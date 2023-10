Miniżużel – maxiemocje! Rosną następcy naszych mistrzów

Żużlowcy najlepszej ligi świata od wielu lat odbierają na uroczystej Gali PGE Ekstraligi „Szczakiele” (od nazwiska pierwszego polskiego mistrza świata, Jerzego Szczakiela) indywidualne wyróżnienia, m.in. dla najlepszego polskiego zawodnika, najlepszego obcokrajowca i najlepszy wyścig. Od dwóch lat swoje święto mają także najmłodsi adepci czarnego sportu. W Forcie Piaski odbyła się ceremonia wręczenia „Twardzieli”, nagród dla miniżużlowców.

Jarek Hampel na miniżużlu © Hampel arch. prywatne

Swoją przygodę ze speedwayem od miniżużla zaczynało wielu wspaniałych polskich zawodników, m.in. Bartosz Zmarzlik i Jarosław Hampel, ale… nie wszyscy. Maciej Janowski czy Tomasz Gollob wskoczyli od razu na duże motocykle. Od lat w środowisku trwała dyskusja, czy miniżużel jest pożyteczny i potrzebny, czy wręcz przeciwnie, bo uczy złych nawyków i utrudnia przesiadkę na „pięćsetkę”.

Statuteka Twardziele 2023 © Patryk Kowalski

Wyróżniony „Twardzielem” dla najlepszego trenera Paweł Parys, przekonuje, że w tym momencie jest to już spór nieaktualny.

„Nie mam żadnych wątpliwości. Dzisiejszy miniżużel bardzo pomaga najmłodszym zawodnikom. O wadach mogliśmy mówić przy starym systemie szkolenia, kiedy adept przez osiem lat trenował na motocyklu o mniejszej pojemności i przesiadając się na duży motocykl, w wieku 15-16 lat, faktycznie mógł mieć problemy z wyeliminowaniem pewnych przywyczajeń. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Sześciolatek zaczyna od jazdy na pitbike’u, żeby złapać pierwszy kontakt z maszyną. Po dwóch latach przesiada się na sprzęt o pojemności 140 ccm, a po kolejnych dwóch może zdawać licencję miniżużlową. Kiedy ma 12 lat, wskakuje na motocykl 250 ccm, a tu już naprawdę można się nauczyć wielu rzeczy i posmakować żużla. Ten etap trwa do trzech lat. Gradacja jest tu szalenie ważna. Chodzi o to, by młody zawodnik dorastał z motocyklem, oswajał się z coraz większą mocą i możliwościami maszyny. Wtedy ta nauka idzie płynnie, a przesiadka na duży motor nie jest szokiem, tylko naturalnym, kolejnym etapem szkolenia” – wyjaśnia Parys, szkoleniowiec miniżużlowców Stali Gorzów.

Paweł Parys, Wawrów Stal Gorzów - gala Twardziele 2023 © Patryk Kowalski

Tę teorię potwierdzają kariery Mateusza Cierniaka (zwycięzcy pierwszej edycji serii Red Bull Juniorskie Asy) i Wiktora Przyjemskiego. Obaj niemal urodzili się na motocyklach i przeszli kolejno wszystkie etapy, a dziś są czołowymi młodymi zawodnikami na świecie.

„U mnie nie było żadnych wahań, bo od małego jeździłem na wszystkim, co było pod ręką. A było sporo, bo tata kończył karierę, kiedy stawiałem pierwsze kroki, więc różnych motorków w warsztacie było mnóstwo. Skatowałem jeden, to przesiadałem się na większy. Myślę, że to najlepsza metoda, bo każdy kolejny krok przychodzi wtedy naturalnie. Dzisiaj dzieciaki mają ogromne możliwości i kiedyś na pewno to docenią. Bardzo trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się na dużym torze, a któryś z nich powalczy o Juniorskiego Asa ” – mówi Cierniak, dwukrotny mistrz świata juniorów.

Krzysztof Harendarczyk © Jarosław Pabijan

Poza aspektem czysto sportowym, miniżużel jest świetnym sposobem na wychowanie młodych ludzi. Motorsport, jak żaden inny, uczy pokory, wytrwałości i szacunku. Żużel w wykonaniu najmłodszych ma oczywiście przygotowywać do wielkiego sportu, ale też dawać radość, budować więzi społeczne i kształtować charakter.

„Dla mnie ci bardzo młodzi ludzie, to motor napędowy do życia. Kiedy widzę ich zaangażowanie, radość wygrywania, ale także emocje, które przeżywają, kiedy coś się nie uda – wiem, że warto się dla nich poświęcać. Pewnie nie wszyscy zostaną wybitnymi zawodnikami, ale mam nadzieję, że dzięki miniżużlowi będą po prostu porządnymi ludźmi, którzy wiedzą, czym jest praca, empatia, otwartość i śmiałość w życiu. Każdy z nich chce wygrywać. Staram się ich jednak przekonać, że teraz jest czas na pracę, a wyniki będą najważniejsze trochę później. Co absolutnie nie znaczy, że zawody z ich udziałem są nudne!” – przekonuje Sławomir Misiewicz z minizuzel.pl, jeden z organizatorów „Twardzieli”.

