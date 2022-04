"Wspaniale jest wygrać. Nie mogłem prosić o lepszy start sezonu. Czuję, że przebyłem długą drogę od mojej ostatniej dużej wygranej. Jak na pierwszą edycję był to bardzo dobry rajd. Wszystkie trzy dni były bardzo trudne ze względu na teren i temperaturę. Finał to była prawdziwa bitwa. Zacząłem na czwartej pozycji i skupiłem się na swoim tempie. Na technicznej sekcji udało mi się dogonić rywali i podkręcić tempo. Na finałowych odcinkach objąłem prowadzenie i dowiozłem je do mety!" - podsumował swój start Mario Roman.

"Wspaniale jest wygrać. Nie mogłem prosić o lepszy start sezonu. Czuję, że przebyłem długą drogę od mojej ostatniej dużej wygranej. Jak na pierwszą edycję był to bardzo dobry rajd. Wszystkie trzy dni były bardzo trudne ze względu na teren i temperaturę. Finał to była prawdziwa bitwa. Zacząłem na czwartej pozycji i skupiłem się na swoim tempie. Na technicznej sekcji udało mi się dogonić rywali i podkręcić tempo. Na finałowych odcinkach objąłem prowadzenie i dowiozłem je do mety!" - podsumował swój start Mario Roman.

"Wspaniale jest wygrać. Nie mogłem prosić o lepszy start sezonu. Czuję, że przebyłem długą drogę od mojej ostatniej dużej wygranej. Jak na pierwszą edycję był to bardzo dobry rajd. Wszystkie trzy dni były bardzo trudne ze względu na teren i temperaturę. Finał to była prawdziwa bitwa. Zacząłem na czwartej pozycji i skupiłem się na swoim tempie. Na technicznej sekcji udało mi się dogonić rywali i podkręcić tempo. Na finałowych odcinkach objąłem prowadzenie i dowiozłem je do mety!" - podsumował swój start Mario Roman.