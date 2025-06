Minecraft: 10 najlepszych modów do gry

Minecraft został wydany w 2011 roku, ale to wcale nie oznacza, że od tego czasu gra stoi w miejscu. Wielu graczy powraca regularnie do tego tytułu, właśnie z tego powodu. W ciągu ostatnich 13 lat wprowadzono niezliczone aktualizacje, a wraz z każdą z nich zawartość gry stale ewoluowała. Szmaragdy i handlarze zostali dodani w 2012 roku, a rok później pojawił się Redstone... Później coraz ważniejsze stawało się dno morskie, a następnie góry i jaskinie, aż wreszcie pojawił się Nether czyli bardziej „endgame'owa” strefa, która nie jest przyjemna dla wszystkich.

Minecraft nieustannie się zmienia - tym bardziej, że ogromna społeczność graczy nie pozostaje bierna. Oprócz oficjalnych aktualizacji, powstało wiele modów, które poprawiają lub nawet diametralnie zmieniają wrażenia z gry. Drzewa, które automatycznie spadają po upuszczeniu bloku, uproszczone przechowywanie, specjalne plecaki - różnorodność jest ogromna. Aby pomóc ci choć trochę ją prześledzić, przygotowaliśmy listę najlepszych obecnie modów.

01 Optifine - Niezbędny dla lepszej grafiki

Optifine - Niezbędny dla lepszej grafiki © Optifine

Jeśli grasz w Minecrafta, prawdopodobnie znasz już Optifine. Jest to jeden z najczęściej pobieranych programów w historii tej sandboksowej gry. Dlaczego? Ponieważ jest łatwy w użyciu i wizualnie ulepsza grę. Optifine przekształca grę pierwotnie opracowaną przez jedną osobę w 2010 roku - wówczas ograniczoną graficznie - w piękne doświadczenie. Styl w kształcie sześcianu został oczywiście zachowany, ale tekstury, oświetlenie, odbicia i wiele innych szczegółów zostało znacznie ulepszonych. Ponadto mod zwykle zapewnia, że Minecraft działa płynniej, z wyższymi i bardziej stabilnymi FPS'ami (klatkami na sekundę). Absolutny must-have.

02 Biomes O' Plenty - Dla większej różnorodności ekologicznej

Biomes O' Plenty - Dla większej różnorodności ekologicznej © biomes o' plenty

Biomes O' Plenty, jak sama nazwa wskazuje, wprowadza więcej różnorodności do świata gry. Biom to region lub strefa w grach wideo. Minecraft pierwotnie składał się tylko z zielonych równin. Obecnie istnieje około dwudziestu różnych biomów (sawanna, dżungla, pustynia, skała, łąka, bagno, tajga itp.) Jako że mody często rozszerzają grę, Biomes O' Plenty dodaje 75 unikalnych biomów z własną roślinnością, blokami, materiałami i nie tylko. Obejmują one bagna, pola lawendy, tropiki, wulkany i wiele innych. Absolutna konieczność dla odkrywców i budowniczych pragnących zróżnicowanych zasobów.

03 Iron Chests - więcej opcji przechowywania

Iron Chests - więcej możliwości przechowywania © Curse Forge

Chociaż mod Iron Chests jest dość prosty, wnosi do gry mile widzianą głębię. Po wielu godzinach spędzonych w Minecrafcie skrzynie szybko się piętrzą i trudno jest być zadowolonym ze swojego domu. Ponadto często biegamy w tę i z powrotem bez końca, gdy chcemy coś stworzyć. W Iron Chests można budować skrzynie z różnych materiałów, co wpływa na ich pojemność. Jak zwykle, materiały są zgodne z systemem Minecrafta: żelazo, złoto, diament i tak dalej. Możesz więc stworzyć ogromną półkę i jednocześnie zachować czystą podłogę. Idealny do uwolnienia kreatywnego ducha i zaprojektowania domu tak, jak chcesz.

