu.

Tych twórcy przygotowali aż dziewięć (+ jeden poziom treningowy) - każdy z nich osadzony został w wyjątkowym dla siebie obszarze. Wśród nich znajdziemy m.in. takie miejscówki jak "Creeperowe Lasy" , "Kaktusowy Kanion" czy "Kopalnie Czerwonego Kamienia" - wszystkie one zapraszają do odkrywania skrywanych przez siebie sekretów, tym bardziej, że oferują proceduralnie generowane korytarze (chociaż trudno to zauważyć, nawet podczas kilkukrotnego przechodzenia danej lokacji).

To jednak całkiem sporo, jeśli przyjąć, że grę otrzymamy za nieco ponad 90 złotych - tym bardziej, że ukończone już lokacje można rozgrywać na nowo , bo przyciągają one do siebie większym poziomem trudności i nowymi wyzwaniami w kanciastym świecie. Minecraft: Dungeons na pewno doczeka się także rozszerzeń i aktualizacji, które będą zwiększały zasoby samej gry.

Mój pierwszy Dungeon-crawler

Dungeon-crawler to gatunek gier wideo, którego reprezentanci są zazwyczaj krwawi, brutalni i naprawdę hardcore'owi. Minecraft: Dungeons również reprezentuje ten gatunek, ale podchodzi do tematu walki z mobami i zbierania nieustannie lepszego ekwipunku w nieco inny sposób - bezpieczny nie tylko do gry z dziećmi, ale i całą rodziną.

Gra jest wyraźnie skierowana do grupy młodszych odbiorców . Zaczyna się od zwykłej, prostej - aczkolwiek nieco humorystycznej i uroczej - historyjki, której punkt kulminacyjny jest preludium do wydarzeń mających miejsce w świecie gry. Nie inaczej jest później - w kwestii rozgrywki - która jest równie nieskomplikowana . Ot, przechodzimy od lokacji do lokacji, czyszcząc kolejne korytarze z napotkanych po drodze mobków, ekwipując się w coraz to lepszy sprzęt (który warunkuje zadawane przez nas obrażenia, otrzymywane ciosy, itd.)

Zapomnij jednak o różnych klasach postaci i umiejętnościach przyporządkowanych konkretnym bohaterom - w Minecraft: Dungeons wszystko uproszczone zostało do tego stopnia, że każdy bohater może w zasadzie spełniać dowolną rolę w grupie. Wystarczy, że ubierze odpowiedni pancerz lub dzierżyć będzie adekwatną do roli broń. Podział na magów, łotrzyków i tanków jest więc niepotrzebny - wystarczy, że wyekwipujemy bohatera w przedmioty lecznicze, potężną glewię lub zbroję usprawniającą szybkość poruszania się herosa, by zdecydować jaką "klasą postaci" chcemy aktualnie grać.

Na próżno szukać też w grze kombinacji różnych ataków - zostały one ograniczone do lewego przycisku myszy (odpowiedzialnego za użycie broni głównej) i prawego (strzał z broni zasięgowej). Do tego dochodzą jeszcze artefakty (niektóre z nich zadają obrażenia) i... to wszystko. Jest prosto, ale nie prostacko - wystarczająco, by potyczki z mobami i bossami były satysfakcjonujące i przystępne dla gracza w każdym wieku . I chociaż na początku jest łatwo, poziom trudności rośnie z czasem - a my, poza zmianą uzbrojenia na silniejsze odpowiedniki dzierżonych przez nas broni, mamy możliwość zakląć noszony przedmiot specjalnymi modyfikatorami.

Pomimo prostych zasad możliwe są więc różne style gry - zależą one w głównej mierze od farta przy znajdowaniu kolejnych rodzajów uzbrojenia/pancerzy, ale dodatkowe punkty wydawane na zaklęcia, wpływają znacząco na różnorodność rozgrywki. I szybko okazuje się, że za przyjazną dla większości graczy (i "nie-graczy") otoczką kryje się całkiem przyjemny gameplay , który odstaje od pierwowzoru jak tylko może, ale wielu może się podobać.

Dzięki temu nowi gracze mogą łatwo rozpocząć zabawę w świecie Minecraft: Dungeons - doświadczeni z grami hack'n'slash z kolei będą mieli okazję, aby eksperymentować z różnymi umiejętnościami i zastosowaniem wszelkich przedmiotów podczas własnej rozgrywki. Gra staje się jednak naprawdę ostra, jeśli zdecydujemy się pograć na wyższych poziomach trudności - równowaga między relaksującą sieczką, a rozgrywką dla największych wymiataczy jest więc zachowana i każdy znajdzie dla siebie odpowiedni rodzaj doświadczenia.

Dostajesz to, za co płacisz!

Jeśli chcesz grać w Minecraft: Dungeons, musisz wiedzieć w co się pakujesz. Ta gra - poza grafiką - nie ma nic wspólnego z Minecraftem, jaki świat znał do tej pory. Nie jest to zarzut, ale nie nastawiaj się, że to "Minecraft 2.0", bo wcale tak nie jest!

Nie. Nie możesz tu nic zbudować. Nie możesz też craftować broni, zbroi, nie ma surowców do wydobywania (zbierasz tylko szmaragdy), ani niczego innego, co sprawiało, że o Minecrafcie było głośno. To pełnoprawny dungeon-crawler i każdy, kto ten fakt rozumie i akceptuje go, będzie się bawił wyśmienicie (o ile rozpatrzy pozytywnie decyzję o zakupie tejże produkcji).

I tak - zgadzamy się, że wiele potencjału na grę w Minecraftowym wydaniu zostało tutaj zmarnowanego. Z drugiej strony Minecraft: Dungeons jest niezwykle urocze i zabawne - nie można więc winić gry za mniejsze niedoróbki lub brak rozwiązań, które według nas mogłyby się sprawdzić. Poza kampanią (która jest krótka) Minecraft: Dungeons oferuje jednak wiele aktywności - między innymi pozwala graczom ponawiać przygodę na wybranych poziomach (przez co nieustannie będziemy szukać lepszego ekwipunku), co również może być ekscytującą przygodą dla całej rodziny!

Minecraft: Dungeons nie jest przesadnie skomplikowane, ale oferuje świetną zabawę przynajmniej na kilka godzin. Niezależnie więc od teog, czy zagrasz sam, z przyjaciółmi lub członkami rodziny, być może warto będzie przemyśleć wydanie niecałej stówki , aby spędzić z najbliższymi trochę wspólnego czasu w przyjemnej, kanciastej atmosferze?

