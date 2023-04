Miśka Witowska o tym, jak przygotowywać się do biegów górskich

Dla mnie główną motywacją jest to, że lubię aktywność fizyczną i sprawia mi to przyjemność. Lubię spędzać czas na treningach, w górach, w okolicznościach przyrody. Gdy zdarza mi się lekki kryzys, gdy trening nie odbywa się według moich założeń, to punktem wyjścia zawsze jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to robię. Odpowiedź jest prosta: bo lubię, bo to moja pasja. Więcej mi nie potrzeba. W trakcie zawodów nie mam problemów z motywacją. Daję z siebie wszystko i staram się wykorzystać jak najlepiej formę, w której aktualnie jestem. Oczywiście bywa ciężko, bo ciało jest zmęczone, a kilometry do mety dłużą się. Wtedy wyznaczam sobie małe cele, na przykład dzielę dystans na odcinki („Ok, teraz do tamtego wzniesienia”). Powtarzam też sobie w głowie, że mam szczęście być w tym miejscu, w którym jestem. Bo prawdą jest, że zawody w biegach górskich

i zawsze warto to doceniać. Często motywująca jest sama rywalizacja na trasie – gdy jest np. kogo gonić, lub przed kim uciekać. Moja rada to przede wszystkim cieszyć się z tego, co się robi.