04 The Twilight Forest - Nowy wymiar do odkrycia

The Twilight Forest - Nowy wymiar do odkrycia © Minecraft.fr

Nie, wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego z Kristen Stewart i Robertem Pattinsonem. Oczywiście, chcielibyśmy (lub nie) doczekać remake'u Minecrafta w klimatach sagi Zmierzch, ale jesteśmy od tego bardzo, bardzo dalecy. Twilight Forest daje natomiast graczom dostęp do zupełnie nowej, całkiem fantastycznej strefy, pełnej nowych postaci i wrogów. Lochy, walki z bossami, skarby... Ten mod dodaje wiele ekscytujących elementów zarówno dla początkujących poszukiwaczy przygód, jak i doświadczonych graczy.

Uwaga : Ten mod nie jest kompatybilny z Optifine. Jeśli więc chcesz korzystać z ulepszonej grafiki w tym lesie, powinieneś (na przykład) użyć Embeddium i Oculus.

05 JourneyMap - interaktywna mapa do orientacji w terenie

JourneyMap - Interaktywna mapa do orientacji w terenie © Minecraft France

Początkowo w Minecrafcie nie było prawdziwej mapy. Aby się zorientować w terenie, zdecydowana większość graczy korzystała z konsoli do wyświetlania współrzędnych. Zgadza się - oznaczało to również, że interesujące lokacje, takie jak wioski, złoża diamentów czy lochy, były często zapisywane na kartce papieru. Brzmi niemal jak klimat gier lat 90-tych. Nieco nie przystoi to jednak grze, która została wydana w 2011 roku prawda?

Obecnie można tworzyć już mapy, jednak ich użyteczność jest ograniczona - pokazują tylko bardzo mały wycinek świata. Jeśli chcesz poczuć się niczym Ptolemeusz i zostać sławnym kartografem, polecamy JourneyMap. Pozwala ona zobaczyć swoją pozycję w czasie rzeczywistym, ustawiać znaczniki, powiększać, wyświetlać topografię i korzystać z wielu innych przydatnych funkcji.

06 Tinkers' Construct - Dla konfigurowalnych narzędzi

Tinkers' Construct jest skierowany do graczy, którzy uważają, że w Minecrafcie jest za mało narzędzi. Trzeba przyznać, że takie osoby mogą wydawać się też nieco podejrzane... Niemniej jednak dodatkowa zawartość jest zawsze mile widziana (no chyba, że dysk twardy i wolne na nim miejsce twierdzi inaczej).

Wracając jednak - dzięki Tinkers' Construct możesz budować nowe stacje, które dają ci dostęp do większej liczby narzędzi i materiałów, aby stworzyć dokładnie to, czego potrzebujesz. Możesz je też dostosować do swoich upodobań. Oznacza to jednak również, że musisz najpierw stworzyć każdy pojedynczy element pożądanego narzędzia. Rezultat jest imponujący, ale ten mod zawiera ogromną ilość treści i może być dość przytłaczający, szczególnie na początku.

07 Botania - Magia oparta na roślinach

Botania - Magia oparta na roślinach © APKPure

Dla każdego, kto lubi mody, które obracają się wokół technologii i automatyzacji, Botania jest czymś z gatunku "must have".

Mod te pozwala na tworzenie autonomicznych systemów, które ułatwiają codzienne życie w grze - na przykład automatyczne zbieranie pszenicy lub zbieranie jaj znoszonych przez kury. Botania wyróżnia się tym, że koncentruje się na naturze i roślinach, wprowadzając pojęcie many, która służy jako źródło energii. Jeśli nie masz ochoty na splątane kable i ścieżki z czerwonego kamienia - a może nawet nosisz skórkę Gandalfa - ten mod jest właśnie dla Ciebie.

Uwaga : Aby Botania działała poprawnie, potrzebne są również mody Patchouli i Curios.

08 Thaumcraft - Sztuka magii i alchemii

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z pewnymi terminami - thaumaturgia odnosi się do czynienia cudów. Zapomnij jednak o wodzie, winie czy chodzeniu po wodzie. W Minecrafcie Thaumcraft oferuje zupełnie nową, rozbudowaną mechanikę gry: Magię. Różdżki, aspekty, zaklęcia, aury... jest wiele do odkrycia - a to ponownie znacznie wydłuża czas gry. Fantastyczny mod dla każdego małego fana Harry'ego Pottera.