Maksymilian Pawełczak © Jarosław Pabijan

Słynny fotograf żużlowy, Jarosław Pabijan, podziela tę opinię. Choć pracuje przy największych imprezach świata (sfotografował 272 z 274 turniejów Speedway Grand Prix, które się odbyły), uwielbia wybrać się od czasu do czasu na zawody miniżużlowców.

„Pure sport. To jest kwintesencja rywalizacji. Te dzieciaki dostarczają nierzadko nie mniejszych emocji, niż najlepsi fachowcy. Oni… po prostu się ścigają! Nie ma tam jeszcze wielkich pieniędzy, globalnych sponsorów i ich presji, nieczystych zagrań. Są zawodnicy i ich chęć zwyciężania. Bardzo lubię na nich patrzeć, to zawsze wywołuje na mojej twarzy uśmiech. Fotografuje się ich bardzo przyjemnie, mają w sobie nieograniczone pokłady pasji i radości z tego, co robią” – mówi Pabijan.

Pawełczak i Harendarczyk, dwóch mistrzów - gala Twardziele 2023 © Patryk Kowalski

Jednym z modelowych przykładów drabinki szkoleniowej jest Maksymilian Pawełczak. 14-latek z Bydgoszczy ma na koncie dwa tytuły indywidualnego mistrza Polski w klasie do 125 ccm, mistrzostwo Polski na 250 ccm, wywalczone w finale w czeskich Pardubicach mistrzostwo świata na 125 ccm, wicemistrzostwo świata na 250 ccm i mistrzostwo Europy par w tej samej kategorii. Zaczynał w szkółce trenera Jacka Woźniaka na sprzęcie o pojemności 50 ccm, a za chwilę wejdzie w świat dorosłego żużla z pakietem wielkich osiągnięć i tytułów.

„Zacząłem w wieku 8 lat i w kolejnych sezonach przesiadałem się na motocykle o coraz większej pojemności. Na każdym z nich odkrywałem coś nowego i starałem się zaadaptować zgromadzoną wcześniej wiedzę. Od małego pokochałem starty – ten moment, kiedy motocykl niewiarygodnie przyspiesza, jest naprawdę ekscytujący! Medale są super, ale mam świadomość, że nadal jestem na etapie, gdzie liczy się głównie nauka. Przez to, że zaczynałem od najmniejszych pojemności, mogłem brać udział w wielu turniejach w całej Europie. W Szwecji tory są krótsze, w Czechach dłuższe, w Danii cięższe itd. To doświadczenie jest bezcenne i nie zdobyłbym go, gdyby nie miniżużel. Myślę, że dzięki niemu, zyskałem także jako chłopak. Uwielbiam gadać z kolegami z innych krajów, nauczyłem się śmiałości i otwartości. Park maszyn w dorosłym żużlu na pewno zrobi na mnie wrażenie, ale nie będzie to coś szokującego, tylko kolejny etap mojej kariery” – mówi Pawełczak.

„Twardziela” z rąk Pawełczaka odebrał Krzysztof Harendarczyk. Reprezentant klubu MKMŻ Rybki Rybnik do tytułu Indywidualnego Mistrza Polski dołożył złote medale z drużyną, za mistrzostwo Polski, oraz MP Park Klubowych. Jedną ze statuetek wręczył na Gali aktualny mistrz Europy i czołowy zawodnik świata, Mikkel Michelsen. Duńczyk, który także zaczynał od miniżużla i wiele razy rywalizował wtedy na polskich torach, potwierdził słowa o czerpaniu radości z jazdy.

Wszyscy laureaci Twardzieli 2023 © Patryk Kowalski

„Wspominam ten czas bardzo miło. Uśmiecham się, kiedy widzę tych młodych chłopców i ich pasję. Życzę im, żeby czysta radość z uprawiania żużla została z nimi jak najdłużej. Na wczesnym etapie nauki, to bardzo ważne. Trzeba cieszyć się każdym treningiem, każdym spotkaniem z kumplami na torze, możliwością jazdy i spędzania wspólnie czasu. Kiedy wszystko wynika z pasji, szansa na sukces jest dużo większa” – przekonuje Michelsen.

Miniżużel uprawia obecnie w Polsce blisko setka dzieciaków, chłopców i dziewcząt. Licencje miniżużlowe ma już ponad połowa z nich, a wielu przygotowuje się do pierwszego egzaminu. Trzymajcie za nich kciuki. Będą dobrymi ludźmi, a być może już teraz jest wśród nich kolejne „złote dziecko” polskiego speedwaya!