09 Galacticraft - Eksploruj wszechświat i buduj bazy

Galacticraft - Eksploruj wszechświat i buduj bazy © Minecraft.fr

To było nieuniknione: Po eksploracji ogromnych światów, od warstwy Bedrock po najwyższe szczyty w Minecrafcie, niektórzy zdecydowali się wyruszyć w kosmos - i dać Thomasowi Pesquetowi szansę na zdobycie pieniędzy. W grze Galacticraft można budować rakiety i stacje kosmiczne oraz podróżować po Układzie Słonecznym. Ponieważ podróże kosmiczne są niezwykle trudne, trzeba liczyć się ze specjalnymi zasobami, które należy zebrać. Niemniej jednak ten mod jest po prostu genialny.

10 Applied Energistics 2 - Zarządzanie zasobami i automatyzacja

Pozostańmy przy początkujących inżynierach: Applied Energistics 2 wprowadza wirtualne dyski twarde, okablowanie, automatyzację, konwersję energii - w skrócie: zupełnie nowy system z połączonymi urządzeniami, automatycznymi procesami tworzenia i sekwencjami zbiorów. Szczerze mówiąc, samo myślenie o tym sprawia, że mózg się lasuje. Ale dla każdego, kto uważa, że Redstone jest zbyt prosty: to coś właśnie dla Ciebie!

Poradnik dla początkujących: Jak zintegrować mody z grą Minecraft

Teraz, gdy masz już gotową listę pełną ekscytujących modów, nadszedł czas, aby je zainstalować i cieszyć się nimi w pełni. Mimo że proces ten jest stosunkowo prosty, nadal istnieje kilka rzeczy, o których należy pamiętać.

Niezbędne narzędzia do instalacji modów

Dla graczy konsolowych: Możesz pominąć tę sekcję. Niestety, nie masz takiego samego dostępu do modów, jak społeczność PC. Zamiast tego można uzyskać dostęp do „Rynku” w menu głównym gry i wybierać spośród różnych dostępnych pakietów zasobów.

Dla wszystkich tych, którzy grają w Minecrafta na PC, droga prowadzi przez Forge - rodzaj interfejsu lub oprogramowania pomocniczego, które ułatwia pobieranie i instalowanie modów (nie tylko dla Minecrafta, nawiasem mówiąc).

Jak korzystać z Forge?

Najpierw należy pobrać Forge. Następnie uruchom program i stwórz profil, który odpowiada Twoim preferencjom. Następnie kliknij „Dodaj zawartość” w prawym górnym rogu i wybierz jeden lub więcej modów z listy. Możesz oczywiście także wyszukać konkretne mody za pomocą funkcji wyszukiwania lub skorzystać z zewnętrznych linków, aby bezpośrednio znaleźć te, o których wspomnieliśmy w powyższym artykule.

Po zakończeniu pobierania Forge automatycznie doda mody do gry. Aby je aktywować, otwórz zakładkę „Mody” w menu głównym Minecrafta i wybierz te, których chcesz używać w bieżącym świecie. Następnie wystarczy ponownie uruchomić grę - i gotowe.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji modów

Jak już kilkakrotnie wspomniano: niektóre mody działają tylko w połączeniu z innymi. I odwrotnie, istnieją również mody, które wzajemnie się wykluczają. Przed pobraniem należy więc sprawdzić, czy dany mod jest kompatybilny z innymi. I tak - nawet jeśli wiemy, że zrobisz to jak wszyscy inni za pierwszym razem: Nie pobieraj 40 modów na raz. Im więcej ich zainstalujesz, tym większe ryzyko, że gra się zawiesi. Zachowaj umiar i wypróbuj nową zawartość krok po kroku.

Teraz już znasz najlepsze mody. Wyciągnij więc ze skrzyni swój najlepszy diamentowy kilof, przedrzyj się przez pnącza i ciesz się najlepiej sprzedającą się grą wszech czasów.